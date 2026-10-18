Бесент: Твърденията на Зеленски за Starlink са безотговорни и неверни

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент определи като „много безотговорни“ твърденията на украинския президент Володимир Зеленски, че Вашингтон е ограничил работата на Starlink и военната версия Starshield в Украйна.

„Президентът Зеленски трябва да бъде много внимателен с подобни твърдения, които не са верни“, заяви Бесент в интервю за NBC News. По думите му президентът Доналд Тръмп и държавният секретар Марко Рубио категорично са отрекли администрацията да е налагала такова ограничение.

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Спорът избухна, след като украинските сили съобщиха за внезапно ограничаване на скоростта на терминалите. Връзката се прекъсва при движение със скорост над 160 км/ч - праг, който затруднява използването на бързи украински дронове и на апаратите, предназначени да прихващат руски реактивни дронове „Шахед“.

„За съжаление, днес не можем да използваме технологията Starlink или Starshield на наша територия, за да сваляме реактивни „Шахед“-и“, заяви Зеленски. Той каза, че в Украйна връзката спира след достигане на 161 км/ч, докато в Европейския съюз терминалите продължават да работят при по-висока скорост. По думите му това води до загуба на дронове и комуникация.

Украйна води разговори със SpaceX, Пентагона и американското правителство за премахване на ограничението. Съветникът на Зеленски по отбранителните технологии Сергий Бескрестнов заяви пред Асошиейтед прес, че проблемът не изглежда само технически или търговски, а има и политическо измерение.

Кой контролира Starshield

Илон Мъск заяви, че Starshield се притежава и контролира от правителството на САЩ. Според него решенията за ограниченията на скоростта и използването се вземат от американските военни и в крайна сметка от президента.

Тръмп отрече да е разпореждал ограничаване на достъпа и заяви, че не смята Мъск за отговорен. Пентагонът не е дал публично обяснение защо е въведен прагът от 160 км/ч или кой е взел решението.

Литва разследва опит за палеж

На този фон Литва определи опит за палеж на базова станция на SpaceX Starlink край Вилнюс като акт на саботаж, свързан с Русия и насочен към отслабване на украинските военни способности.

Огънят е бил запален около 2 часа през нощта и е потушен бързо. Нанесени са само малки материални щети, а работата на станцията не е прекъсната. Литовските власти издирват извършителите.

„Разбираме, че това не е било обикновен палеж, а акт на саботаж“, заяви ръководителят на Националния център за управление на кризите Вилмантас Виткаускас. Той свърза случая с по-ранни атаки срещу Starlink в България и Полша и каза: „Украйна е целта.“

Полша вече обяви, че руски разузнавателни служби стоят зад палеж на Starlink инфраструктура през септември. Във връзка със случая са задържани двама турски граждани. Москва отхвърля обвиненията за руска намеса.

Източници: yahoo.com, apnews.com, internazionale.it