Турция внася за ратификация споразумение със Саудитска Арабия

Турция ще внесе през следващите дни за ратификация в парламента споразумение за по-тясно военно сътрудничество със Саудитска Арабия и Пакистан. Това обяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток.

„Работим по внасянето на споразумението в турския парламент още през следващите дни, за да бъде завършена вътрешната процедура по ратификация“, заяви Ердоган.

Анкара осъди атаките на подкрепяните от Иран йеменски хути срещу Саудитска Арабия. По думите на турския президент нападенията на 10 октомври срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд са отнели живота на 12 души, а 309 са били ранени.

„Най-категорично осъждаме атаките, извършени от хутите на 10 октомври срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд, при които 12 души загубиха живота си, а 309 бяха ранени“, каза Ердоган.

Международното летище в Рияд остава затворено до 17 октомври след поредицата от смъртоносни нападения. Засега не са оповестени подробности за конкретните военни ангажименти, които ще поемат трите държави по споразумението, нито е посочена дата за гласуването му в турския парламент.

Източници: nova.bg