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Google е блокирал над 300 литовски пиратски уебсайта

Google е блокирал над 300 литовски пиратски уебсайта

7 Ноември, 2026 09:07 709 13

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Над 90% от пиратските уебсайтове са предлагали незаконно гледане на филми и телевизионни сериали

Google е блокирал над 300 литовски пиратски уебсайта - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската мултинационална технологична корпорация Google е блокирала над 300 литовски пиратски уебсайта. Това беше съобщено на Сейма (парламента) на Литва от Комисията за радио и телевизия.

„Комисията поиска от Google да премахне от търсачката си и да блокира 322 уебсайта с пиратско съдържание, което означава, че съдържанието в тях е публикувано незаконно и в нарушение на авторските права“, се казва в изявление на литовския регулатор.

Американската компания е прегледала и удовлетворила искането. Достъпът до въпросните интернет платформи е бил блокиран.

Според Комисията, която е установила нарушенията по време на мониторинга си на онлайн пространството, над 90% от пиратските уебсайтове са предлагали незаконно гледане на филми и телевизионни сериали.

В същото време уебсайтът, чрез който клиентите са плащали за незаконни услуги, е бил блокиран от доставчици на открадната интелектуална собственост.


Литва
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  • 10 Промяната

    0 0 Отговор
    Добре дошли в цифровия концлагер!

    09:37 07.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Шумк@р

    0 0 Отговор
    Ха ха, а в търсачката на яндекс си излизат всички сайтове, например игрухи.орг

    10:39 07.11.2026

  • 13 В черупката

    0 0 Отговор
    Колко "автори", за винаги щяха да си останат известни само в приятелският си кръг, ако ги нямаше пиратските сайтове? Няма по-добра реклама, в изключително широк спектър, от пиратски сайт. Интересно, че винаги се изчисляват загубите, а никога ползите, от тази дейност.

    10:48 07.11.2026

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