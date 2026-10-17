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Балистична ракета удари Харков, има двама ранени
  Тема: Украйна

Балистична ракета удари Харков, има двама ранени

17 Октомври, 2026 21:21 903 19

  • харков-
  • украйна-
  • балистична ракета-
  • ракетен удар-
  • слободски район

Попадението е регистрирано в Слободския район на града. Местните власти уточняват последиците от удара

Балистична ракета удари Харков, има двама ранени - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са ранени при балистичен ракетен удар по Харков, съобщи началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов. Попадението е регистрирано в Слободския район на града.

Кметът на Харков Игор Терехов първоначално съобщи за удара и посочи, че последствията се уточняват.

„Попадение на вражеска балистична ракета в Слободския район. Последиците се уточняват“, заяви Терехов.

По-късно Синегубов съобщи, че при ракетния удар са били ранени двама души. Към момента не са оповестени данни за загинали, характера на нараняванията или размера на материалните щети. Работата по изясняване на последиците продължава.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рснени

    14 7 Отговор
    на единият му паднал един косъм от главата, на другия му се счупил нокътя.

    Коментиран от #13

    21:23 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Зеленски

    23 7 Отговор
    Помоооощ, дайте още 70 милиарда!

    Коментиран от #9

    21:26 17.10.2026

  • 4 Топч0

    14 5 Отговор
    Важното е че няма наранени деца.🤔

    21:29 17.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бункерен плъх

    1 20 Отговор
    Нааканите русначета мрът за 10 секунди на фронта

    21:33 17.10.2026

  • 7 Мис Пиги

    9 2 Отговор
    Веднага член 4.

    21:34 17.10.2026

  • 8 никой не изстрелва ракети

    16 2 Отговор
    за двама ранени

    Коментиран от #10

    21:37 17.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Европеец

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Рснени":

    Поредното доказателство, че руснаците са благородни и хуманни хора. .... Удрят прецизно и във време да бъдат избягвани човешки жертви.... Удар с балистика и двама ранени, вероятно пазачи на обекта.... Но както и да е.....

    22:05 17.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Чики-Рики

    5 1 Отговор
    Не е сериозно да се тиражира такава информация! Двама ранени, незнам си какво друго!Ми война е!И още, балистична ракета удари Харков ?!! Харков е доста голям град,а една ракета може да удари една цел,сграда или нещо друго!Ако 200 балистични ракети едновременно ударят цели в някои град,е това вече ще си е топ в новинарските сайтове! Путин има доста балистични ракети, че поне още двайсетина години (минимум) да води война,но едва ли ще има някой друг, който да издържи толкова време (от помагачите на Зеления,става имам предвид)! Така че време е Света да разбере, наистина накъде вървят нещата и да си седне на Д-то!

    Коментиран от #17

    22:06 17.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ПИШЕТЕ СТИГНАХА ЛИ ДВА МИЛИОНА

    0 2 Отговор
    Утрпани руснаци.

    22:14 17.10.2026

  • 19 Путин изпраща репарации

    1 0 Отговор
    С въздушна поща!

    22:14 17.10.2026

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