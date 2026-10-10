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Посочиха пределната възраст на човешкия живот

Посочиха пределната възраст на човешкия живот

10 Октомври, 2026 14:03 1 658 15

  • възраст-
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  • предел-
  • наука-
  • медицина

Тя остава около 122–125 години, въпреки напредъка на медицината

Посочиха пределната възраст на човешкия живот - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Максималната продължителност на човешкия живот остава в границите на 122–125 години, като човечеството все още не е успяло да преодолее този праг. Това заяви академикът на Руската академия на науките Сергей Лукянов, ректор на Руския национален изследователски медицински университет „Н. И. Пирогов“, по време на научния фестивал „Наука 0+“, съобщава ТАСС.

Според учения, въпреки значителния напредък на медицината и увеличаването на средната продължителност на живота, максималната възраст, достигана от хората, остава практически непроменена. Лукянов посочи, че през последните хиляда години човечеството не е успяло да премине границата от приблизително 122–125 години.

„В крайна сметка все пак се сблъскваме с определени граници. Никой не е успял да надхвърли 122–125 години нито преди хиляда години, нито днес. Максималната възраст остава същата“, заяви академикът по време на лекция в рамките на фестивала.

Лукянов обясни, че според неговото виждане стареенето на живите организми е свързано с биологична програма, чиято продължителност се различава при отделните видове. Той представи стареенето като еволюционен механизъм, който ограничава продължителността на живота на отделния организъм, включително за да не конкурира следващите поколения за ресурси.

Според академика този механизъм е свързан и с развитието на системни заболявания, които се появяват с напредването на възрастта. Той подчерта, че различните биологични видове имат различна продължителност на живота, което според него показва съществуването на определени механизми за регулиране на стареенето.

Кой е най-дълго живелият човек в историята?

Официално признатият рекорд за човешко дълголетие принадлежи на французойката Жан Калман, която е живяла 122 години и 164 дни. Тя е родена на 21 февруари 1875 г. и умира на 4 август 1997 г. в Арл, Франция. Възрастта ѝ е документално потвърдена и е призната от Книгата на рекордите на Гинес.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин и Си

    7 5 Отговор
    Ще подобрят този рекорд.И то като управляващи страните си.

    14:07 10.10.2026

  • 2 Сила

    7 8 Отговор
    Путин ще живее 500 години ....сумарно обаче , всичките му двойници !!!

    Коментиран от #4

    14:08 10.10.2026

  • 3 Маг

    8 4 Отговор
    Не е вярно! Отначало живеехте като другите Божи създания, които мислите за безсмъртни. По около 60-70000, до сто хиляди години! После живота ви беше съкратен на около хиляда години. И накрая, до около сто години. Но ако разберете как, процеса е обратим!

    Коментиран от #9

    14:09 10.10.2026

  • 4 Без майтап

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Този Путин ако имаше достъп до тази информация щеше да е най тъжният човек на Земята. Това също може да бъде рекорд на Гинес.

    14:16 10.10.2026

  • 5 Мисит

    2 1 Отговор
    А,,Дънкън Маклаут,,,,,,на колку е,,,? Не може,,,амЪ,,,,,,,

    14:21 10.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ,мавзолей Ленин/Путин

    5 6 Отговор
    Време е вече. В цял свят ще настане празник

    14:23 10.10.2026

  • 8 Мос каль

    6 3 Отговор
    Па то му мия та е жива бря

    14:24 10.10.2026

  • 9 Маг Аре

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Маг":

    Средната продължителност на живота в Европа през средновековието е била около 30-40 години, а в бг в момента е няколко години след пенсионирането, защото иначе държавата ще фалира.

    Коментиран от #10

    14:26 10.10.2026

  • 10 Сила

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Маг Аре":

    Обикновенно максимум две (2) години след пенсионирането , специално за мъжете ...
    По мой лично наблюдения от последните 20 години насам ....

    14:29 10.10.2026

  • 11 е защо лъжат хората

    1 2 Отговор
    ас съм на 133

    14:45 10.10.2026

  • 12 Анонимен

    1 2 Отговор
    Само Бойко ще е вечен

    14:50 10.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 не съм маймуна

    2 0 Отговор
    Не мога да разбера, защо толкова държите на дълголетието! Когато всичко започне да те боли и тялото ти остарява, защо ще искаш да живееш до 90, 100 или 120 години! Това не е живот, видях го! Като прибавим и евентуално деменция 7-8 години, не е приятно нито за стария човек, нито за близките му!

    15:02 10.10.2026

  • 15 незнайко

    0 0 Отговор
    ( е свързано с биологична програма )
    Няма как да е механична програмата или електронна !
    Просто нашите създатели са преценили, че не трябва да се живее ВЕЧНО, както съвременните коли са предвидени да живеят точно определено време и да се подменят !!!

    15:05 10.10.2026

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