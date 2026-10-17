Балистична ракета удари Харков, има двама ранени

Двама души са ранени при балистичен ракетен удар по Харков, съобщи началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов. Попадението е регистрирано в Слободския район на града.
Кметът на Харков Игор Терехов първоначално съобщи за удара и посочи, че последствията се уточняват.„Попадение на вражеска балистична ракета в Слободския район. Последиците се уточняват“, заяви Терехов.
По-късно Синегубов съобщи, че при ракетния удар са били ранени двама души. Към момента не са оповестени данни за загинали, характера на нараняванията или размера на материалните щети. Работата по изясняване на последиците продължава.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рснени
Коментиран от #13
21:23 17.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Зеленски
Коментиран от #9
21:26 17.10.2026
4 Топч0
21:29 17.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бункерен плъх
21:33 17.10.2026
7 Мис Пиги
21:34 17.10.2026
8 никой не изстрелва ракети
Коментиран от #10
21:37 17.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Европеец
До коментар #1 от "Рснени":Поредното доказателство, че руснаците са благородни и хуманни хора. .... Удрят прецизно и във време да бъдат избягвани човешки жертви.... Удар с балистика и двама ранени, вероятно пазачи на обекта.... Но както и да е.....
22:05 17.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Чики-Рики
Коментиран от #17
22:06 17.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
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