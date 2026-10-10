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Летището в Рияд спря работа след ракетно нападение
  Тема: Иранската криза

Летището в Рияд спря работа след ракетно нападение

10 Октомври, 2026 20:32, обновена 10 Октомври, 2026 20:35 721 3

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  • ракетно нападение

Саудитските власти съобщиха за много ранени, но все още уточняват броя им и не посочват извършителя

Летището в Рияд спря работа след ракетно нападение - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Работата на международното летище в Рияд беше временно преустановена след нападение, при което има много ранени. Саудитската Агенция за гражданско въздухоплаване съобщи, че броят на пострадалите все още се уточнява.

„В атаката има много ранени“, обяви ведомството, без да посочи точния им брой и без да уточни откъде е дошло нападението. Саудитските власти не са съобщили и кога ще бъде възстановена работата на летището.

Твърдение за ракета, изстреляна от хусите

По-рано източник заяви пред Франс прес, че летището е било поразено от ракета на йеменските бунтовници хуси. Това твърдение не е потвърдено от саудитската Агенция за гражданско въздухоплаване, която засега не посочва извършител на нападението.

Хусите, подкрепяни от Иран, обявиха през последните дни, че са атакували обекти в Саудитска Арабия, включително летища. Саудитските авиационни власти по-рано съобщиха за жертви и ранени при нападения срещу летища в страната, докато хусите поеха отговорност за ракетни и дронови удари.

Посолства призоваха гражданите си да избягват района

Посолствата на редица страни в Саудитска Арабия са препоръчали на гражданите си да избягват зоната около летището. Призивите са отправени на фона на временното спиране на работата на въздушния хъб и на неуточнения брой пострадали.

Засега няма официално съобщение за възстановяване на полетите или за промяна на мерките за сигурност около летището. Следващата информация от саудитските авиационни власти се очаква да внесе яснота за състоянието на ранените, причините за нападението и възобновяването на въздушния трафик.

Източници: bta.bg


Саудитска Арабия
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  • 3 Я хабиби

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    Ко стана, иранците пак ни думнаха?

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