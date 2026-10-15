Бюджетът на ЕС, цените на енергията и подкрепата за Украйна излизат на преден план на срещата в Брюксел

Лидерите на 27-те държави членки на Европейския съюз се събират в четвъртък и петък в Брюксел за есенното заседание на Европейския съвет. Сред основните теми на двудневната среща са поскъпването на енергията, многогодишният бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г. и продължаването на подкрепата за Украйна след последната инициатива на Доналд Тръмп спрямо руския президент Владимир Путин, предава Фокус.

Обсъжданията за дългосрочния бюджет се провеждат на фона на разногласия относно неговия размер. На 10 октомври 2026 г. ирландското председателство на Съвета на ЕС предложи бюджетът да бъде намален с 8% спрямо проекта, представен от Европейската комисия през юли 2025 г.

Тогава Комисията предложи многогодишна финансова рамка на стойност около 2 трилиона евро, определена като най-голямата в историята на Съюза. Предложеното намаление от 8% би довело до съществено свиване на средствата, предвидени за следващия бюджетен период.

Държавите членки имат различни позиции за бъдещите разходи на ЕС. Германия, Нидерландия и скандинавските страни подкрепят ограничаването им, докато Испания, Италия и Полша настояват за по-голям бюджет.

Очаква се въпросът за многогодишната финансова рамка да бъде сред ключовите теми на срещата, наред с енергийните цени и помощта за Украйна. Различията между държавите членки ще бъдат част от дискусиите за финансовите приоритети на Съюза през следващите години.