Новини
Свят »
Румъния »
Урсула фон дер Лайен за нападението на Русия: Крещящо пренебрегване на международното право
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен за нападението на Русия: Крещящо пренебрегване на международното право

23 Октомври, 2026 16:27 1 221 70

  • урсула фон дер лайен-
  • черно море-
  • корабът khoryv-
  • румъния-
  • руски дронове

Девет моряци са спасени, един е загинал, а трима са в неизвестност след инцидента с кораба Khoryv в Черно море

Урсула фон дер Лайен за нападението на Русия: Крещящо пренебрегване на международното право - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи като „поредна руска ескалация в Черно море“ удара по цивилния кораб Khoryv край бреговете на Румъния. При инцидента един моряк е загинал, трима са в неизвестност, а деветима са спасени.

„Дълбоко съм разтревожена от поредната руска ескалация в Черно море. Цивилен кораб с украински и азербайджански екипаж беше ударен край румънския бряг. Тези безразсъдни атаки са насочени срещу мирни хора и представляват открито пренебрежение към международното право“, заяви фон дер Лайен.

Още новини от Украйна

Тя изрази съболезнования на семейството и близките на загиналия моряк, както и на роднините на тримата членове на екипажа, които все още се издирват. Председателката на Европейската комисия благодари и на спасителните екипи, работещи на мястото на инцидента.

Корабът е потънал край Констанца

Khoryv е подал сигнал за бедствие, докато се е намирал на около 13 морски мили от Констанца, извън териториалните води на Румъния. След сигнала румънските морски власти са започнали спасителна операция. Корабът е потънал, а издирването на тримата изчезнали моряци продължава.

На борда е имало 13 души – 10 граждани на Украйна и трима граждани на Азербайджан. Според Румънската морска администрация деветима членове на екипажа са били спасени, един е загинал, а трима са обявени за изчезнали. По предварителни данни корабът вероятно е бил поразен от дрон, но обстоятелствата около инцидента не са изяснени окончателно.

Плавал е от Турция към Сулина

Khoryv е плавал под флага на Коморските острови. Корабът е на 43 години и е превозвал руда или нефт. Данните за движението му показват, че е тръгнал от турското пристанище Ерегли и е пътувал към Сулина, където е трябвало да пристигне в събота.

Инцидентът край Констанца е поредният случай на повреден или потънал търговски кораб в западната част на Черно море. Европейската комисия не съобщава за допълнителни мерки, а румънските спасителни служби продължават операцията по издирването на тримата моряци.

Източници: ukrinform.ua, apnews.com, agerpres.ro


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кина

    28 3 Отговор
    Франция..!
    Синдикатите знаят че пари няма но продължават да искат и натискат..защо..? Защото грабежа вече не може да бъде оправдан . Олигархията краде от данъци , производство, ресурси изкарва активите на вън изпира ги заличава следите и пак ги вкарва като ДЪЛГ..! Когато олигархичния тумор стане прекалено голям народа го изрязва..! Този вирус е опасен но е необходим.!

    Коментиран от #7, #38

    16:30 23.10.2026

  • 3 Лицемерката вие

    56 5 Отговор
    А защо не виеше през юни и юли, когато загинаха 28 руски моряци от украински дронове в Азовско и в Черно море?

    16:32 23.10.2026

  • 4 Лена

    28 5 Отговор
    Сестри Кушлеви, кой ли ви слуша още и за кога? В хора пее и слушат само един, Путин!

    Коментиран от #22

    16:32 23.10.2026

  • 5 Или оръжие

    51 4 Отговор
    "...и е превозвал руда или нефт."
    Е все пак руда, или нефт е превозвал?
    Дори не можете и да лъжете. Като не знаете какво е превозвал защо пишете глупости?

    Коментиран от #29

    16:33 23.10.2026

  • 6 Абе къде

    44 3 Отговор
    Абе къде отиде, презумпцията за невинност до доказване. Тая от кога стана следовател, прокурор и съдия. Случката от преди 6 часа, тя вече знае всичко, прави обвинение и вече присъда издава. Само защото Урсула го е казала, звучи по съмнително отколкото ако си беше мълчала. Ако знае нещо повече от всичко по медиите да сподели, но да вие с пълно гърло и да раздава лозунги, хайде няма нужда.

    Коментиран от #21

    16:34 23.10.2026

  • 7 В капиталистическия свят

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    олигархията винаги е капиталистическа.

    Ти от коя страна на барикадата си, защото не се разбира съвсем ясно?

    Коментиран от #19

    16:34 23.10.2026

  • 8 язе

    29 2 Отговор
    джав,джав,джав...казала дъртата куч-а

    16:35 23.10.2026

  • 9 САНДОКАН

    29 2 Отговор
    Дъртата лъжлива вещица изпълзя от нафталина. Йо хо хо

    16:35 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пенчо

    33 2 Отговор
    Мале тази ще се пръсне от злоба.

