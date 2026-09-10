Експерти на ЕС: Липсата на правна сигурност вреди на европейската икономика

Липсата на правна сигурност и проблемите в медийната среда оказват отрицателно влияние върху европейската икономика, заявиха експерти на ЕС по време на заседание на работната група на Европейския парламент за демокрацията, върховенството на закона и основните права към комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, предава БТА.
Бизнесът очаква предвидими правила
Алесандро Нукара от дирекцията по правни въпроси и защита на потребителите в Европейската комисия посочи, че много европейски компании отчитат липса на правна сигурност и изразяват съмнения относно нееднаквото отношение от страна на властите.
По думите му това има преки последици за функционирането на единния пазар.
Нукара отбеляза, че бизнесът и инвеститорите очакват независимо правосъдие, а медиите, работещи при ясни и прозрачни правила, не само защитават демократичното пространство, но и подпомагат функционирането на единния пазар.
Той подчерта необходимостта властите да прилагат правилата еднакво. По думите му последният доклад на Европейската комисия за върховенството на закона отчита непредвидимост и съмнително качество на правосъдието в някои държави от ЕС.
Проблеми при обществените поръчки
Членът на Европейската сметна палата Амели Туртелбум посочи, че състоянието на върховенството на закона в някои държави от ЕС се е влошило през последното десетилетие.
Според цитираните от нея данни през 2022 г. България и Унгария са били държавите с най-слаби резултати.
„Единният пазар работи добре, когато правилата са ясни и предвидими“, заяви Туртелбум.
По думите ѝ данните показват, че през последните години при обществените поръчки в ЕС се явяват все по-малко кандидати, докато нараства делът на процедурите само с един кандидат.
За десет години делът на обществените поръчки с един кандидат е нараснал от 23% до почти 50%, а броят на кандидатстващите е намалял наполовина.
Туртелбум определи тенденцията като тревожна и заяви, че тя води до спад на ефективността и увеличава риска от злоупотреби с европейски средства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОТКОГА БАРДАК В КОЙТО
11:27 10.09.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Европа НЕ е само ЕсеС- ЕсеС НЕ е Европа❗
11:28 10.09.2026
3 Робот
11:28 10.09.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:29 10.09.2026
5 Да си го кажем
А САЩ на ЕС на тройни цени.
11:32 10.09.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
-- решения на ЕсеС били Европейски решения🤔
-- датата на капитулацията на Германия вече е дата на ЕсеС🤔
-- страни като България и Полша били в Източна Европа, а те са ... в Западна Европа ❗
(все едно някой да каже, че Плевен е в Източна България 🤔)
Коментиран от #8, #10
11:34 10.09.2026
7 Миризлив негъо
11:36 10.09.2026
8 Ха,Ха, Ха
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не се ядосвай.Светът се бори вече не за територии, а за Менделеевата таблица. А тя е в другия съюз, не е в нашия-съюз на задлъжнелите. Изток срещу Запад. Ресурси срещу дългове. Лошо е, че ние го отнасяме, но нищо не зависи от тезМисиро4ки, те са еднодневки.
Коментиран от #13
11:39 10.09.2026
9 Корупция
Колко още тази организация ще продължи да съществува предстои да разберем.
11:39 10.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мърсулана
До коментар #10 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":ги открадна, краде и ще краде, дорде я държат европейците. Но и нейното време се вижда. И слепите ще прогледна и глухите ще чуят и 0мрелите ще разберат.
11:44 10.09.2026
12 уточнение
11:44 10.09.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Ха,Ха, Ха":Не се ядосвам, но искам тези които могат да мислят, да видят как ги заблуждават, "че квадратът е кръг" 😉
11:45 10.09.2026