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Бюджетът на ЕС, цените на енергията и подкрепата за Украйна излизат на преден план на срещата в Брюксел

Бюджетът на ЕС, цените на енергията и подкрепата за Украйна излизат на преден план на срещата в Брюксел

15 Октомври, 2026 09:54, обновена 15 Октомври, 2026 09:55 604 54

  • бюджет-
  • европа-
  • подкрепа-
  • среща-
  • брюксел

Лидерите на 27-те държави членки ще обсъдят дългосрочните финансови приоритети на Съюза за периода 2028–2034 г. на фона на разногласията за размера на бюджета.

Бюджетът на ЕС, цените на енергията и подкрепата за Украйна излизат на преден план на срещата в Брюксел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерите на 27-те държави членки на Европейския съюз се събират в четвъртък и петък в Брюксел за есенното заседание на Европейския съвет. Сред основните теми на двудневната среща са поскъпването на енергията, многогодишният бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г. и продължаването на подкрепата за Украйна след последната инициатива на Доналд Тръмп спрямо руския президент Владимир Путин, предава Фокус.

Обсъжданията за дългосрочния бюджет се провеждат на фона на разногласия относно неговия размер. На 10 октомври 2026 г. ирландското председателство на Съвета на ЕС предложи бюджетът да бъде намален с 8% спрямо проекта, представен от Европейската комисия през юли 2025 г.

Тогава Комисията предложи многогодишна финансова рамка на стойност около 2 трилиона евро, определена като най-голямата в историята на Съюза. Предложеното намаление от 8% би довело до съществено свиване на средствата, предвидени за следващия бюджетен период.

Държавите членки имат различни позиции за бъдещите разходи на ЕС. Германия, Нидерландия и скандинавските страни подкрепят ограничаването им, докато Испания, Италия и Полша настояват за по-голям бюджет.

Очаква се въпросът за многогодишната финансова рамка да бъде сред ключовите теми на срещата, наред с енергийните цени и помощта за Украйна. Различията между държавите членки ще бъдат част от дискусиите за финансовите приоритети на Съюза през следващите години.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски

    12 0 Отговор
    Дайте пари!Тая среща да отпусне заем.Русия ще ви го върне като я победите.

    09:57 15.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Войната дойде и у нас.

    Коментиран от #12

    09:58 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 8 Отговор
    Бомбенето на Путин продължава
    И със следващия бюджет на ЕС

    Коментиран от #15, #26

    10:01 15.10.2026

  • 6 Пич

    20 1 Отговор
    Приоритетите на кретенясалите лидери на ЕС не са приоритети на народите на Европа!!!
    Никой не иска да дава пари за Украйна!!!

    Коментиран от #9, #11

    10:01 15.10.2026

  • 7 Синчето на Соловьов

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хохо Бохов":

    Не говори така за нас

    10:01 15.10.2026

  • 8 🦉🦉🦉🦉

    14 1 Отговор
    ЕсеС ще налива пари, КОИТО НЯМА, в кацата без дъно У...йна❗

    10:02 15.10.2026

  • 9 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    А къде ЕС ша тества оръжията
    Освен срещу Русия.

    10:02 15.10.2026

  • 10 Факти

    5 1 Отговор
    Бюджетът на ЕССР , цените на енергията и подкрепата за Украина излизат на преден план на срещата на Еврорендета в Брюксел

    Коментиран от #14

    10:03 15.10.2026

  • 11 Народите на Европа дали се интересуват

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    От мнението ти?Ти как мислиш?

    Коментиран от #13, #16, #19, #21

    10:03 15.10.2026

  • 12 Язък

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    за леврото !

    10:04 15.10.2026

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Народите на Европа дали се интересуват":

    Ти ли говориш от името на европейските народи.

    10:06 15.10.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Тия същите ша определят милиардите за бомбене на Путин....

    10:06 15.10.2026

  • 15 ГОЛЕМ РЕВ

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Как е нету спре ли ток има ли вода има ли

    Коментиран от #20

    10:07 15.10.2026

  • 16 Пич

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Народите на Европа дали се интересуват":

    Мисля че не можеш да мислиш!!! Народите на Европа протестират срещу даването на пари за Украйна!!!
    Можеш ли да ми посочиш в коя държава от ЕС народа е протестирал, защото иска да се дават пари за Украйна!!!
    Ти колко даде...?!

    Коментиран от #36

    10:08 15.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 7 Отговор

    До коментар #15 от "ГОЛЕМ РЕВ":

    Питай Путин за тока и горивата
    В НАТО е тихо и мирно.
    Горят путинови рафинерии

    Коментиран от #39, #43

    10:10 15.10.2026

  • 21 ГАНЮ ОТ СОФЕТО

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Народите на Европа дали се интересуват":

    А ти как мислиш

    10:11 15.10.2026

  • 22 На преден план

    4 1 Отговор
    Са интересите на България и българския народ, а не на Украйна!
    И това влечуго с генералските натовски пагони, да си завлече дирника в Украйна и там да си остане!

    10:11 15.10.2026

  • 23 Дон Корлеоне

    1 4 Отговор
    Хаяско даде ли нафтата?

