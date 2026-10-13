Румънският съд освободи Калин Джорджеску от ареста и го постави под домашен арест

Румънски съд постанови бившият кандидат за президент Калин Джорджеску да бъде освободен от полицейския арест и поставен под домашен арест за 30 дни. Решението е взето във вторник в рамките на разследване за предполагаема измама на стойност 1,1 милиона евро, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Според прокуратурата Джорджеску и още двама заподозрени са убедили румънски бизнесмен да им предостави сумата, като обещали да му помогнат да получи кредитна линия до 15 милиона евро от чуждестранна финансова институция. Бившият кандидат за президент отрича да е извършил престъпление.

В края на септември съдът разпореди Джорджеску да остане в полицейски арест, докато продължава разследването. Той обжалва мярката, а във вторник магистратите решиха тя да бъде заменена с 30-дневен домашен арест. Решението подлежи на обжалване.

През последните седмици стотици негови привърженици излязоха на протести срещу разследването и задържането му. Лидерът на крайнодясната партия „Алианс за обединение на румънците“ (AUR) Джордже Симион, чиято формация води в социологическите проучвания, заяви, че съдебното решение показва, че гласът на протестиращите е бил чут.

Джорджеску продължава да се радва на значителна обществена подкрепа, но е подсъдим и по още две дела. Едното е свързано с обвинения в действия срещу националната сигурност след анулирането на президентските избори през 2024 г. Другото се отнася до публично възхваляване на румънски фашистки лидери от 30-те години на миналия век - действия, забранени от румънското законодателство. Той отхвърля обвиненията и по тези производства.

Джорджеску изненадващо спечели първия тур на президентските избори през ноември 2024 г. През декември Конституционният съд на Румъния анулира целия изборен процес заради съмнения за руска намеса в негова полза. Москва отрече да е участвала в подобни действия.

Бившият кандидат е известен с критичните си позиции към НАТО, Европейския съюз и западната военна помощ за Украйна. Впоследствие му беше забранено да участва в повторните избори, проведени през май 2025 г., когато победата спечели проевропейският центрист Никушор Дан.