Балистична ракета удари Харков, има двама ранени

Двама души са ранени при балистичен ракетен удар по Харков, съобщи началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов. Попадението е регистрирано в Слободския район на града.

Кметът на Харков Игор Терехов първоначално съобщи за удара и посочи, че последствията се уточняват.

„Попадение на вражеска балистична ракета в Слободския район. Последиците се уточняват“, заяви Терехов.

По-късно Синегубов съобщи, че при ракетния удар са били ранени двама души. Към момента не са оповестени данни за загинали, характера на нараняванията или размера на материалните щети. Работата по изясняване на последиците продължава.

Източници: pravda.com.ua