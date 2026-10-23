Урсула фон дер Лайен за нападението на Русия: Крещящо пренебрегване на международното право

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи като „поредна руска ескалация в Черно море“ удара по цивилния кораб Khoryv край бреговете на Румъния. При инцидента един моряк е загинал, трима са в неизвестност, а деветима са спасени.

„Дълбоко съм разтревожена от поредната руска ескалация в Черно море. Цивилен кораб с украински и азербайджански екипаж беше ударен край румънския бряг. Тези безразсъдни атаки са насочени срещу мирни хора и представляват открито пренебрежение към международното право“, заяви фон дер Лайен.

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Тя изрази съболезнования на семейството и близките на загиналия моряк, както и на роднините на тримата членове на екипажа, които все още се издирват. Председателката на Европейската комисия благодари и на спасителните екипи, работещи на мястото на инцидента.

Корабът е потънал край Констанца

Khoryv е подал сигнал за бедствие, докато се е намирал на около 13 морски мили от Констанца, извън териториалните води на Румъния. След сигнала румънските морски власти са започнали спасителна операция. Корабът е потънал, а издирването на тримата изчезнали моряци продължава.

На борда е имало 13 души – 10 граждани на Украйна и трима граждани на Азербайджан. Според Румънската морска администрация деветима членове на екипажа са били спасени, един е загинал, а трима са обявени за изчезнали. По предварителни данни корабът вероятно е бил поразен от дрон, но обстоятелствата около инцидента не са изяснени окончателно.

Плавал е от Турция към Сулина

Khoryv е плавал под флага на Коморските острови. Корабът е на 43 години и е превозвал руда или нефт. Данните за движението му показват, че е тръгнал от турското пристанище Ерегли и е пътувал към Сулина, където е трябвало да пристигне в събота.

Инцидентът край Констанца е поредният случай на повреден или потънал търговски кораб в западната част на Черно море. Европейската комисия не съобщава за допълнителни мерки, а румънските спасителни служби продължават операцията по издирването на тримата моряци.

Източници: ukrinform.ua, apnews.com, agerpres.ro