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Влакова катастрофа във Франция: Броят на ранените е 44

Влакова катастрофа във Франция: Броят на ранените е 44

12 Септември, 2026 05:50, обновена 12 Септември, 2026 05:54 497 1

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След тежкия инцидент в Нормандия властите задействаха извънреден спасителен план, като едно момиче остава в критично състояние

Влакова катастрофа във Франция: Броят на ранените е 44 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Регионален пътнически влак (TER), движещ се по линията между Руан и Кан, дерайлира в департамента Сен Маритим, Нормандия, след сблъсък с неочаквано препятствие на релсите.

Броят на пострадалите по последни данни е 44 души. Инцидентът предизвика незабавна и мащабна реакция от страна на френските спасителни служби.

Според информация на френския телевизионен канал TF1, на мястото на произшествието веднага е задействан специалният план за управление на кризи и извънредни ситуации ORSEC. В спасителната операция се включиха над 140 пожарникари, множество медицински екипи и тежка техника. Сред ранените най-тежко е състоянието на 18-годишно момиче, което е транспортирано по спешност с хеликоптер до университетската болница в Руан с опасност за живота. Останалите пострадали са с по-леки наранявания или в състояние на шок и са прегледани в разкрития временен медицински пункт на място.

Железопътният трафик в региона остава напълно блокиран, като националната железопътна компания SNCF организира алтернативен автобусен транспорт за пътниците. Френските власти и прокуратурата вече започнаха официално разследване, за да установят точните причини за дерайлирането на влака и естеството на обекта, предизвикал сблъсъка.


Франция
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  • 1 ВЕСЕЛЯК

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    06:42 12.09.2026

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