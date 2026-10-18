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Бесент: Твърденията на Зеленски за Starlink са безотговорни и неверни
  Тема: Украйна

Бесент: Твърденията на Зеленски за Starlink са безотговорни и неверни

18 Октомври, 2026 20:04 1 404 24

  • starlink-
  • starshield-
  • володимир зеленски-
  • скот бесент-
  • саботаж

Литва определи опит за палеж на станция Starlink край Вилнюс като руски саботаж

Бесент: Твърденията на Зеленски за Starlink са безотговорни и неверни - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент определи като „много безотговорни“ твърденията на украинския президент Володимир Зеленски, че Вашингтон е ограничил работата на Starlink и военната версия Starshield в Украйна.

„Президентът Зеленски трябва да бъде много внимателен с подобни твърдения, които не са верни“, заяви Бесент в интервю за NBC News. По думите му президентът Доналд Тръмп и държавният секретар Марко Рубио категорично са отрекли администрацията да е налагала такова ограничение.

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Спорът избухна, след като украинските сили съобщиха за внезапно ограничаване на скоростта на терминалите. Връзката се прекъсва при движение със скорост над 160 км/ч - праг, който затруднява използването на бързи украински дронове и на апаратите, предназначени да прихващат руски реактивни дронове „Шахед“.

„За съжаление, днес не можем да използваме технологията Starlink или Starshield на наша територия, за да сваляме реактивни „Шахед“-и“, заяви Зеленски. Той каза, че в Украйна връзката спира след достигане на 161 км/ч, докато в Европейския съюз терминалите продължават да работят при по-висока скорост. По думите му това води до загуба на дронове и комуникация.

Украйна води разговори със SpaceX, Пентагона и американското правителство за премахване на ограничението. Съветникът на Зеленски по отбранителните технологии Сергий Бескрестнов заяви пред Асошиейтед прес, че проблемът не изглежда само технически или търговски, а има и политическо измерение.

Кой контролира Starshield

Илон Мъск заяви, че Starshield се притежава и контролира от правителството на САЩ. Според него решенията за ограниченията на скоростта и използването се вземат от американските военни и в крайна сметка от президента.

Тръмп отрече да е разпореждал ограничаване на достъпа и заяви, че не смята Мъск за отговорен. Пентагонът не е дал публично обяснение защо е въведен прагът от 160 км/ч или кой е взел решението.

Литва разследва опит за палеж

На този фон Литва определи опит за палеж на базова станция на SpaceX Starlink край Вилнюс като акт на саботаж, свързан с Русия и насочен към отслабване на украинските военни способности.

Огънят е бил запален около 2 часа през нощта и е потушен бързо. Нанесени са само малки материални щети, а работата на станцията не е прекъсната. Литовските власти издирват извършителите.

„Разбираме, че това не е било обикновен палеж, а акт на саботаж“, заяви ръководителят на Националния център за управление на кризите Вилмантас Виткаускас. Той свърза случая с по-ранни атаки срещу Starlink в България и Полша и каза: „Украйна е целта.“

Полша вече обяви, че руски разузнавателни служби стоят зад палеж на Starlink инфраструктура през септември. Във връзка със случая са задържани двама турски граждани. Москва отхвърля обвиненията за руска намеса.

Източници: yahoo.com, apnews.com, internazionale.it


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 осраински

    25 8 Отговор
    Майдана във Франция е само началото на края на ЕССр

    Коментиран от #5, #19

    20:11 18.10.2026

  • 2 Буздуган

    20 5 Отговор
    Русия и Китай разполагат с космически влекачи и могат да направят голяма беля в орбита..! Това е големия страх на запада нооооо да видим докъде ще стигне алчността им и колко ще издържат още..!

    Коментиран от #7

    20:13 18.10.2026

  • 3 Ъхххххх

    20 3 Отговор
    Тя зеленатаПлюнка докато не излъже не може да вирее.

    20:15 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Имат...по ГАЗО....ВУНА

    3 12 Отговор

    До коментар #2 от "Буздуган":

    Китайците са около 80 г..пред царството на дървените КЕН ефи .
    У Йло Уйде ))

    Коментиран от #20

    20:21 18.10.2026

  • 8 Убаво де...

    3 11 Отговор
    Ким, У Йло и Едноухия кога ше влезнат у Тоа пу сти Киев?!?
    Една Украйна Сама ги МАН дръса...накуп
    Хехехе

    Коментиран от #16, #17

    20:25 18.10.2026

  • 9 Едноухия ше загуби

    3 7 Отговор
    Междинните избори! Щото е Мало умен!
    Рубио вече издаде Кой ограничава Старлинк
    Хихихихи

    Коментиран от #12

    20:32 18.10.2026

  • 10 АМА нали

    8 3 Отговор
    Украйна воюваше сама срещу Русия ? Нали НАТО няма нищо общо . За това Путин бе прав да спре опасността до границите си . Как ще реагира САЩ ако Руски войски са на границата им .

    Коментиран от #13, #15

    20:43 18.10.2026

  • 11 не може да бъде

    3 3 Отговор
    Не мога да кажа че някой е хвърлил Зеленски под автобуса /който се движи със 100 км/час / но твърдо мога да кажа че такива приготовления се наблюдават !?

    20:46 18.10.2026

  • 12 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Едноухия ше загуби":

    Стига с тая мантра избори в САЩ.
    Няма републиканци, няма демократи.
    САЩ се управляват от корпорациите.
    Корпорациите ги интересуват кинтите.
    Конфликта на САЩ с Русия им пречи на това да правят кинти.

    20:47 18.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 МЪСК ЛИЧНО

    1 1 Отговор
    Е ПРЕДЛОЖИЛ
    НА ТРЪМП ДА СЕ ОГРАНИЧИ
    СТАРЛИНК

    И ЕСТЕСТВЕНО
    АГЕНТ КРАСНОВ
    ВЕДНАГА Е ОДОБРИЛ ИДЕЯТА

    ТОЗИ СКОТ ...
    КРАСТАВ СКОТ
    ДА НЕ СЕ ПРАВИ НА АЛТАВ ...

    20:49 18.10.2026

  • 15 РУБЖЛАНИК

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "АМА нали":

    ДАЖЕ И САЩ
    ВОЮВА СЪС РУСИЯ
    СРЕЩУ УКРАЙНА

    БРЕ ИЗФЪСКАЛ.

    20:50 18.10.2026

  • 16 Последният софианец

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Убаво де...":

    Надничарите за такива въпроси нямат опорки от Пияната 👍😄👍

    20:52 18.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    1 2 Отговор
    ПАК ОБЛЕЧЕ КАМУФЛАЖКАТА

    И ЦЕЛИЯ СВЯТ ВИДЯ КАКЪВ
    КЛОУН Е .

    И ПАК СЪЩИТЕ ДЕКОРИ ОТ
    МОСФИЛ
    И ПАК ЗАЕДНО СЪС
    ГЕРАСИМОВ
    МАЛОУМНИКА

    СЪС ГОЛЕМИТЕ ПОБЕДИ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    20:53 18.10.2026

  • 19 Хаххахахха

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "осраински":

    И какво, мечтаеш си за Сибир ли? Хааахаххаха!

    20:53 18.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бай той Толстой

    1 2 Отговор
    Скоро.Обувайте руските гащи.

    Коментиран от #24

    20:56 18.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

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