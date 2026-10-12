Полската опозиция за заплахата срещу Туск. Той е циник, сее паника

Част от полската опозиция осмя съобщенията за възможно покушение срещу премиера Доналд Туск и вицепремиера и министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Реакциите дойдоха, след като полските служби обявиха, че са получили информация за планирана атака, а полицията задържа мъж по случая.

Сигналът първоначално е постъпил в Службата за охрана на държавата, след което е предаден на полицията. Било е свикано извънредно съвещание с участието на полицията, службите за сигурност и представители на Министерството на вътрешните работи.

Говорителят на координатора на специалните служби Яцек Добжински заяви, че информацията се приема „изключително сериозно“ и че властите оценяват като висока вероятността заплахите да бъдат изпълнени. Подробности за предполагаемия план, мястото на нападението и неговия извършител не бяха съобщени.

По-късно министърът на вътрешните работи Марчин Кервински съобщи, че е задържан мъж, заподозрян в отправянето на заплахи и планирането на нападение срещу Туск. Самият премиер благодари на полицията за „бързите и решителни действия“.

Остри реакции от „Право и справедливост“

Депутатът от най-голямата опозиционна дясна партия „Право и справедливост“ Анджей Шливка заяви, че не подценява опитите за нападение срещу политици и че всеки такъв случай трябва да бъде проверен. Той обаче критикува начина, по който правителството е оповестило информацията.

„Доналд Туск е циник и ще се опита да се представи като жертва“, заяви Шливка.

По думите му публичното съобщение на службите звучи като „вик на отчаяние и проява на паника“. Шливка допълни, че премиерът и министърът на отбраната разполагат с охрана именно за да бъдат предотвратявани подобни инциденти.

Сенаторът от „Право и справедливост“ Станислав Карчевски обвини управляващите, че „сеят паника“. Той заяви, че правителството може по-късно да използва подобни съобщения, за да обяви провеждането на парламентарните избори през 2027 г. за невъзможно по съображения за сигурност.

Призив за оставка

Моника Павловска от парламентарното обединение „Развитие плюс“ също атакува правителството. В публикация в социалната мрежа X тя написа, че „Доналд Туск и хората, които му се подчиняват, превръщат полската държава в цирк“, и призова премиера да подаде оставка.

Според „Речпосполита“ заплашителното съобщение е било изпратено до общодостъпен електронен адрес на Службата за охрана на държавата. Медията уточнява, че задържаният не е представен като самият нападател, а като човек, предал информация за предполагаеми планове.

До момента полските власти не са обявили, че има извършено покушение или че е установен окончателен организатор на предполагаемата атака. Разследването продължава.

Източници: wiadomosci.onet.pl, apnews.com, rp.pl