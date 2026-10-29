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Четирима журналисти на Newsmax ще отразяват мисията в Олешки
  Тема: Украйна

Четирима журналисти на Newsmax ще отразяват мисията в Олешки

29 Октомври, 2026 04:17 387 0

  • олешки-
  • мелания тръмп-
  • newsmax-
  • хуманитарна мисия-
  • прекратяване на огъня

Екипът ще работи като неутрален наблюдател по време на операцията за доставка на помощ и евакуация на цивилни

Четирима журналисти на Newsmax ще отразяват мисията в Олешки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четирима журналисти от американския телевизионен канал Newsmax ще бъдат в Олешки, Херсонска област, за да наблюдават и документират хуманитарната мисия в града. Те ще работят като неутрални наблюдатели заедно с руски и украински представители, съобщи първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

„Четирима американски журналисти от Newsmax ще бъдат на място в Олешки“, написа Тръмп. По думите ѝ представителите на медията ще заснемат самостоятелно провеждането на операцията.

Хуманитарната мисия предвижда доставяне на храна, лекарства, вода и хигиенни материали, както и подготовка за евакуация на цивилни. Според Associated Press първата стъпка е разминирането на маршрутите към града, преди да започнат доставките и извеждането на жители.

Режимът на тишина е свързан с операцията

Олешки се намира на левия бряг на Днепър, близо до Херсон, и е под руски контрол от 2022 г. Градът е разделен от украинските позиции по реката. Според Associated Press в него от месеци има недостиг на храна и медицински материали, а електричеството, отоплението и течащата вода са прекъснати. Преди войната населението му е било около 24 000 души.

Началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов обяви режим на прекратяване на огъня по херсонското направление заради хуманитарната операция. Руската страна посочи, че ще извърши инженерно разузнаване и ще осигури безопасното движение на хуманитарния конвой.

РБК цитира руския омбудсман Яна Лантратова, според която едновременното прекратяване на огъня ще продължи до 22:59 часа московско време на 1 ноември. Associated Press описва договореността като пауза за няколко дни, което показва различие в публично посочените срокове.

Екипът ще документира евакуацията

Американските журналисти ще бъдат включени в работата на руските и украинските хуманитарни представители, но според Мелания Тръмп ще записват независимо случващото се на място. По-рано съветникът ѝ Марк Бекман заяви, че журналистите ще документират доставянето на помощта и решенията на жителите дали и къде да бъдат евакуирани.

Предстои мисията да продължи около седмица и да приключи в началото на ноември, според информацията, цитирана от РБК. Ако операцията не бъде завършена в този срок, удължаването ѝ ще зависи от ново съгласие между руската и украинската страна.

Източници: rbc.ru, apnews.com, bfm.ru


Украйна
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