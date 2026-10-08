Хиляди студенти протестираха в Рио срещу Болсонаро

Хиляди бразилски студенти преминаха на 7 октомври по улиците на центъра на Рио де Жанейро с протест срещу възможността Флавио Болсонаро да стане президент на страната. Демонстрантите носеха плакати за суверенитета и демокрацията на Бразилия и скандираха, че тези ценности са под заплаха.

Шествието премина между два исторически площада в центъра на града. На площад „Синеландия“ се чуваха възгласи в подкрепа на действащия президент Луиз Инасио Лула да Силва, който се бори за четвърти мандат. Протестът беше организиран и в защита на публичното образование.

„Борим се за Бразилия, не за Лула“, заяви 19-годишната студентка по екология Талита Амарал.

Тя беше облечена с жълто-зелена фланелка на бразилския национален отбор по футбол. Дрехата често се свързва с привържениците на семейство Болсонаро, но Амарал обясни, че я е избрала като знак, че протестиращите искат да си върнат националните цветове.

„Няма време да тъгуваме, трябва да правим именно това – да окупираме улици, да изпращаме послания в „Уотсап“ групите и да се опитваме да убеждаваме хората“, добави тя.

Балотажът е на 25 октомври

Флавио Болсонаро и Лула да Силва не събраха необходимите над 50 процента от гласовете на първия тур, проведен на 4 октомври. Затова двамата ще се изправят един срещу друг на балотажа на 25 октомври.

Според данните, цитирани от Асошиейтед прес, Флавио Болсонаро е получил около 2 милиона гласа повече от Лула. Кандидатите, класирали се на трето, четвърто и пето място, са представители на дясното политическо пространство. Първоначално беше съобщено, че те са получили общо 6 милиона гласа, но Асошиейтед прес по-късно коригира информацията си и посочи, че сборът е повече от 8 милиона.

Флавио Болсонаро е син на бившия президент Жаир Болсонаро, който изтърпява 27-годишна присъда за опит за държавен преврат. Самият кандидат е разследван за корупция, пране на пари и укриване на данъци заради връзките си с фалиралия „Банко Мастер“.

Протестиращите предупредиха за близост със САЩ

Част от демонстрантите заявиха, че се опасяват от по-тесен съюз между Бразилия и САЩ при евентуална победа на Флавио Болсонаро. Те посочиха близостта между идеологиите на американския президент Доналд Тръмп и семейство Болсонаро, както и спора около 50-процентните мита върху бразилски стоки и санкциите срещу съдия от Върховния съд на Бразилия.

„Ако Болсонаро спечели, Бразилия ще се превърне в колония на САЩ“, каза 20-годишният студент по литература Жоао Виктор Виейра.

Той определи кандидатурата на Болсонаро като заплаха за малцинствата, жените и ЛГБТ общността. На плакатите в шествието бяха изписани посланията „Бразилия не е ничий заден двор“ и „Не гласувам за никого, който продава Бразилия“.

„Този протест показва, че социалните движения все още са живи. Ще се съпротивляваме“, заяви Виейра.

Източници: bta.bg, apnews.com