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Дронове атакуваха Воронеж, има пожари в заводи
  Тема: Украйна

Дронове атакуваха Воронеж, има пожари в заводи

26 Октомври, 2026 08:37 817 2

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Под удар са били посочени заводът „Воронежсинтезкаучук“ и авиационното предприятие ВАСО. Руският губернатор съобщи за 113 свалени дрона над града и района

Дронове атакуваха Воронеж, има пожари в заводи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дронове атакуваха руския град Воронеж през нощта на 26 октомври, като пожари избухнаха на няколко промишлени предприятия. Сред посочените обекти са заводът „Воронежсинтезкаучук“ и Воронежското акционерно самолетостроително общество, известно като ВАСО.

„Воронежсинтезкаучук“ е част от руската група „СИБУР“ и произвежда синтетични каучуци и полимерни материали. ВАСО е в структурата на „Ил“ към Обединената авиостроителна корпорация на Русия, участва в производството на самолети Ил-96 и изработва авиационни компоненти.

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Пожари и щети в различни части на града

Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев потвърди пожарите на няколко промишлени предприятия, но не назова конкретните обекти. По думите му огнищата са били овладени „без съществени последици“. Той съобщи още за пожари в бизнес център, жилищна сграда, два вилни комплекса, училищен стадион и гаражен кооператив.

Повреди по фасади и прозорци са установени почти във всички райони на Воронеж. Според независимото руско издание ASTRA дрон е попаднал в бизнес центъра „Галерия Чижова“. Медията съобщи и за взривове в близост до жилищни сгради, както и за най-малко десет автомобила, горели на паркинг.

Киев Индипендънт отбеляза, че мащабът на щетите не може да бъде потвърден независимо, както и че не е ясно дали всички взривове в близост до жилищни сгради са причинени от директни попадения или от паднали отломки. Към момента на първите съобщения няма потвърдени данни за жертви.

Русия съобщи за свалени дронове

Александър Гусев заяви, че руската противовъздушна отбрана е свалила над 70 дрона над Воронеж. По думите му общият брой на унищожените безпилотни летателни апарати над градската агломерация и няколко района на областта е 113.

Украинските власти не са поели отговорност за атаката в публикуваните към този момент съобщения. Воронежка област граничи с Украйна и през последните години нееднократно е била обект на атаки с дронове, насочени според украински твърдения към руска военна и промишлена инфраструктура.

Източници: pravda.com.ua, kyivindependent.com


Русия
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  • 1 Мдаааа

    3 5 Отговор
    От тоя Воронеж ме хвана сърбеж.....

    08:43 26.10.2026

  • 2 Воронеж

    5 3 Отговор
    И Воронеж влезе в буферната зона. Скоро и Масква

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