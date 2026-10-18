Сблъсъци между студенти и полиция в Тирана, 21 души са потърсили медицинска помощ

Студентските протести в албанската столица Тирана прераснаха в ожесточени сблъсъци с полицията в събота, петия ден от демонстрациите, съобщава Euronews Albania. Силите на реда използваха сълзотворен газ, гумени куршуми и водни оръдия, за да овладеят ситуацията и да разпръснат участниците, предава Фокус.
Протестиращи замеряха полицаите и сградата на Министерството на образованието с камъни и други твърди предмети. Според полицията при по-ранни инциденти са пострадали осем служители на реда, а по сградата на министерството и пътната сигнализация са нанесени материални щети.
В Университетската болница по травматология медицинска помощ са получили общо 21 души - осем полицаи, 10 протестиращи и трима минувачи. Директорът на полицията в Тирана Олигер Торба също е бил ранен по време на демонстрацията. Той се появи в болницата с превързана ръка. Служители на специалното подразделение RENEA бяха разположени около сградата на министър-председателя.
Полицията съобщи, че след инцидентите в петък са арестувани 10 души, а срещу други 22 са започнати производства.
Албанският премиер Еди Рама посети местата, на които са нанесени щети по време на протестите, включително повреден търговски обект. Той заяви, че засегнатите предприятия ще получат помощ, като призова собствениците им да подадат заявления чрез платформата на портала e-Albania.
Рама подчерта, че подкрепя правото на студентите и гражданите да протестират, но предупреди, че хората, които унищожават имущество и търговски обекти, ще понесат отговорност.
Междувременно Агенцията за надзор на полицията (AMP) обяви, че следи действията на служителите на реда по време на демонстрациите. Институцията събира и анализира видеозаписи от медиите и публикации в социалните мрежи, за да изясни обстоятелствата около евентуални нарушения на закона и да установи отговорните лица.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти 🚾
13:38 18.10.2026
2 ами
13:41 18.10.2026
3 арбалета 🎯
13:46 18.10.2026
4 ккк
13:47 18.10.2026
5 Гориил
13:52 18.10.2026
6 батвесо
14:01 18.10.2026
7 Пешо от панелката
Коментиран от #8, #10
14:02 18.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гориил
До коментар #7 от "Пешо от панелката":България наистина замрази проект за изграждане на нов завод за взривни вещества. Това решение обаче не беше взето поради отказ на правителството на най-високо ниво, а по-скоро поради обществен натиск.
14:27 18.10.2026
11 чужденец
Коментиран от #12
14:33 18.10.2026
12 Гориил
До коментар #11 от "чужденец":Наистина ли Китай е псевдокомунизъм? Руските комунисти закъсняха с реформите и модернизацията. И това е единствената причина руското общество да ги е оставило на заден план на историята. Ако реформите бяха започнали веднага след смъртта на Сталин, нещата може би щяха да се развият по различен начин.
14:40 18.10.2026
13 БЪЛГАРИН
14:46 18.10.2026