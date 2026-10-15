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Северна Корея изпита два вида крилати ракети от подводници

Северна Корея изпита два вида крилати ракети от подводници

15 Октомври, 2026 04:24 303 0

  • северна корея-
  • крылати ракети-
  • подводници-
  • военно възпиране

Пхенян заяви, че целта е да провери готовността на военноморските си сили и надеждността на военното възпиране

Северна Корея изпита два вида крилати ракети от подводници - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Северна Корея е изпитала два вида стратегически крилати ракети, изстрелвани от подводници, съобщи севернокорейската държавна информационна агенция КЦТА. Изпитанията са проведени в морето край източното крайбрежие на страната.

Според КЦТА целта е била да се проверят оперативните способности на военноморските сили и надеждността на средствата за военно възпиране. На изпитанията са присъствали високопоставени военни.

„Изпитанията не са застрашили сигурността на съседните държави“, заяви КЦТА.

Агенцията не е предоставила подробности за ракетите или за начина, по който са били изстреляни. Не е съобщено и дали ракетите са били изстреляни от действаща подводница или от друга подводна платформа.

Подводниците са военен приоритет за Пхенян

Северна Корея продължава да разработва подводници, въоръжени с ракети, както и балистични и крилати ракети, които изпитва от различни платформи. Сред тях е и остаряла подводница, използвана при предишни изпитания.

Смята се, че Пхенян все още не е въвел в пълна експлоатация съвременна подводница с ракетно въоръжение. Създаването на такава платформа е сред основните военни приоритети на севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

Под негово ръководство Северна Корея разработва различни видове стратегически балистични и крилати ракети. Новото изпитание е поредната демонстрация на усилията на Пхенян да разшири възможностите си за нанасяне на удар от морето.

Източници: bta.bg, internazionale.it


Северна Корея
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