Посочиха пределната възраст на човешкия живот

Максималната продължителност на човешкия живот остава в границите на 122–125 години, като човечеството все още не е успяло да преодолее този праг. Това заяви академикът на Руската академия на науките Сергей Лукянов, ректор на Руския национален изследователски медицински университет „Н. И. Пирогов“, по време на научния фестивал „Наука 0+“, съобщава ТАСС.

Според учения, въпреки значителния напредък на медицината и увеличаването на средната продължителност на живота, максималната възраст, достигана от хората, остава практически непроменена. Лукянов посочи, че през последните хиляда години човечеството не е успяло да премине границата от приблизително 122–125 години.

„В крайна сметка все пак се сблъскваме с определени граници. Никой не е успял да надхвърли 122–125 години нито преди хиляда години, нито днес. Максималната възраст остава същата“, заяви академикът по време на лекция в рамките на фестивала.

Лукянов обясни, че според неговото виждане стареенето на живите организми е свързано с биологична програма, чиято продължителност се различава при отделните видове. Той представи стареенето като еволюционен механизъм, който ограничава продължителността на живота на отделния организъм, включително за да не конкурира следващите поколения за ресурси.

Според академика този механизъм е свързан и с развитието на системни заболявания, които се появяват с напредването на възрастта. Той подчерта, че различните биологични видове имат различна продължителност на живота, което според него показва съществуването на определени механизми за регулиране на стареенето.

Кой е най-дълго живелият човек в историята?

Официално признатият рекорд за човешко дълголетие принадлежи на французойката Жан Калман, която е живяла 122 години и 164 дни. Тя е родена на 21 февруари 1875 г. и умира на 4 август 1997 г. в Арл, Франция. Възрастта ѝ е документално потвърдена и е призната от Книгата на рекордите на Гинес.