    16:36 23.10.2026

  • 12 КРЕЩЯЩО

    35 2 Отговор
    КОРУМПИРАНА, НАГЛА И ТЪПА ЖЕНИЧКА.

    Коментиран от #18

    16:37 23.10.2026

  • 13 иътиу

    30 2 Отговор
    Вече става смешно. Какви са тия кораби , които потъват за няколко минути ударени от 1 дрон. За за незапознати с корабостроенето, пример Суецкия канал , удари от дронове, мини, снаряди и в резултат лек пожар или леки щети по корпуса. (За Суецкия канал се знае какво превозват.)

    16:38 23.10.2026

  • 14 ВРЕМЕ

    26 2 Отговор
    Е ЗА ПЕНСИЯ ВАКСИНИРАХМЕ ДЕ ЩО МОЖЕ И ПАРИЦИ ИМА ПАЛЯЧОТО РЕСТО СТОРИ

    16:38 23.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 18 Отговор
    Тая лелка спука
    дъртака кремълски
    от бомбене.

    16:39 23.10.2026

  • 17 Хаха

    22 2 Отговор
    пак че не е пренасял бебешка храна и животоспасяващи лекарства за терминално болни.

    16:39 23.10.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 19 Отговор

    До коментар #12 от "КРЕЩЯЩО":

    Тая същата....
    Разбомбва Путин
    Нон стоп.

    16:40 23.10.2026

  • 19 ПИТАЙ

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "В капиталистическия свят":

    МАРИЯ АНТОАНЕТА

    Коментиран от #33

    16:40 23.10.2026

  • 20 Инна

    22 4 Отговор
    Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен напусна заседание на Европейския парламент в Страсбург, след като беше обвинена в унищожаване на Европейския съюз и финансиране на Киев. Видеоклип беше публикуван от словашкия евродепутат Милош Угрик.

    Той заяви, че фон дер Лайен „е унищожила Европа, довела я е до бедност, упадък и я води към война“. Когато тя започна да си тръгва, Угрик я призова да не бяга.

    Политикът обвини фон дер Лайен и Володимир Зеленски, че възнамеряват да изнудят още 70 милиарда евро от европейците за Украйна. Инцидентът се случи по време на изслушванията след срещата на върха на ЕС на 15-16 октомври, където не беше постигнато споразумение за бюджета и помощта за Киев.

    Коментиран от #28

    16:40 23.10.2026

  • 21 Ами толкова

    17 2 Отговор

    До коментар #6 от "Абе къде":

    Си може Урсула ама кой ли е бръсне.куха пълна със злоба

    16:41 23.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Русият

    4 14 Отговор
    Не вярвам да е руски дрона. Те са супер миролюбив народ.

    16:42 23.10.2026

  • 24 Или

    15 2 Отговор
    е превозвал руда, или нефт или нещо друго... Не може да се каже с точност....

    16:44 23.10.2026

  • 25 Майката на СЕДЕМ деца

    4 18 Отговор
    Направи за смях един тъп руски кагебеец.

    16:44 23.10.2026

  • 26 Майката на СЕДЕМ деца

    3 16 Отговор
    Си върти сатрапа кремълски на малкия пръст.
    Отстрелва си го като яребица.

    Коментиран от #39

    16:46 23.10.2026

  • 27 Путине....ЧАДО

    4 12 Отговор
    Докога една лелка ша та прави за смях.

    Коментиран от #32

    16:47 23.10.2026

  • 28 Интересно

    8 7 Отговор

    До коментар #20 от "Инна":

    И как това може да се случи във фашистка Европа? Виж, в Русия спокойно може да се изразява несъгласие, недоволство и други мнения 😉

    Коментиран от #48

    16:48 23.10.2026

  • 29 горски

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "Или оръжие":

    Прав си,рудата и нефта се превозват с различни кораби....едните са танкери ,а другите за насипни товари....Но напоследък пътуват само стари грохнали кораби щайги с оръжие...та като потънат щетата да е малка...

    Коментиран от #43

    16:48 23.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Смях е

    13 1 Отговор

    До коментар #27 от "Путине....ЧАДО":

    Че лелката не е поканена на преговорите между Русия, Америка и Украйна

    Коментиран от #40

    16:50 23.10.2026

  • 33 Не е

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "ПИТАЙ":

    Добре. Да се имаш за кралица не е добре.

    16:50 23.10.2026

  • 34 отекчен

    12 1 Отговор
    марсула не струва

    16:51 23.10.2026

  • 35 Баба ти

    15 1 Отговор
    Ако не беше пращала кораби с оръжия и снаряди за стотици милиарди наши европейски евра, нямаше да има какво да потапят! Ти си причината, продажна джункурига.

