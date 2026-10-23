Урсула фон дер Лайен за нападението на Русия: Крещящо пренебрегване на международното право

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи като „поредна руска ескалация в Черно море“ удара по цивилния кораб Khoryv край бреговете на Румъния. При инцидента един моряк е загинал, трима са в неизвестност, а деветима са спасени.
„Дълбоко съм разтревожена от поредната руска ескалация в Черно море. Цивилен кораб с украински и азербайджански екипаж беше ударен край румънския бряг. Тези безразсъдни атаки са насочени срещу мирни хора и представляват открито пренебрежение към международното право“, заяви фон дер Лайен.
Тя изрази съболезнования на семейството и близките на загиналия моряк, както и на роднините на тримата членове на екипажа, които все още се издирват. Председателката на Европейската комисия благодари и на спасителните екипи, работещи на мястото на инцидента.
Корабът е потънал край Констанца
Khoryv е подал сигнал за бедствие, докато се е намирал на около 13 морски мили от Констанца, извън териториалните води на Румъния. След сигнала румънските морски власти са започнали спасителна операция. Корабът е потънал, а издирването на тримата изчезнали моряци продължава.
На борда е имало 13 души – 10 граждани на Украйна и трима граждани на Азербайджан. Според Румънската морска администрация деветима членове на екипажа са били спасени, един е загинал, а трима са обявени за изчезнали. По предварителни данни корабът вероятно е бил поразен от дрон, но обстоятелствата около инцидента не са изяснени окончателно.
Плавал е от Турция към Сулина
Khoryv е плавал под флага на Коморските острови. Корабът е на 43 години и е превозвал руда или нефт. Данните за движението му показват, че е тръгнал от турското пристанище Ерегли и е пътувал към Сулина, където е трябвало да пристигне в събота.
Инцидентът край Констанца е поредният случай на повреден или потънал търговски кораб в западната част на Черно море. Европейската комисия не съобщава за допълнителни мерки, а румънските спасителни служби продължават операцията по издирването на тримата моряци.
Източници: ukrinform.ua, apnews.com, agerpres.ro
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кина
Синдикатите знаят че пари няма но продължават да искат и натискат..защо..? Защото грабежа вече не може да бъде оправдан . Олигархията краде от данъци , производство, ресурси изкарва активите на вън изпира ги заличава следите и пак ги вкарва като ДЪЛГ..! Когато олигархичния тумор стане прекалено голям народа го изрязва..! Този вирус е опасен но е необходим.!
Коментиран от #7, #38
16:30 23.10.2026
3 Лицемерката вие
16:32 23.10.2026
4 Лена
Коментиран от #22
16:32 23.10.2026
5 Или оръжие
Е все пак руда, или нефт е превозвал?
Дори не можете и да лъжете. Като не знаете какво е превозвал защо пишете глупости?
Коментиран от #29
16:33 23.10.2026
6 Абе къде
Коментиран от #21
16:34 23.10.2026
7 В капиталистическия свят
До коментар #2 от "Кина":олигархията винаги е капиталистическа.
Ти от коя страна на барикадата си, защото не се разбира съвсем ясно?
Коментиран от #19
16:34 23.10.2026
8 язе
16:35 23.10.2026
9 САНДОКАН
16:35 23.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пенчо
16:36 23.10.2026
12 КРЕЩЯЩО
Коментиран от #18
16:37 23.10.2026
13 иътиу
16:38 23.10.2026
14 ВРЕМЕ
16:38 23.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ГОЛЕМ СМЕХ
дъртака кремълски
от бомбене.
16:39 23.10.2026
17 Хаха
16:39 23.10.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #12 от "КРЕЩЯЩО":Тая същата....
Разбомбва Путин
Нон стоп.
16:40 23.10.2026
19 ПИТАЙ
До коментар #7 от "В капиталистическия свят":МАРИЯ АНТОАНЕТА
Коментиран от #33
16:40 23.10.2026
20 Инна
Той заяви, че фон дер Лайен „е унищожила Европа, довела я е до бедност, упадък и я води към война“. Когато тя започна да си тръгва, Угрик я призова да не бяга.
