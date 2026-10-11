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Конгресмен готви забрана за руски петрол след сделката на Тръмп
  Тема: Украйна

Конгресмен готви забрана за руски петрол след сделката на Тръмп

11 Октомври, 2026 04:04, обновена 11 Октомври, 2026 04:07 475 3

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Републиканецът Брайън Фицпатрик подготвя двупартиен законопроект, а Дон Бейкън нарече покупката на руско дизелово гориво „сериозна грешка“

Конгресмен готви забрана за руски петрол след сделката на Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският конгресмен Брайън Фицпатрик подготвя двупартиен законопроект, който да забрани всякакви покупки на руски петрол от Съединените щати. Инициативата идва след обявената от президента Доналд Тръмп сделка за закупуване на руско дизелово гориво.

Републиканецът съобщи, че документът ще се казва „Законът на Роналд Рейгън „Мир чрез сила“. По думите му законопроектът ще бъде внесен за разглеждане чрез извънредна процедура и ще бъде приет с голямо мнозинство. За намерението му съобщи УНИАН, позовавайки се на публикация на Фицпатрик в социалната мрежа „Екс“.

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Инициативата все още е на етап подготовка. Според Axios Фицпатрик възнамерява да използва процедура, при която законопроект може да бъде внесен за гласуване в Камарата на представителите чрез подписка на конгресмени. За това са необходими 218 подписа. След евентуално одобрение в Камарата документът ще трябва да бъде приет и от Сената, а президентът може да му наложи вето. Следващото редовно заседание на Камарата е планирано след междинните избори на 3 ноември.

Републиканска критика към Тръмп

Друг републиканец – Дон Бейкън, определи решението на Тръмп като „сериозна грешка“ и заяви, че то изглежда като слабост спрямо руския президент Владимир Путин.

„Иска ми се той да имаше по-твърд морален компас. Трябва да правим това, което е правилно, а не това, което ни носи дребни печалби“, каза Бейкън.

Конгресменът заяви, че част от републиканците категорично не са съгласни с покупката на руско гориво. Той определи политиката на Тръмп спрямо Русия и Украйна като провал и предположи, че решението е свързано с предстоящите избори.

По думите на Бейкън около 70% от американците подкрепят Украйна, макар да има различия дали помощта трябва да бъде основно военна или да се изразява чрез санкции. Той смята, че мнозинството възприема сделката с Русия като слабост и че тя няма да помогне на президента.

Какво предизвика сделката

Тръмп обяви споразумението след разговор с Путин. Според Асошиейтед прес американският президент представя доставките като начин за ограничаване на високите цени на горивата, но решението предизвика критики заради възможността да осигури приходи за Русия.

Бейкън заяви, че новият законопроект ще покаже, че Конгресът застава на страната на Украйна, а не на Русия.

„Честно казано, дойде време президентът да бъде поставен в неудобно положение. Това, което прави, е позор за страната ни и не се страхувам да го кажа“, заяви конгресменът.

Бившият вицепрезидент Майк Пенс също призова споразумението да бъде отменено незабавно. Пенс определи сделката като предателство към наследството на сенатора Линдзи Греъм, който настояваше за по-строги санкции срещу Русия.

Източници: axios.com, apnews.com


САЩ
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  • 1 Перо

    3 0 Отговор
    Над 20 вида санкции на ЕС и САЩ показаха, че не работят! Тръмп разбра, че трябва да си гледа интереса за сметка на ЕС!

    04:32 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.