    16:51 23.10.2026

  • 36 Ами

    12 1 Отговор
    Тая е като фамилията си.
    Само че с малка корекция :)

    16:52 23.10.2026

  • 37 Парите

    15 1 Отговор
    на ойропейците отиват на дъното на Черно море.

    16:52 23.10.2026

  • 38 Интересно

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Сменяш първата и втората думи и всичко е наред. Всички знаем защо.

    16:53 23.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Полски

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "горски":

    И тоя като е натоварил оръжие от Украйна за къде го кара?

    Коментиран от #58

    16:56 23.10.2026

  • 44 Толкоз

    8 1 Отговор
    ли пък един от оцелелите не може да каже какво точно са превозвали

    16:56 23.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Инна

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Интересно":

    Няма отговор 🤣

    16:59 23.10.2026

  • 49 Путине, Путине...

    0 5 Отговор
    Пращай Кабаева да са бори с Урсула
    Явно ти не можеш да са справиш с нея

    17:01 23.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 въй, въй - безплодни напъни

    8 0 Отговор
    Колко дълбоко е разтревожена ? Колкото Кая, или по дълбоко !?
    Тия двете се чудят коя да се прави на по разтревожена.

    Коментиран от #55

    17:03 23.10.2026

  • 52 Чичак

    1 3 Отговор
    Ако Турция каже, това и това е турско и го взимаме, бг русофилите ще са съгласни
    Въобще, всеки решава че нещо е негово и какво правим

    Коментиран от #53

    17:05 23.10.2026

  • 53 Пламен

    0 4 Отговор

    До коментар #52 от "Чичак":

    Ама това важи само за русия. Само тя има право да убива и окупира

    17:06 23.10.2026

  • 54 Никой

    2 1 Отговор
    Йотова кажи КОЙ иска да праща български войници в Украйна ? Лъжеш ли ? Предизборни манипулации хвърляш на прошляците ?

    17:09 23.10.2026

  • 55 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "въй, въй - безплодни напъни":

    Тревожат са от разбомбването на Путин
    Иначе в ЕС си живеем мирно и тихо.

    17:11 23.10.2026

  • 56 ТЪП РУСКИ КАГЕБЕЕЦ

    1 2 Отговор
    Тя направо ми бърка в здравето

    17:13 23.10.2026

  • 57 Справедлив

    5 0 Отговор
    Мръсна гадна Фашистка. Скоро капут.

    17:13 23.10.2026

  • 58 Морски

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Полски":

    Не четеш ли, утре трябвало да пристигне в Украйна😀

    Коментиран от #67

    17:13 23.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ТОВА ВЕЧЕ И ДЕЦАТА В ЯСЛИТЕ ГО ЗНАЯТ

    2 0 Отговор
    ГЛЕДАТ ОТ СТРАНИ И САМО ПАРИ НАЛИВАТ И КОЛЕТИ.ПРАТКИ.ОРЪЖИЕ ИЗПРАШАТ.

    17:17 23.10.2026

  • 61 Издрусала фон дер кафяв

    1 0 Отговор
    не вижда ли, че не пее в хора.

    17:21 23.10.2026

  • 62 СЛОНА

    2 0 Отговор
    А ЕС ЗАЩОДАВА БОМБИ И ОРЪЖИЕ ,ТООВА ПОМОЩ ЛИ Е ,ИЛИ ПРЯКА НАМЕСА В ВОЙНАТА,Е ЗАТОВА ЩЕ ИМАТЕ ПОТОПИ ,КОРАБИ С БОМБЕНОЖИТО И ДРУГИ ОТ СОРТА ...

    17:23 23.10.2026

  • 63 Всъщност

    1 2 Отговор
    Шайката червени бандити начело на Русия никога не са зачитали международното право, мислят си че те са правото и открито се подиграват с Европа, като се опитват да счупят воляра за подкрепа към Украйна, но така предизвикват още повече отвращението на света!

    Коментиран от #69

    17:23 23.10.2026

  • 64 Некои

    2 0 Отговор
    Да се изкаже и за Израел и действията им към палестинците!

    17:24 23.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Огито

    2 0 Отговор
    Има лека промяна в нивата.
    Ще участват Русия, Китай и САЩ!
    Европа и Украйна само за чеп за зелееее!

    17:29 23.10.2026

  • 67 Полски

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Морски":

    Чета че е отивал от Турция към Сушина, ама дали е вярно?

    17:30 23.10.2026

  • 68 Фон Лаян

    0 0 Отговор
    Избяга от заседание на ЕП.
    Словашкия депутат Слави " Къде така г-жо Лайян.
    Вие с президента на Киевският режим искате да откраднете от народа на ЕС още 70 млрд.евро...."

    17:31 23.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания