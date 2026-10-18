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Сблъсъци между студенти и полиция в Тирана, 21 души са потърсили медицинска помощ

Сблъсъци между студенти и полиция в Тирана, 21 души са потърсили медицинска помощ

18 Октомври, 2026 13:47, обновена 18 Октомври, 2026 14:13 651 13

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  • албания-
  • медицинска помощ

Силите на реда използваха сълзотворен газ, гумени куршуми и водни оръдия. Албанските власти разследват евентуални нарушения по време на протестите.

Сблъсъци между студенти и полиция в Тирана, 21 души са потърсили медицинска помощ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Студентските протести в албанската столица Тирана прераснаха в ожесточени сблъсъци с полицията в събота, петия ден от демонстрациите, съобщава Euronews Albania. Силите на реда използваха сълзотворен газ, гумени куршуми и водни оръдия, за да овладеят ситуацията и да разпръснат участниците, предава Фокус.

Протестиращи замеряха полицаите и сградата на Министерството на образованието с камъни и други твърди предмети. Според полицията при по-ранни инциденти са пострадали осем служители на реда, а по сградата на министерството и пътната сигнализация са нанесени материални щети.

В Университетската болница по травматология медицинска помощ са получили общо 21 души - осем полицаи, 10 протестиращи и трима минувачи. Директорът на полицията в Тирана Олигер Торба също е бил ранен по време на демонстрацията. Той се появи в болницата с превързана ръка. Служители на специалното подразделение RENEA бяха разположени около сградата на министър-председателя.

Полицията съобщи, че след инцидентите в петък са арестувани 10 души, а срещу други 22 са започнати производства.

Албанският премиер Еди Рама посети местата, на които са нанесени щети по време на протестите, включително повреден търговски обект. Той заяви, че засегнатите предприятия ще получат помощ, като призова собствениците им да подадат заявления чрез платформата на портала e-Albania.

Рама подчерта, че подкрепя правото на студентите и гражданите да протестират, но предупреди, че хората, които унищожават имущество и търговски обекти, ще понесат отговорност.

Междувременно Агенцията за надзор на полицията (AMP) обяви, че следи действията на служителите на реда по време на демонстрациите. Институцията събира и анализира видеозаписи от медиите и публикации в социалните мрежи, за да изясни обстоятелствата около евентуални нарушения на закона и да установи отговорните лица.


Албания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти 🚾

    15 1 Отговор
    А за Париж нещо да кажете

    13:38 18.10.2026

  • 2 ами

    15 1 Отговор
    Албанският Бойко е същия душманин, Рамата лесно няма да сдаде властчицата, а и на Бай Дончо далавера е обещал, остров да му хариже?

    13:41 18.10.2026

  • 3 арбалета 🎯

    11 3 Отговор
    Иди , че разбери кой крив и кой-прав .Албанците са колкото София по население и ако продължават да се трепят съвсем ще оредеят .

    13:46 18.10.2026

  • 4 ккк

    14 2 Отговор
    цяла Европа ври време е урсулите да си заминават

    13:47 18.10.2026

  • 5 Гориил

    14 0 Отговор
    Импулсът бяха плановете за изграждане на луксозен курортен комплекс близо до лагуната Вьоса Нарта и на необитаемия остров Сазани. Проектът е свързан с американския инвеститор Джаред Кушнер (зет на Доналд Тръмп) и Иванка Тръмп. За да постигнат това непопулярно решение, американците се опитаха да изкривят ръцете и да подкупят водещите политически фигури на Албания. Това унизително отношение към Албания предизвика примерен обществен гняв. Албанците негодуваха, че са третирани като мълчаливи роби.

    13:52 18.10.2026

  • 6 батвесо

    11 1 Отговор
    Почва Великата Октомврийска Социалистическа Революция в Европа.

    14:01 18.10.2026

  • 7 Пешо от панелката

    9 2 Отговор
    Навсякъде има сблъсъци, само на нашата територия стадото добитък жално мучи и страхливо гледа в земята.

    Коментиран от #8, #10

    14:02 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гориил

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пешо от панелката":

    България наистина замрази проект за изграждане на нов завод за взривни вещества. Това решение обаче не беше взето поради отказ на правителството на най-високо ниво, а по-скоро поради обществен натиск.

    14:27 18.10.2026

  • 11 чужденец

    0 2 Отговор
    Всичко това се дължи на путин и руската федерация. Те никога няма да забравят за събитията през 90-те години , когато всички държави от източния фронт, пряко подчинени на СССР /тогавашна Русия / казаха край на съветизма , край на фалшивия комунизъм , край на границите и ограниченита. Сега путин си връща за всичко това , обвинявайки Запада че е провикирал събитията , довели до краха на СССР. Всъщност истината е , че всички държави от изток , подчинени на Кремълбяха тотално фалирали икономически , политически и морално . Путин отмъщава за тоталната деградация на Русия, неосъзнавайки че всъщност сами са си виновни .

    Коментиран от #12

    14:33 18.10.2026

  • 12 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "чужденец":

    Наистина ли Китай е псевдокомунизъм? Руските комунисти закъсняха с реформите и модернизацията. И това е единствената причина руското общество да ги е оставило на заден план на историята. Ако реформите бяха започнали веднага след смъртта на Сталин, нещата може би щяха да се развият по различен начин.

    14:40 18.10.2026

  • 13 БЪЛГАРИН

    1 0 Отговор
    Тази информация е измама на фатмаците.Пробутвайте другаде руски путиниски фейкове

    14:46 18.10.2026

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