    Коментиран от #32, #35

    10:12 15.10.2026

  • 24 Така требе

    1 5 Отговор
    Да се определят милиардите за оръжия на Украйна.
    Отсега Путин да си знае кво го чака.

    Коментиран от #27, #31

    10:13 15.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 🦉🦉🦉🦉

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Без бомбене Франция и Германия горят❗
    Ама ти не ги разбираш тези неща ❗

    Коментиран от #29, #30

    10:13 15.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мухахаха

    4 1 Отговор
    Продънена каца не бюджет

    10:15 15.10.2026

  • 29 Бай хай

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "🦉🦉🦉🦉":

    М
    ного руска анимация гледаш

    Коментиран от #38

    10:15 15.10.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "🦉🦉🦉🦉":

    Бомбенето на Путин
    Осигурява милиарди за военнните концерни на ЕС...

    Коментиран от #40, #46

    10:16 15.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Путин е на МУШКАТА

    1 3 Отговор
    Избиват се руснаци
    Заради болните амбиции на сатрапа кремълски.

    10:17 15.10.2026

  • 34 СССС

    4 2 Отговор
    Пари няма, енергия също и скубането на европейските кокошки за ООкрайна продължава !!!

    Коментиран от #42

    10:17 15.10.2026

  • 35 Ганю от Софето

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дон Корлеоне":

    А у ес колко е нафтата

    Коментиран от #37, #45

    10:18 15.10.2026

  • 36 Чичко Гугъл

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    76% от народите в ЕС одобряват помоща за Украйна.
    Жик так.

    10:18 15.10.2026

  • 37 Оди у Русиа

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ганю от Софето":

    На нафтата.Де до вия ли ми крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #49

    10:19 15.10.2026

  • 38 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Бай хай":

    Не е "руска анимация" , а МЕЖДУНАРОДНИ КАНАЛИ❗
    Ама ти тези неща не ги разбираш❗

    10:19 15.10.2026

  • 39 Ганю от Софето

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Горят Берлин и Париж

    Коментиран от #41

    10:20 15.10.2026

  • 40 🦉🦉🦉🦉

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Пак не си наясно❗ЕсеС ОБИРА парите на гражданите си, за да плаща на САЩинските военни концерни оръжието, което ПОДАРЯВАТ на У...йна❗

    10:21 15.10.2026

  • 41 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ганю от Софето":

    Не както гори...РУСИЯ

    10:22 15.10.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "СССС":

    Кой ли дава МИЛИАРДИ за избиване на руските захватчици.
    Вече пета година.

    Коментиран от #48

    10:22 15.10.2026

  • 43 Зеленски герой

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Занули ес и нато

    10:23 15.10.2026

  • 44 СССС

    1 2 Отговор
    Тръмп го каза ясно трябват му парите на ЕС и ресурсите на Украйна !!! Тази война е блато няма свършване и победител само загуби !!!

    Коментиран от #53

    10:23 15.10.2026

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ганю от Софето":

    У нас нафта има
    У Русия нема.....

    Коментиран от #51

    10:23 15.10.2026

  • 46 🦉🦉🦉🦉

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Та народите в ЕсеС ОБЕДНЯВАТ,
    много фирми в ЕсеС фалират,
    а БОГАТЕЯТ шепа търговци на оръжие
    зад океана❗
    Ама ти тези неща нито ги разбираш,
    нито можеш да ги проУМееш, като ти ги обяснява някой❗
    Само можеш да се смееш, като Мун По от "Под игото" на Вазов‼️

    Коментиран от #47, #50

    10:25 15.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 🦉🦉🦉🦉

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Тъжно е когато разбереш
    КОЙ ЩЕ ГИ ВРЪЩА❗

    10:30 15.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "🦉🦉🦉🦉":

    Не съди по себе си че народите в ЕС обедняват.
    Не виждам масово преселение на хора от ЕС към
    "богатата" Русия.
    Путин го бомбят с оръжия на ЕС...
    Дали ЕС обеднява.

    Коментиран от #54

    10:31 15.10.2026

  • 51 БАЙ ДОНЧО

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не мисли така

    10:32 15.10.2026

  • 52 Путин е на мушката

    0 0 Отговор
    Запада си тества оръжията с Русия....
    И милиардите за Украйна ша нарастват

    10:32 15.10.2026

  • 53 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "СССС":

    Тръмп дава оръжия на Украйна чрез ЕС за избиване на руснаци.
    Трупа дебели пачки
    Това го устройва идеално.

    10:34 15.10.2026

  • 54 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Много неща не виждаш и още повече неща
    не ги разбираш❗
    Ама и не четеш, а и не гледаш международния обмен❗
    Ама това не ти пречи да се смееш , като Мунчо от "Под игото" , ако знаеш този роман❗
    Поне да беше попитал някой,
    който може да МИСЛИ-
    верно ли БМВ, Мерцедес, ФВ съкращават ХИЛЯДИ работници и ЗАЩО❓
    Верно ли десетки фирми и милионери преместват капиталите си в .... Азия❓
    Ама ти и това е можеш, НЕМОЖАЧ❗

    10:47 15.10.2026

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