Политикът обвини фон дер Лайен и Володимир Зеленски, че възнамеряват да изнудят още 70 милиарда евро от европейците за Украйна. Инцидентът се случи по време на изслушванията след срещата на върха на ЕС на 15-16 октомври, където не беше постигнато споразумение за бюджета и помощта за Киев.
Коментиран от #28
16:40 23.10.2026
21 Ами толкова
До коментар #6 от "Абе къде":Си може Урсула ама кой ли е бръсне.куха пълна със злоба
16:41 23.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Русият
16:42 23.10.2026
24 Или
16:44 23.10.2026
25 Майката на СЕДЕМ деца
16:44 23.10.2026
26 Майката на СЕДЕМ деца
Отстрелва си го като яребица.
Коментиран от #39
16:46 23.10.2026
27 Путине....ЧАДО
Коментиран от #32
16:47 23.10.2026
28 Интересно
До коментар #20 от "Инна":И как това може да се случи във фашистка Европа? Виж, в Русия спокойно може да се изразява несъгласие, недоволство и други мнения 😉
Коментиран от #48
16:48 23.10.2026
29 горски
До коментар #5 от "Или оръжие":Прав си,рудата и нефта се превозват с различни кораби....едните са танкери ,а другите за насипни товари....Но напоследък пътуват само стари грохнали кораби щайги с оръжие...та като потънат щетата да е малка...
Коментиран от #43
16:48 23.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Смях е
До коментар #27 от "Путине....ЧАДО":Че лелката не е поканена на преговорите между Русия, Америка и Украйна
Коментиран от #40
16:50 23.10.2026
33 Не е
До коментар #19 от "ПИТАЙ":Добре. Да се имаш за кралица не е добре.
16:50 23.10.2026
34 отекчен
16:51 23.10.2026
35 Баба ти
16:51 23.10.2026
36 Ами
Само че с малка корекция :)
16:52 23.10.2026
37 Парите
16:52 23.10.2026
38 Интересно
До коментар #2 от "Кина":Сменяш първата и втората думи и всичко е наред. Всички знаем защо.
16:53 23.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Полски
До коментар #29 от "горски":И тоя като е натоварил оръжие от Украйна за къде го кара?
Коментиран от #58
16:56 23.10.2026
44 Толкоз
16:56 23.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Инна
До коментар #28 от "Интересно":Няма отговор 🤣
16:59 23.10.2026
49 Путине, Путине...
Явно ти не можеш да са справиш с нея
17:01 23.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 въй, въй - безплодни напъни
Тия двете се чудят коя да се прави на по разтревожена.
Коментиран от #55
17:03 23.10.2026
52 Чичак
Въобще, всеки решава че нещо е негово и какво правим
Коментиран от #53
17:05 23.10.2026
53 Пламен
До коментар #52 от "Чичак":Ама това важи само за русия. Само тя има право да убива и окупира
17:06 23.10.2026
54 Никой
17:09 23.10.2026
55 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #51 от "въй, въй - безплодни напъни":Тревожат са от разбомбването на Путин
Иначе в ЕС си живеем мирно и тихо.
17:11 23.10.2026
56 ТЪП РУСКИ КАГЕБЕЕЦ
17:13 23.10.2026
57 Справедлив
17:13 23.10.2026
58 Морски
До коментар #43 от "Полски":Не четеш ли, утре трябвало да пристигне в Украйна😀
Коментиран от #67
17:13 23.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ТОВА ВЕЧЕ И ДЕЦАТА В ЯСЛИТЕ ГО ЗНАЯТ
17:17 23.10.2026
61 Издрусала фон дер кафяв
17:21 23.10.2026
62 СЛОНА
17:23 23.10.2026
63 Всъщност
Коментиран от #69
17:23 23.10.2026
64 Некои
17:24 23.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Огито
Ще участват Русия, Китай и САЩ!
Европа и Украйна само за чеп за зелееее!
17:29 23.10.2026
67 Полски
До коментар #58 от "Морски":Чета че е отивал от Турция към Сушина, ама дали е вярно?
17:30 23.10.2026
68 Фон Лаян
Словашкия депутат Слави " Къде така г-жо Лайян.
Вие с президента на Киевският режим искате да откраднете от народа на ЕС още 70 млрд.евро...."
17:31 23.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.