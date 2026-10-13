Франция очаква нов национален ден на протести

Франция се подготвя за нов национален ден на демонстрации, след като учителски профсъюзи призоваха за стачни действия, а ученици планират шествие до канцеларията на премиера в Париж. Протестите съвпадат с началото на парламентарните обсъждания по проектобюджета за следващата година.

Данните на Министерството на образованието показват, че предишния ден 96,5% от гимназиите са били отворени, докато 130 училища са останали затворени заради протестите. Блокади и демонстрации са засегнали училища в 27 региона, а в други 74 региона не са регистрирани подобни действия. „96,5% от гимназиите са били отворени вчера“, съобщи ведомството.

Министерството изрази съжаление за засилването на насилието по време на протестите. По данни на ведомството осем служители в образователната система са били ранени само в рамките на една сутрин. Случаите са били концентрирани в районите на Кретей, Бордо и Лион.

Искания за повече учители и средства

Училищните протести продължават повече от две седмици. Участниците настояват за по-добри условия в средните училища, повече заместващи учители и по-големи инвестиции в образователната система. В периферията на някои демонстрации са избухвали безредици, а полицията временно е задържала хиляди младежи.

Правителството първоначално се е опитало да потуши протестите, но впоследствие е започнало да търси начин да успокои учениците. Кабинетът е подложен и на финансов натиск заради високите нива на държавния дълг и необходимостта от мерки за икономии.

Премиерът Себастиен Льокорню е обещал подобряване на условията в училищата. Министърът на образованието Едуар Жефре е обявил, че 3000 заместващи учители незабавно ще бъдат разпределени в училищата. Въпреки това ученическите демонстрации и синдикалните призиви за стачка продължават.

Източници: bta.bg