Новини
Свят »
Украйна »
„Най-голямата деескалация от 2022 г.“: обявиха затишие край Олешки
  Тема: Украйна

„Най-голямата деескалация от 2022 г.“: обявиха затишие край Олешки

27 Октомври, 2026 15:40 828 13

  • олешки-
  • режим на тишина-
  • давид арахамия-
  • хуманитарна мисия-
  • войната в украйна

Давид Арахамия го определи като най-мащабната деескалация от 2022 година насам. Прекратяването на огъня е свързано с хуманитарна мисия в окупирания град

„Най-голямата деескалация от 2022 г.“: обявиха затишие край Олешки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Режимът на тишина в района на Олешки, Херсонска област, ще продължи до 22:59 часа на 1 ноември. Той е започнал на 27 октомври в 3:00 часа киевско време и е свързан с хуманитарна мисия за разблокиране на временно окупирания град.

За договореността съобщи Давид Арахамия, лидер на парламентарната група „Слуга на народа“ във Върховната рада на Украйна. Той е участвал в преговорите с руската страна.

„Това е най-мащабната деескалация от 2022 година. Режимът на тишина ще продължи от 27 октомври до 22:59 часа на 1 ноември“, написа Арахамия.

По думите му инициативата е свързана с разблокирането на Олешки и обхваща най-големия участък от фронта в южната част на Украйна. Арахамия заяви още, че всяка подобна стъпка за деескалация приближава мира в страната.

Хуманитарна мисия в окупирания град

Украинският упълномощен по правата на човека Дмитрий Лубинец потвърди началото на прекратяването на огъня за провеждане на хуманитарна мисия. По информация на Лубинец тя се осъществява съвместно с руския упълномощен по правата на човека Яна Лантратова, при посредничеството и координацията на първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Лубинец заяви, че приоритет са безопасността на цивилното население в Олешки и спазването на постигнатите договорености. Той е поел ангажимент да информира допълнително за хода на мисията.

Министерството на отбраната на Русия също потвърди прекратяването на огъня. Оттам заявиха, че руските войски са спрели стрелбата по Херсонското направление заради подготовката на хуманитарната операция. Същевременно руският упълномощен по правата на човека посочи, че режимът е въведен от 4:00 часа московско време, което съответства на 3:00 часа по Киев.

Недостиг на храни и невъзможност за евакуация

В окупираните Олешки е съобщавано за тежка хуманитарна ситуация. Жители, успели да напуснат града и да достигнат до територии под украински контрол, разказват, че последната доставка на продукти в местните магазини е била през май. През лятото част от хората са разчитали основно на продукция от градините си.

Според съобщеното цивилните в града изпитват недостиг на храна и не могат свободно да се евакуират. Предстоящата хуманитарна мисия е причината за договореното ограничено прекратяване на огъня, което засега е обявено до края на 1 ноември.

Източници: unian.net, interfax.com.ua, ukrinform.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Инициатива

    3 0 Отговор
    на Мелания!

    Коментиран от #9

    15:41 27.10.2026

  • 2 Пич

    9 10 Отговор
    Превиха коляно пред Владимир Цезар Август, и той ги помилва...

    15:41 27.10.2026

  • 3 Кучето на Мими 🐕

    2 9 Отговор
    Това е заслуга на Педо Филите от Петрохан!
    🌈🛴🥳🤣👍

    15:45 27.10.2026

  • 4 Градът се казва

    7 5 Отговор
    Алёшки , не Олешки

    Коментиран от #6

    15:46 27.10.2026

  • 5 Примати

    3 8 Отговор
    Много е добре , че останалите хора в Олешки евентуално ще напуснат града в който вече няма храна , вода и лекарства. Цялостно примирие не е възможно да има , защото Путин няма как да спре да се преструва , че продължава да преследва целите си в Украйна. След като неговия Блицкриг се провали преди близо пет години сега той се преструва , че твърди , ме руската армия ще завземе Донецк. От друга страна , великия украински народ никога няма съ се откаже от своите територии. Следователно войната ще продължи като лошата новина за Русия , е че има кумулативен ефект за нея след почти пет години война. Този ефект вече се отразява във вътрешността на Русия , където липсват около два милиона и половина работници , специалисти и персонал. С тези темпове та загуби и прочее Русия ще рухне окончателно най - късно през пролетта на 2028 г.

    Коментиран от #13

    15:51 27.10.2026

  • 6 Кучето на Мими 🐕

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Градът се казва":

    Укра ле си?От Баба Алино?🦧🤣🦧

    Коментиран от #7

    15:53 27.10.2026

  • 7 🐕 Чайка

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кучето на Мими 🐕":

    Извънземен съм.

    15:55 27.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Всъшност

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Инициатива":

    Територията е руска, беше останал само един път, реводно миниран от години. Трябва да се изведат хората. Мелания е помолила украинците да спрат да минират пътя за хуманитарни доставки.

    Коментиран от #11

    15:59 27.10.2026

  • 10 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 2 Отговор
    Много са ми смешни изрази като „временно окупирания град”...

    16:01 27.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания