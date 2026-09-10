Експерти на ЕС: Липсата на правна сигурност вреди на европейската икономика

Липсата на правна сигурност и проблемите в медийната среда оказват отрицателно влияние върху европейската икономика, заявиха експерти на ЕС по време на заседание на работната група на Европейския парламент за демокрацията, върховенството на закона и основните права към комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, предава БТА.

Бизнесът очаква предвидими правила

Алесандро Нукара от дирекцията по правни въпроси и защита на потребителите в Европейската комисия посочи, че много европейски компании отчитат липса на правна сигурност и изразяват съмнения относно нееднаквото отношение от страна на властите.

По думите му това има преки последици за функционирането на единния пазар.

Нукара отбеляза, че бизнесът и инвеститорите очакват независимо правосъдие, а медиите, работещи при ясни и прозрачни правила, не само защитават демократичното пространство, но и подпомагат функционирането на единния пазар.

Той подчерта необходимостта властите да прилагат правилата еднакво. По думите му последният доклад на Европейската комисия за върховенството на закона отчита непредвидимост и съмнително качество на правосъдието в някои държави от ЕС.

Проблеми при обществените поръчки

Членът на Европейската сметна палата Амели Туртелбум посочи, че състоянието на върховенството на закона в някои държави от ЕС се е влошило през последното десетилетие.

Според цитираните от нея данни през 2022 г. България и Унгария са били държавите с най-слаби резултати.

„Единният пазар работи добре, когато правилата са ясни и предвидими“, заяви Туртелбум.

По думите ѝ данните показват, че през последните години при обществените поръчки в ЕС се явяват все по-малко кандидати, докато нараства делът на процедурите само с един кандидат.

За десет години делът на обществените поръчки с един кандидат е нараснал от 23% до почти 50%, а броят на кандидатстващите е намалял наполовина.

Туртелбум определи тенденцията като тревожна и заяви, че тя води до спад на ефективността и увеличава риска от злоупотреби с европейски средства.