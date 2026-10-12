Китай санкционира министри от Парагвай и Белиз заради връзките им с Тайван

Китай наложи санкции на министъра на информационните и комуникационните технологии на Парагвай Густаво Виляте и на външния министър на Белиз Франсис Фонсека заради дипломатическите отношения на двете държави с Тайван, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Китайското външно министерство обоснова решението със защитата на националния суверенитет и сигурността. Според Пекин двамата политици са заели „антикитайски позиции“, настоявайки страните им да запазят официалните си връзки с Тайван.

Мерките включват забрана за влизане в Китай, Хонконг и Макао, както и ограничения за китайски граждани и организации да сключват сделки или да осъществяват сътрудничество със санкционираните лица.

Китай смята демократично управлявания Тайван за част от своята територия, но властите в Тайпе отхвърлят тези претенции. Парагвай и Белиз са сред едва 12-те държави, които поддържат официални дипломатически отношения с острова.

Според Ройтерс санкциите вероятно ще имат предимно символичен ефект, тъй като министри от тези държави рядко пътуват до Китай. Досега подобни мерки са били насочвани главно срещу западни политици, подкрепящи Тайван.

Санкционираните ведомства в Парагвай и Белиз, както и тайванското външно министерство, засега не са коментирали решението. През септември Фонсека се срещна с тайванския външен министър Лин Цзялун, а през юни Виляте разговаря в Парагвай със заместник-външния министър на Тайван Чън Минчи.

Малко преди обявяването на санкциите посолството на Белиз в Тайван отбеляза във Фейсбук 37 години от установяването на дипломатически отношения между двете страни, като заяви, че те гледат към „бъдеще на растеж, нови възможности и трайно приятелство“.

Пекин продължава да оказва натиск върху държавите, които поддържат отношения с Тайван, с цел да ги накара да прекъснат връзките си с Тайпе. През 2024 г. тихоокеанската държава Науру премина към признаване на Китай, а година по-рано Хондурас прекрати дългогодишните си дипломатически отношения с Тайван.