6 ноември 1794: Суворов превзема Варшава, Полша изчезва от картата

На 4 ноември 1794 г. руските войски под командването на генерал Александър Суворов щурмуват Прага – укрепения квартал на Варшава на десния бряг на Висла. Сражението и последвалото клане над жители и защитници сломяват съпротивата на полската столица. Варшава капитулира непосредствено след това, макар че източниците посочват различни дати за формалното предаване – 5 или 7 ноември.
Така завършва въстанието, водено от Тадеуш Кошчюшко, започнало през март същата година като опит да бъде възстановена независимостта на свитата след втората подялба Полша. Кошчюшко обявява началото на борбата в Краков на 24 март 1794 г. и е избран за върховен командир на въстаническите сили. Поляците постигат победа при Рацлавице на 4 април, но не успяват да преодолеят превъзходството на Русия и Прусия.
От Рацлавице до падането на Прага
Въстанието получава широка подкрепа сред населението, но е затруднено от липсата на достатъчно оръжие, средства и външна помощ. На 10 октомври 1794 г. Кошчюшко е разбит и пленен в битката при Мачейовице. След това Суворов насочва руските сили към Варшава.
Основният удар е нанесен срещу Прага на 4 ноември. Кварталът е превзет след кратък, но изключително кръвопролитен щурм. Историческите оценки за броя на жертвите се различават, но събитието остава известно като клането в Прага. След падането на укрепленията защитата на Варшава се разпада, а остатъците от въстаническата армия се предават на 16 ноември.
На Суворов е приписвано краткото съобщение до императрица Екатерина II: „Ура! Варшава е наша!“ То се превръща в символ на руската победа, но зад него стои краят на последния организиран опит да бъде спасена полско-литовската държава.
Третата подялба заличава държавата
След разгрома на въстанието трите съседни сили – Русия, Прусия и Австрия – започват преговори за окончателното разпределение на останалите полски земи. В този контекст е важно уточнението, че през 1795 г. участва Австрия, тоест Хабсбургската монархия, а не Свещената Римска империя като отделен политически субект.
Русия и Австрия подписват предварително споразумение на 3 януари 1795 г., а окончателното споразумение между трите сили е подписано в Санкт Петербург на 24 октомври същата година. Прусия получава Варшава и земи в централната част на страната, Австрия – територии около Краков и в Малополша, а Русия – най-голямата част от останалите източни земи на полско-литовската държава.
Крал Станислав Август Понятовски абдикира на 25 ноември 1795 г. На 26 януари 1797 г. Русия, Прусия и Австрия подписват допълнителна конвенция, която урежда границите и административните въпроси. Трите сили се споразумяват и да не използват официално названието „Кралство Полско“.
Третата подялба слага край на самостоятелното съществуване на Полско-литовската общност. Полша не възстановява независимостта си до 1918 г., когато разпадането на империите след Първата световна война отваря пътя към създаването на Втората полска република.
Източници: britannica.com, polishhistory.pl, thecollector.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Софето
Да видиш разпада на ссср а сега и на “федерацията”, безценно е наистина.
01:28 06.11.2026
3 Тодор Правешки
Матушката се стреми да спаси поляците от игото на полската шляхта и да постави руски благородници да ги управляват в мир и любов...
01:28 06.11.2026
4 Значи кой каза,
Коментиран от #6
01:29 06.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Асенчо
До коментар #4 от "Значи кой каза,":Ааааа ний не крадем, ний само си берем.
01:30 06.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Как мислиш?
До коментар #7 от "Европеец":Чака ли я?
Ама честно!
Коментиран от #11
01:41 06.11.2026
9 иван костов
До коментар #1 от "Така е":Трудно е да се обясни на прости хора, не само историята, географията, математиката, физиката, химията, но и далеч по прозаични неща!
Трудно е, много е трудно, защото всички заедно са прочели по малко книги от Бойко Борисов!
Епохата на евроатлантизма ни върна във времената на палеолита! Като видя Мирчев и очаквам да се появи и саблезъб тигър, влакнест мамут и разбира се атанасатанасов,!
01:49 06.11.2026
10 Знаете ли
Едните казват за себе си "руские", това са провелигированите 20 милиона европеидни индивиди с парите, властта, и живеещи в добрите райони в Москва и Петербург.На останалите, в републиките и в селата казват "росияни".
Питате каква е разликата?
Обяснявам.
Все едно богатите, близките до властта и живеещите в София и Пловдив да наричат себе си "българи" а на всички останали да казват че са "български". Тоест "Аз съм българи, но ти си български". Тоест ти си мой. Ти ми принадлежиш. Ти си ми роб.
01:51 06.11.2026
11 Европеец
До коментар #8 от "Как мислиш?":Коментара ми изчезна и не само той....Ще ти отговоря честно НЕ ЗНАМ..... Но Знае ли човек, неведоми са пътищата Господни...
01:54 06.11.2026