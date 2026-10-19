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Австралийска депутатка е в критично състояние, след като е била блъсната от автомобил

Австралийска депутатка е в критично състояние, след като е била блъсната от автомобил

19 Октомври, 2026 15:17 418 2

  • хелън хейнс-
  • антъни албанезе-
  • австралия-
  • вангарата-
  • нападение

Премиерът определи случилото се като умишлено нападение. Шофьорът е арестуван, а в автомобила е открит нож.

Австралийска депутатка е в критично състояние, след като е била блъсната от автомобил - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Австралийската независима депутатка Хелън Хейнс е с критични травми, след като е била блъсната от автомобил пред избирателния си офис във Вангарата, щата Виктория. Премиерът Антъни Албанезе определи случилото се като нападение, а 43-годишният шофьор е бил арестуван.

По данни на полицията Хейнс, която е на 65 години, е пострадала пред офиса си в град Вангарата, на малко над 200 километра северозападно от Мелбърн. Действащият суперинтендант от полицията на щата Виктория Ашли Мейсън съобщи, че жената е получила „критични травми“, без да назовава самоличността ѝ.

Шофьорът първоначално е бил задържан от граждани, а след това е арестуван от полицията. В автомобила е открит нож. Разследващите все още изясняват мотива и обстоятелствата около случилото се.

„Това не беше инцидент. Това беше умишлено действие“, заяви Албанезе пред австралийската обществена телевизия ABC.

Премиерът каза още, че австралийското контратерористично звено е било включено в работата по случая. По думите му обаче на този етап не е известен мотивът на предполагаемия нападател.

„Всички наши мисли са с Хелън, нейното семейство, приятелите ѝ, екипа ѝ и нейната общност в този изключително труден момент. Молим се за пълното ѝ възстановяване“, каза Албанезе.

Семейството поиска личното пространство на депутатката да бъде спазено

Семейството на Хейнс съобщи, че тя получава медицинска помощ. В изявление близките благодариха на гражданите, оказали бърза помощ, на здравните работници и на полицията за реакцията им.

Семейството и служителите на депутатката няма да правят допълнителни изявления и поискаха личното им пространство да бъде уважено.

Хелън Хейнс е депутатка в австралийския парламент от 2019 г. Преди това е работила като медицинска сестра и акушерка. Тя е известна с позициите си за по-активни климатични политики, по-голяма прозрачност в политиката и мерки срещу корупцията.

Случаят идва на фона на отчетено от Австралийската федерална полиция увеличение на заплахите и обидите към политиците през последните години. Специален екип, който разследва групи и лица, насочени срещу депутати, е създаден през миналата година.

„Напрежението нарасна през последните години“, заяви Албанезе. Той допълни, че в социалните мрежи хората често отправят думи, които не биха казали лично.

Източници: ndtv.com


Австралия
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  • 1 Тото

    1 0 Отговор
    Някоя новина от Гибралтар няма ли???

    15:43 19.10.2026

  • 2 именно

    0 0 Отговор
    или от Того, затова че на министъра на бананите му се счупил нокътя на малкия пръст на крака!

    15:51 19.10.2026

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