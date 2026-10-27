„Най-голямата деескалация от 2022 г.“: обявиха затишие край Олешки

Режимът на тишина в района на Олешки, Херсонска област, ще продължи до 22:59 часа на 1 ноември. Той е започнал на 27 октомври в 3:00 часа киевско време и е свързан с хуманитарна мисия за разблокиране на временно окупирания град.

За договореността съобщи Давид Арахамия, лидер на парламентарната група „Слуга на народа“ във Върховната рада на Украйна. Той е участвал в преговорите с руската страна.

„Това е най-мащабната деескалация от 2022 година. Режимът на тишина ще продължи от 27 октомври до 22:59 часа на 1 ноември“, написа Арахамия.

По думите му инициативата е свързана с разблокирането на Олешки и обхваща най-големия участък от фронта в южната част на Украйна. Арахамия заяви още, че всяка подобна стъпка за деескалация приближава мира в страната.

Хуманитарна мисия в окупирания град

Украинският упълномощен по правата на човека Дмитрий Лубинец потвърди началото на прекратяването на огъня за провеждане на хуманитарна мисия. По информация на Лубинец тя се осъществява съвместно с руския упълномощен по правата на човека Яна Лантратова, при посредничеството и координацията на първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Лубинец заяви, че приоритет са безопасността на цивилното население в Олешки и спазването на постигнатите договорености. Той е поел ангажимент да информира допълнително за хода на мисията.

Министерството на отбраната на Русия също потвърди прекратяването на огъня. Оттам заявиха, че руските войски са спрели стрелбата по Херсонското направление заради подготовката на хуманитарната операция. Същевременно руският упълномощен по правата на човека посочи, че режимът е въведен от 4:00 часа московско време, което съответства на 3:00 часа по Киев.

Недостиг на храни и невъзможност за евакуация

В окупираните Олешки е съобщавано за тежка хуманитарна ситуация. Жители, успели да напуснат града и да достигнат до територии под украински контрол, разказват, че последната доставка на продукти в местните магазини е била през май. През лятото част от хората са разчитали основно на продукция от градините си.

Според съобщеното цивилните в града изпитват недостиг на храна и не могат свободно да се евакуират. Предстоящата хуманитарна мисия е причината за договореното ограничено прекратяване на огъня, което засега е обявено до края на 1 ноември.

Източници: unian.net, interfax.com.ua, ukrinform.ua