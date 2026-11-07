Google е блокирал над 300 литовски пиратски уебсайта

Американската мултинационална технологична корпорация Google е блокирала над 300 литовски пиратски уебсайта. Това беше съобщено на Сейма (парламента) на Литва от Комисията за радио и телевизия.
„Комисията поиска от Google да премахне от търсачката си и да блокира 322 уебсайта с пиратско съдържание, което означава, че съдържанието в тях е публикувано незаконно и в нарушение на авторските права“, се казва в изявление на литовския регулатор.
Американската компания е прегледала и удовлетворила искането. Достъпът до въпросните интернет платформи е бил блокиран.
Според Комисията, която е установила нарушенията по време на мониторинга си на онлайн пространството, над 90% от пиратските уебсайтове са предлагали незаконно гледане на филми и телевизионни сериали.
В същото време уебсайтът, чрез който клиентите са плащали за незаконни услуги, е бил блокиран от доставчици на открадната интелектуална собственост.
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09:37 07.11.2026
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