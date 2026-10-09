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Дронове атакуваха база на ирански кюрди в Ирак
  Тема: Иранската криза

Дронове атакуваха база на ирански кюрди в Ирак

9 Октомври, 2026 04:05, обновена 9 Октомври, 2026 04:06 463 0

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При удара край Ербил е избухнал мащабен пожар, но няма съобщения за жертви. На мястото е имало само охранители

Дронове атакуваха база на ирански кюрди в Ирак - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Поне два дрона камикадзе са атакували база на иранска кюрдска опозиционна организация в провинция Ербил, в северната част на Ирак. При удара в гражданския лагер на Организацията за борба за Ирански Кюрдистан, известна като „Хабат“, е избухнал мащабен пожар.

Атаката е извършена около 22:19 часа в село Топзава, в района Хабат, западно от град Ербил. На място са били изпратени екипи на гражданската защита и силите за сигурност, които са потушили пожара. Според Управлението за борба с тероризма на Кюрдския регион няма загинали или ранени. „За щастие, няма жертви“, се казва в изявлението на ведомството.

По време на нападението в базата не е имало членове на „Хабат“. На обекта са се намирали само няколко служители по сигурността, които са охранявали съоръжението.

Ударът идва на фона на продължаващи атаки срещу Кюрдския регион. От началото на военната ескалация между САЩ и Иран в края на февруари районът е бил подложен на над 1000 атаки с дронове и ракети от Иран и подкрепяни от него въоръжени групи. Сред поразяваните цели са дипломатически обекти, бази на ирански кюрдски опозиционни организации и важна енергийна инфраструктура.

Призиви за противовъздушна отбрана

На 30 септември водената от САЩ коалиция завърши изтеглянето си от Ирак и Кюрдския регион. Освен в операциите срещу „Ислямска държава“, коалиционните сили имаха роля и в прехващането на дронове и ракети, изстреляни от Иран и негови съюзници.

След изтеглянето премиерът на Кюрдския регион Масрур Барзани заяви, че придобиването на съвременни средства за противовъздушна отбрана е въпрос на оцеляване за автономията. По думите му Кюрдският регион се нуждае от помощ от международните партньори и от федералното правителство на Ирак.

Източници: thenewregion.com


Ирак
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