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Експерти на ЕС: Липсата на правна сигурност вреди на европейската икономика

Експерти на ЕС: Липсата на правна сигурност вреди на европейската икономика

10 Септември, 2026 11:24, обновена 10 Септември, 2026 11:28 361 13

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  • европа-
  • икономика

Според представители на европейските институции непредвидимото правосъдие и проблемите в медийната среда влияят върху инвестициите и ефективността на единния пазар

Експерти на ЕС: Липсата на правна сигурност вреди на европейската икономика - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Липсата на правна сигурност и проблемите в медийната среда оказват отрицателно влияние върху европейската икономика, заявиха експерти на ЕС по време на заседание на работната група на Европейския парламент за демокрацията, върховенството на закона и основните права към комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, предава БТА.

Бизнесът очаква предвидими правила

Алесандро Нукара от дирекцията по правни въпроси и защита на потребителите в Европейската комисия посочи, че много европейски компании отчитат липса на правна сигурност и изразяват съмнения относно нееднаквото отношение от страна на властите.

По думите му това има преки последици за функционирането на единния пазар.

Нукара отбеляза, че бизнесът и инвеститорите очакват независимо правосъдие, а медиите, работещи при ясни и прозрачни правила, не само защитават демократичното пространство, но и подпомагат функционирането на единния пазар.

Той подчерта необходимостта властите да прилагат правилата еднакво. По думите му последният доклад на Европейската комисия за върховенството на закона отчита непредвидимост и съмнително качество на правосъдието в някои държави от ЕС.

Проблеми при обществените поръчки

Членът на Европейската сметна палата Амели Туртелбум посочи, че състоянието на върховенството на закона в някои държави от ЕС се е влошило през последното десетилетие.

Според цитираните от нея данни през 2022 г. България и Унгария са били държавите с най-слаби резултати.

„Единният пазар работи добре, когато правилата са ясни и предвидими“, заяви Туртелбум.

По думите ѝ данните показват, че през последните години при обществените поръчки в ЕС се явяват все по-малко кандидати, докато нараства делът на процедурите само с един кандидат.

За десет години делът на обществените поръчки с един кандидат е нараснал от 23% до почти 50%, а броят на кандидатстващите е намалял наполовина.

Туртелбум определи тенденцията като тревожна и заяви, че тя води до спад на ефективността и увеличава риска от злоупотреби с европейски средства.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОТКОГА БАРДАК В КОЙТО

    10 0 Отговор
    СЕ РАЗПОРЕЖДАТ 3-4 РАЗПОРЕТЕНИ СЕ НАРИЧА СЪЮЗ.ИМА НЕМА ЖИВОТ 5-6 ГОДИНИ МАКС.

    11:27 10.09.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор
    Ех какви крадци бе❗
    Европа НЕ е само ЕсеС- ЕсеС НЕ е Европа❗

    11:28 10.09.2026

  • 3 Робот

    5 1 Отговор
    Само европейски еквивалент на Радко Младич или Че Гевара може да изреже фашистките тумори които разяждат МИРЪТ..!

    11:28 10.09.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор
    Институциите на ЕсеС са си на ЕсеС, а НЕ са Европейски❗

    11:29 10.09.2026

  • 5 Да си го кажем

    6 0 Отговор
    Липсата на основни ресурси пречат на европейският пазар. Ресурсите са в тези държави, на които европейците обявиха медийна, икономическа война. Сега Китай им ги продава на по- високи цени. А понякога ги държи в шах. Казва им- на опашката, чакайте, но и цената се промени. Купете от Индия, но и тя си играе с тях. Русия изобщо не ги отразява вече. Тя продава на САЩ
    А САЩ на ЕС на тройни цени.

    11:32 10.09.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор
    Ето как пропагандата на ЗАПАДНалИЯ свят промива мозъците на новите поколения:
    -- решения на ЕсеС били Европейски решения🤔
    -- датата на капитулацията на Германия вече е дата на ЕсеС🤔
    -- страни като България и Полша били в Източна Европа, а те са ... в Западна Европа ❗
    (все едно някой да каже, че Плевен е в Източна България 🤔)

    Коментиран от #8, #10

    11:34 10.09.2026

  • 7 Миризлив негъо

    3 0 Отговор
    Искам Ерогейски права.

    11:36 10.09.2026

  • 8 Ха,Ха, Ха

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не се ядосвай.Светът се бори вече не за територии, а за Менделеевата таблица. А тя е в другия съюз, не е в нашия-съюз на задлъжнелите. Изток срещу Запад. Ресурси срещу дългове. Лошо е, че ние го отнасяме, но нищо не зависи от тезМисиро4ки, те са еднодневки.

    Коментиран от #13

    11:39 10.09.2026

  • 9 Корупция

    4 0 Отговор
    безсрамен лобизъм и колективна безотговорност. Това е наднационалната организация ЕС. Наложена с измама зад гърба на европейските народи, с главна цел политическото унижение на националните държави на континента и преминаването към наднационално олигархично управление.
    Колко още тази организация ще продължи да съществува предстои да разберем.

    11:39 10.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мърсулана

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    ги открадна, краде и ще краде, дорде я държат европейците. Но и нейното време се вижда. И слепите ще прогледна и глухите ще чуят и 0мрелите ще разберат.

    11:44 10.09.2026

  • 12 уточнение

    0 0 Отговор
    Единственото нещо, което вреди на европейската икономика, са малоумните санкции на Урсула и Кая, както и безумните им решения. Никой нормален човек повече няма да инвестира и цент в ЕС, след като знае, че по всяко време тези двете може да му окрадат парите за войни, зелени сделки, мигранти или просто за себе си чрез някоя сделчица. Как ще инвестираш в страна или страни, които се готвя за война с друга ядрена държава, след като не се знае след време дали ще има камък върху камък.

    11:44 10.09.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ха,Ха, Ха":

    Не се ядосвам, но искам тези които могат да мислят, да видят как ги заблуждават, "че квадратът е кръг" 😉

    11:45 10.09.2026

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