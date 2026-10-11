Нов удар по танкер в Ормузкия проток, избухна пожар

Нов танкер е бил атакуван в Ормузкия проток, като попадение от неизвестен снаряд е предизвикало пожар на борда. Екипажът е в безопасност, но мащабът на щетите и евентуалните последици за околната среда все още се изясняват, съобщава германското издание Süddeutsche Zeitung, позовавайки се на британската служба за морска търговия UKMTO.

Според информацията капитанът на танкера е съобщил, че плавателният съд е бил ударен от лявата страна, докато е напускал стратегически важния проток. Властите разследват инцидента, като засега няма потвърдена информация кой стои зад нападението. На корабите в района е препоръчано да преминават с повишено внимание.

Атаката е поредната срещу търговското корабоплаване в Ормузкия проток, който се превърна в една от основните конфликтни точки във войната между Иран, САЩ и Израел. През последните дни нападенията срещу танкери зачестиха, а корабният трафик през ключовия маршрут за световните доставки на петрол и природен газ рязко намаля.

Междувременно американските военни съобщиха, че са атакували търговски кораб в Оманския залив, след като той е пренебрегнал предупрежденията им и се е опитал да наруши морската блокада срещу Иран. Американски изтребител е поразил кърмата на плаващия под панамски флаг кораб Ocean Molica, известен и като Arika Sun, като е повредил двигателната му система.

Според Централното командване на САЩ корабът е напуснал иранско пристанище и е продължил плаването си въпреки отправените предупреждения. При удара няма пострадали членове на екипажа.

Напрежението се засили и след съобщение на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, че голям танкер е попаднал на морска мина и е експлодирал, докато се е опитвал да премине през Ормузкия проток по маршрут, който Техеран определя като неразрешен. Твърдението не е независимо потвърдено.

Ормузкият проток е сред най-важните транспортни коридори за световната енергетика. Преди началото на войната през него преминаваха количества петрол, равняващи се на приблизително една пета от световното потребление. Продължаващите нападения създават риск от нови смущения в доставките и допълнителен натиск върху международните енергийни пазари.