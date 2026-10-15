Бюджетът на ЕС, цените на енергията и подкрепата за Украйна излизат на преден план на срещата в Брюксел

Лидерите на 27-те държави членки на Европейския съюз се събират в четвъртък и петък в Брюксел за есенното заседание на Европейския съвет. Сред основните теми на двудневната среща са поскъпването на енергията, многогодишният бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г. и продължаването на подкрепата за Украйна след последната инициатива на Доналд Тръмп спрямо руския президент Владимир Путин, предава Фокус.
Обсъжданията за дългосрочния бюджет се провеждат на фона на разногласия относно неговия размер. На 10 октомври 2026 г. ирландското председателство на Съвета на ЕС предложи бюджетът да бъде намален с 8% спрямо проекта, представен от Европейската комисия през юли 2025 г.
Тогава Комисията предложи многогодишна финансова рамка на стойност около 2 трилиона евро, определена като най-голямата в историята на Съюза. Предложеното намаление от 8% би довело до съществено свиване на средствата, предвидени за следващия бюджетен период.
Държавите членки имат различни позиции за бъдещите разходи на ЕС. Германия, Нидерландия и скандинавските страни подкрепят ограничаването им, докато Испания, Италия и Полша настояват за по-голям бюджет.
Очаква се въпросът за многогодишната финансова рамка да бъде сред ключовите теми на срещата, наред с енергийните цени и помощта за Украйна. Различията между държавите членки ще бъдат част от дискусиите за финансовите приоритети на Съюза през следващите години.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеленски
09:57 15.10.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #12
09:58 15.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ГОЛЕМ СМЕХ
И със следващия бюджет на ЕС
Коментиран от #15, #26
10:01 15.10.2026
6 Пич
Никой не иска да дава пари за Украйна!!!
Коментиран от #9, #11
10:01 15.10.2026
7 Синчето на Соловьов
До коментар #3 от "Хохо Бохов":Не говори така за нас
10:01 15.10.2026
8 🦉🦉🦉🦉
10:02 15.10.2026
9 Я пъ тоа
До коментар #6 от "Пич":А къде ЕС ша тества оръжията
Освен срещу Русия.
10:02 15.10.2026
10 Факти
Коментиран от #14
10:03 15.10.2026
11 Народите на Европа дали се интересуват
До коментар #6 от "Пич":От мнението ти?Ти как мислиш?
Коментиран от #13, #16, #19, #21
10:03 15.10.2026
12 Язък
До коментар #2 от "Последния Софиянец":за леврото !
10:04 15.10.2026
13 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #11 от "Народите на Европа дали се интересуват":Ти ли говориш от името на европейските народи.
10:06 15.10.2026
14 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #10 от "Факти":Тия същите ша определят милиардите за бомбене на Путин....
10:06 15.10.2026
15 ГОЛЕМ РЕВ
До коментар #5 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Как е нету спре ли ток има ли вода има ли
Коментиран от #20
10:07 15.10.2026
16 Пич
До коментар #11 от "Народите на Европа дали се интересуват":Мисля че не можеш да мислиш!!! Народите на Европа протестират срещу даването на пари за Украйна!!!
Можеш ли да ми посочиш в коя държава от ЕС народа е протестирал, защото иска да се дават пари за Украйна!!!
Ти колко даде...?!
Коментиран от #36
10:08 15.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #15 от "ГОЛЕМ РЕВ":Питай Путин за тока и горивата
В НАТО е тихо и мирно.
Горят путинови рафинерии
Коментиран от #39, #43
10:10 15.10.2026
21 ГАНЮ ОТ СОФЕТО
До коментар #11 от "Народите на Европа дали се интересуват":А ти как мислиш
10:11 15.10.2026
22 На преден план
И това влечуго с генералските натовски пагони, да си завлече дирника в Украйна и там да си остане!
10:11 15.10.2026
23 Дон Корлеоне
Коментиран от #32, #35
10:12 15.10.2026
24 Така требе
Отсега Путин да си знае кво го чака.
