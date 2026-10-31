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Руският Калининград и шест града в областта са без ток

Руският Калининград и шест града в областта са без ток

31 Октомври, 2026 04:40, обновена 31 Октомври, 2026 04:44 613 3

  • калининград-
  • калининградска област-
  • спиране на тока-
  • тец-2-
  • мобилен интернет

По данни на „Россети Янтар“ е сработила противоаварийна автоматика на ТЕЦ-2

Руският Калининград и шест града в областта са без ток - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Части от Калининград и няколко града в Калининградска област останаха без електричество около полунощ на 30 октомври. Прекъсвания са регистрирани в Гуревск, Светлогорск, Пионерски, Янтарни, Гвардейск и Багратионовск, както и в други населени места в региона. Жители съобщават и за проблеми с мобилния интернет.

Според информация, цитирана от „Комерсант“, причината е сработване на противоаварийна автоматика на Калининградската ТЕЦ-2. В резултат част от оборудването на централата се е изключила, след което натоварването е било преразпределено към други електроцентрали в региона. „Россети Янтарь“ заявява, че по нейните обекти не са установени технологични нарушения.

„В резултат на сработването на противоаварийната автоматика на Калининградската ТЕЦ-2 част от оборудването се е изключила“, се посочва в съобщението, разпространено от прессекретаря на губернатора на Калининградска област Мариам Башкирова. По данни на енергийната компания специалистите включват оборудването и възстановяват електрозахранването поетапно.

Регионалните власти са заявили, че потребителите трябва да бъдат включени в рамките на час. Към съобщенията за аварията обаче не е добавена информация за броя на засегнатите абонати, а причината за прекъсванията на мобилния интернет не е уточнена.

Източници: kommersant.ru, rbc.ua, kaliningrad.press


Русия
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