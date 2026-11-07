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САЩ дават до 20 млн. долара за данни за ядрена програма на Иран
  Тема: Иранската криза

САЩ дават до 20 млн. долара за данни за ядрена програма на Иран

7 Ноември, 2026 08:50 476 3

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Вашингтон търси информация за обекти, оборудване, учени и движението на хора, свързани с ядрената дейност на Техеран

САЩ дават до 20 млн. долара за данни за ядрена програма на Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ предлагат награда до 20 млн. USD за информация, свързана с ядрената програма на Иран. Офертата е част от програмата на Държавния департамент „Награди за правосъдие“ и включва и възможно преместване на хората, които предоставят сведения.

Американските власти търсят данни за ядрени обекти и оборудване, както и за учени, служители, организации и други лица, свързани с програмата. В обхвата на предложението влиза и информация за движението на хора и активи, свързани с ядрената дейност на Техеран.

„Награди за правосъдие“ предлага до 20 милиона долара и възможно преместване за информация за ядрената програма на Иран, включително за съоръженията, оборудването и свързания персонал, както и за движението на всички тях, се посочва в съобщението на програмата.

Вашингтон търси сведения за учени и технологии

Американското Централно командване, което отговаря за военните операции на САЩ в Близкия изток, също разпространи информацията за наградата. Според американското предложение могат да бъдат подавани данни за ядрени учени и служители, технологии и възможности, свързани с програмата, както и за организации и персонал.

Съобщението идва на фона на продължаващото военно и политическо напрежение между Вашингтон и Техеран. Войната между САЩ и Иран започна след американско-израелски удари срещу Иран през февруари, а ядрената програма остава основен въпрос в конфликта и в обсъжданията за евентуалното му прекратяване.

САЩ посочват обогатяването на уран

В мотивите към предложението се посочва, че през 2025 г. Международната агенция за атомна енергия е установила обогатяване на уран в Иран до 60 процента чистота. Това е значително над нивото, обичайно необходимо за граждански ядрени дейности, и технически е близо до 90-процентната чистота, свързвана с производството на ядрено оръжие.

Американската програма твърди още, че Иран е единствената държава без ядрено оръжие, която произвежда уран с толкова висока степен на обогатяване. Посочва се и, че липсата на пълно сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия е довела до загуба на част от непрекъснатия контрол върху производството и запасите на ключови компоненти, включително центрофуги.

САЩ заявяват, че чрез наградата се стремят да получат информация, която може да помогне за установяването на обекти, технологии и лица, свързани с ядрената програма на Иран. Подаването на сигнали се извършва по каналите на „Награди за правосъдие“.


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 САЩ не дава

    3 1 Отговор
    САЩ само взема.

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  • 2 по каналите на „Награди за правосъдие“.

    0 1 Отговор
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