Коментиран от #27, #31
10:13 15.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 🦉🦉🦉🦉
До коментар #5 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Без бомбене Франция и Германия горят❗
Ама ти не ги разбираш тези неща ❗
Коментиран от #29, #30
10:13 15.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мухахаха
10:15 15.10.2026
29 Бай хай
До коментар #26 от "🦉🦉🦉🦉":М
ного руска анимация гледаш
Коментиран от #38
10:15 15.10.2026
30 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #26 от "🦉🦉🦉🦉":Бомбенето на Путин
Осигурява милиарди за военнните концерни на ЕС...
Коментиран от #40, #46
10:16 15.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Путин е на МУШКАТА
Заради болните амбиции на сатрапа кремълски.
10:17 15.10.2026
34 СССС
Коментиран от #42
10:17 15.10.2026
35 Ганю от Софето
До коментар #23 от "Дон Корлеоне":А у ес колко е нафтата
Коментиран от #37, #45
10:18 15.10.2026
36 Чичко Гугъл
До коментар #16 от "Пич":76% от народите в ЕС одобряват помоща за Украйна.
Жик так.
10:18 15.10.2026
37 Оди у Русиа
До коментар #35 от "Ганю от Софето":На нафтата.Де до вия ли ми крепиш още в ЕС?
Коментиран от #49
10:19 15.10.2026
38 🦉🦉🦉🦉
До коментар #29 от "Бай хай":Не е "руска анимация" , а МЕЖДУНАРОДНИ КАНАЛИ❗
Ама ти тези неща не ги разбираш❗
10:19 15.10.2026
39 Ганю от Софето
До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Горят Берлин и Париж
Коментиран от #41
10:20 15.10.2026
40 🦉🦉🦉🦉
До коментар #30 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Пак не си наясно❗ЕсеС ОБИРА парите на гражданите си, за да плаща на САЩинските военни концерни оръжието, което ПОДАРЯВАТ на У...йна❗
10:21 15.10.2026
41 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #39 от "Ганю от Софето":Не както гори...РУСИЯ
10:22 15.10.2026
42 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #34 от "СССС":Кой ли дава МИЛИАРДИ за избиване на руските захватчици.
Вече пета година.
Коментиран от #48
10:22 15.10.2026
43 Зеленски герой
До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Занули ес и нато
10:23 15.10.2026
44 СССС
Коментиран от #53
10:23 15.10.2026
45 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #35 от "Ганю от Софето":У нас нафта има
У Русия нема.....
Коментиран от #51
10:23 15.10.2026
46 🦉🦉🦉🦉
До коментар #30 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Та народите в ЕсеС ОБЕДНЯВАТ,
много фирми в ЕсеС фалират,
а БОГАТЕЯТ шепа търговци на оръжие
зад океана❗
Ама ти тези неща нито ги разбираш,
нито можеш да ги проУМееш, като ти ги обяснява някой❗
Само можеш да се смееш, като Мун По от "Под игото" на Вазов‼️
Коментиран от #47, #50
10:25 15.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 🦉🦉🦉🦉
До коментар #42 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Тъжно е когато разбереш
КОЙ ЩЕ ГИ ВРЪЩА❗
10:30 15.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #46 от "🦉🦉🦉🦉":Не съди по себе си че народите в ЕС обедняват.
Не виждам масово преселение на хора от ЕС към
"богатата" Русия.
Путин го бомбят с оръжия на ЕС...
Дали ЕС обеднява.
Коментиран от #54
10:31 15.10.2026
51 БАЙ ДОНЧО
До коментар #45 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Не мисли така
10:32 15.10.2026
52 Путин е на мушката
И милиардите за Украйна ша нарастват
10:32 15.10.2026
53 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #44 от "СССС":Тръмп дава оръжия на Украйна чрез ЕС за избиване на руснаци.
Трупа дебели пачки
Това го устройва идеално.
10:34 15.10.2026
54 🦉🦉🦉🦉
До коментар #50 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Много неща не виждаш и още повече неща
не ги разбираш❗
Ама и не четеш, а и не гледаш международния обмен❗
Ама това не ти пречи да се смееш , като Мунчо от "Под игото" , ако знаеш този роман❗
Поне да беше попитал някой,
който може да МИСЛИ-
верно ли БМВ, Мерцедес, ФВ съкращават ХИЛЯДИ работници и ЗАЩО❓
Верно ли десетки фирми и милионери преместват капиталите си в .... Азия❓
Ама ти и това е можеш, НЕМОЖАЧ❗
10:47 15.10.2026