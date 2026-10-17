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Жена загина при нападение в социален дом в Германия

Жена загина при нападение в социален дом в Германия

17 Октомври, 2026 05:32, обновена 17 Октомври, 2026 05:35 634 2

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  • германия-
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  • социален дом-
  • полиция

72-годишен обитател на дома е нападнал с нож три жени в Олфен. Две от тях са тежко ранени, едната е с опасност за живота

Жена загина при нападение в социален дом в Германия - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

86-годишна жена загина, а други две жени бяха тежко ранени при нападение с нож в социален дом за възрастни хора в германския град Олфен, провинция Северен Рейн-Вестфалия. Нападението е извършено в петък вечерта около 19:00 часа.

Според общо съобщение на прокуратурата в Мюнстер и полицейските управления в Козфелд и Мюнстер 72-годишен обитател на дома е нападнал три свои съжителки в кафетерията. 86-годишната жена е починала на място от нараняванията си.

Ранените са на 81 и 83 години. По-младата от двете е настанена в болница с тежки травми, а за живота на 83-годишната има опасност. До лечебните заведения са били изпратени и два спасителни вертолета.

Заподозреният е задържан в сградата

Полицаи са задържали 72-годишния германски гражданин без съпротива. Той също е обитател на социалния дом. „Не е имало опасност за населението“, заявиха от полицията, цитирани от германски медии.

Домът е посочен в медийните съобщения като St.-Vitus-Stift. По данни на оператора в него живеят около 77 възрастни хора, нуждаещи се от грижи.

Мотивът остава неясен

Разследването е поето от полицията в Мюнстер, която е сформирала комисия за разследване на убийството. Проверяват се причините за нападението и точният ход на събитията. Към момента няма официално съобщен мотив.

Източници: tagesschau.de, n-tv.de, wdr.de


Германия
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Може би

    1 0 Отговор
    Трите дами са обидили Аллах. 🕌

    06:49 17.10.2026

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