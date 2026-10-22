„Хамас“ заплаши с ново нападение, подобно на атаката от 7 октомври

Палестинската въоръжена групировка „Хамас“ е предупредила Израел, че може да извърши ново нападение с мащабите на атаката от 7 октомври 2023 г. Това съобщават ДПА и израелската медия Ynet, предава News.bg.

Израелският орган, отговарящ за палестинските въпроси - COGAT, потвърди, че заплахата е била предадена на негов служител по време на среща с пратеника на ООН за Близкия изток Рамиз Алакбаров. Миналата седмица той е разговарял с високопоставени представители на „Хамас“. Информацията за отправената заплаха обаче не е потвърдена независимо.

Според съобщенията предупреждението е свързано с продължаващото присъствие на израелската армия, която контролира повече от половината територия на ивицата Газа година след обявяването на прекратяване на огъня. Сред причините за недоволството на групировката е и отмяната на палестинските избори, първоначално насрочени за ноември. Посланието на „Хамас“ е, че вече не е склонна да приема съществуващото положение.

Израелското политическо ръководство и службите за сигурност са били незабавно уведомени за заплахата.

На 7 октомври 2023 г. бойци на „Хамас“ убиха около 1200 души в Израел и отвлякоха над 250 заложници, които отведоха в ивицата Газа. Безпрецедентното нападение постави началото на войната в Газа. Оттогава са загинали над 74 000 палестинци.

Хуманитарната ситуация в ивицата Газа продължава да бъде изключително тежка. Значителна част от територията е разрушена, а много жители все още живеят в палатки и зависят от хуманитарна помощ.

„Хамас“ е предупредила, че евентуално ново нападение може да бъде извършено не само на територията на Израел, но и на окупирания Западен бряг или в чужбина.

Същевременно остават съмнения дали след три години война групировката все още има оперативните възможности да организира атака с подобен мащаб. Има съобщения, че „Хамас“ набира нови бойци, но според наличната информация те имат ограничен опит и недостатъчна военна подготовка.