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Флавио Болсонаро пристигна в САЩ със семейството си
  Тема: Известни личности

Флавио Болсонаро пристигна в САЩ със семейството си

28 Октомври, 2026 03:41, обновена 28 Октомври, 2026 03:43 710 1

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Бразилският сенатор е пристигнал във Флорида, въпреки съдебното разпореждане да предаде паспортите си. Той вече се е срещнал с брат си Едуардо Болсонаро

Флавио Болсонаро пристигна в САЩ със семейството си - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Флавио Болсонаро е пристигнал във Флорида със съпругата си и двете им дъщери, съобщи CNN Brasil, позовавайки се на източници, свързани с американското правителство. Според SBT News сенаторът вече се е срещнал с брат си Едуардо Болсонаро, който живее в САЩ.

Пристигането е станало на 27 октомври, само ден след като Флавио Болсонаро заяви, че ще остане в Бразилия, за да организира опозицията срещу преизбрания президент Луиз Инасио Лула да Силва. „Никога не съм мислил да напускам страната. Ще предам паспортите си и ще се защитавам от тази абсурдност“, каза той във видеопослание, цитирано от Асошиейтед прес.

Заминаването е последвало разпореждане на съдията от Върховния съд Александре де Мораеш Флавио да предаде обикновения и дипломатическия си паспорт на Федералната полиция. Срокът е изтекъл по обед във вторник. Според Ройтерс, цитирана от Агенция Brasil, сенаторът не е изпълнил разпореждането и е отпътувал за САЩ.

Вашингтон ще издаде визи на семейството

Високопоставен служител на Държавния департамент на САЩ заяви, че ведомството ще издаде визи на Флавио Болсонаро и членовете на семейството му и ще им позволи да влязат в страната. Служителят е говорил при условие на анонимност заради правилата за поверителност при визовите процедури.

Американското решение е обявено часове след като се появиха противоречиви сведения за местонахождението на сенатора. Първоначално не беше потвърдено дали той е напуснал Бразилия. По-късно CNN Brasil и SBT News съобщиха, че пристигането му във Флорида е потвърдено от източници, близки до него.

Фонът е изборното поражение и съдебното разследване

Флавио Болсонаро загуби президентските избори от Лула да Силва, който получи 51,8% от гласовете и спечели с близо 4,4 милиона гласа преднина. Сенаторът не е признал официално поражението си и поиска разследване на твърдения за изборни нарушения и анулиране на резултата.

В Бразилия срещу него има разследване за предполагаемо пране на пари. Той и адвокатът Вилер Томас отричат нарушения. Бягството му от страната се случва и на фона на изтичането на мандата му като сенатор в началото на 2027 г., когато той ще загуби и специалната си юрисдикция пред Върховния съд.

По този начин Флавио Болсонаро последва пътя на баща си Жаир Болсонаро, който също замина за САЩ след загубата на президентските избори през 2022 г. Междувременно Едуардо Болсонаро, който се намира в САЩ от февруари 2025 г., е осъден задочно от Върховния съд на Бразилия на четири години и два месеца затвор за принуда в рамките на съдебно производство.

Източници: cnnbrasil.com.br, sbtnews.sbt.com.br, apnews.com


Бразилия
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