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Катар предложи нов съюз за мир и глобална стабилност

Катар предложи нов съюз за мир и глобална стабилност

7 Ноември, 2026 11:41 585 1

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Външният министър на страната призова малките, икономически успешни държави да обединят дипломатическите и финансовите си ресурси, за да играят по-активна роля в разрешаването на международните конфликти

Катар предложи нов съюз за мир и глобална стабилност - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Катар предложи създаването на ново обединение на малки, икономически проспериращи държави, което да допринася за укрепването на международния мир и сигурност. Инициативата беше представена от министър-председателя и министър на външните работи на страната шейх Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим Ал Тани по време на изказване пред дискусионното общество Oxford Union във Великобритания, съобщава Анадолската агенция.

Катарският дипломат предложи новото обединение да носи наименованието „Проспериращи държави“ (Thriving States) и да включва страни, които са успели да превърнат сравнително малките си размери в икономическо и дипломатическо предимство.

По думите му тези държави се отличават със стабилност, икономическо развитие, гъвкавост и международно доверие. Въпреки ограничените си територии и население те вече имат съществен принос за световната икономика и могат да разширят влиянието си върху международната сигурност.

„Предложението ми е тези проспериращи държави, които се превърнаха във важни участници в световния икономически просперитет, да поемат също толкова значима роля за международния мир. Не чрез отделни инициативи, а посредством колективен, структуриран и последователен подход“, заяви Ал Тани.

Според него малките държави все по-често се оказват сред първите жертви на конфликти, за чието възникване не носят отговорност. Поради това те трябва да изградят механизми за съвместни действия, вместо да разчитат изцяло на решенията на големите световни сили.

Катарският външен министър подчерта, че новото обединение няма да може самостоятелно да разрешава всички международни кризи или да замени водещите държави в световната политика. То обаче би могло да използва общите икономически възможности, експертен потенциал и дипломатически контакти за предотвратяване и ограничаване на конфликти.

Той определи подобен модел на сътрудничество като „верига за осигуряване на мир и стабилност“, която да подпомага международните усилия за сигурност.

„Не можем да поверим стабилността си на други, нито трябва да се примиряваме с бездействието“, заяви Ал Тани, като призова държавите с ограничено геополитическо влияние да бъдат по-активни в международните отношения.

В изказването си катарският премиер засегна и продължаващите дипломатически усилия за намаляване на напрежението между САЩ и Иран.

Той посочи, че Доха поддържа контакти с представители на американската администрация, които според него имат искрено намерение да предотвратят по-нататъшна ескалация на конфликта. Ал Тани отбеляза, че определени представители на иранското ръководство също са допринесли за ограничаването на напрежението.

По думите му резултатите от междинните избори в САЩ могат да повлияят върху бъдещата политика на Вашингтон, но не променят намеренията на американската страна да търси дипломатическо решение.

„Никога няма да имаме съвършено мирно споразумение, но не можем да чакаме идеалното решение и да се отказваме от възможността да постигнем добро споразумение“, подчерта катарският дипломат.

Той призна, че дипломатическите контакти са по-малко интензивни в сравнение с предходните дни, но увери, че посредническите усилия на Катар продължават.

Предложението за съюз на проспериращите държави засега представлява политическа инициатива, като не са обявени конкретни участници, организационна структура или срокове за нейното създаване.

Идеята отразява стремежа на Катар да разшири ролята си на международен посредник и да насърчи по-активното участие на по-малките държави при вземането на решения, свързани с глобалната сигурност.


Катар
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Тези пък са си нарекли държавата Катар 😂😂😂,аз катар единствено съм прехващал от нераглементирани извънсеймени контакти с млади момичета по магистрала ,но пък бързо се лекува .

    11:50 07.11.2026