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МВФ сви прогнозата за ръста на руската икономика

МВФ сви прогнозата за ръста на руската икономика

13 Октомври, 2026 06:02 648 1

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Фондът очаква руският БВП да нарасне с 0,9% през 2026 и 2027 г. Прогнозата за инфлацията е за постепенно забавяне

МВФ сви прогнозата за ръста на руската икономика - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Международният валутен фонд понижи прогнозата си за ръста на руската икономика през 2026 и 2027 г. с по 0,2 процентни пункта. Според актуализираните оценки руският брутен вътрешен продукт ще нарасне с 0,9% и през двете години.

През юли МВФ очакваше икономическият растеж да достигне 1,1% през 2026 и 2027 г. Фондът оценява ръста през 2025 г. на 1%.

Инфлацията също остава над целта

В доклада се посочва, че инфлацията в Русия е достигнала 8,7% през 2025 г. Очакванията са тя да се забави до 6,1% през 2026 г. и до 4,8% през 2027 г.

МВФ отбелязва, че по-високите цени на суровините частично подкрепят икономическата активност в страната. В същото време износът на руски петрол се свива на фона на „повреди по петролната инфраструктура“, се посочва в доклада.

Путин отчете по-висок растеж през предходните години

През септември руският президент Владимир Путин заяви, че за периода 2023–2025 г. руският БВП е нараснал с 10,3%. През май той посочи годишен ръст от 4,1% през 2023 г., 4,9% през 2024 г. и 1% през 2025 г.

„За последните три години руската икономика демонстрира темпове на растеж, надвишаващи средните за света“, заяви Владимир Путин.

По думите му за същите години икономиката на Европейския съюз е нараснала съответно с 0,4%, 1,1% и 1,5%. Новата прогноза на МВФ показва очаквано забавяне на руския растеж до под 1% годишно през 2026 и 2027 г.

Източници: gazeta.press


Русия
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  • 1 Просталинка

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    Международния валутен балон съвсем не е толкова "международен" колкото си мислите.

    06:33 13.10.2026

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