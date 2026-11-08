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8 ноември 1520 г. Стокхолмската кървава баня: 82-ма благородници са екзекутирани

8 ноември 1520 г. Стокхолмската кървава баня: 82-ма благородници са екзекутирани

8 Ноември, 2026 01:14 524 0

  • стокхолмската кървава баня-
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  • густав васа

През ноември 1520 г. датският крал Кристиан II нарежда екзекуции на шведски епископи, благородници и граждани в центъра на Стокхолм

8 ноември 1520 г. Стокхолмската кървава баня: 82-ма благородници са екзекутирани - 1
Снимка: Profimedia.bg
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На площад „Сторторгет“ в Стокхолм между 7 и 9 ноември 1520 г. са екзекутирани десетки шведски епископи, благородници, градски управници и граждани. Събитието остава в историята като Стокхолмската кървава баня. Най-често посочваният брой на жертвите е 82, но историческите сведения варират и в някои разкази се говори за близо 100 души.

Кристиан II, който вече е крал на Дания и Норвегия, се стреми да възстанови датското господство над Швеция в рамките на Калмарската уния. След военни успехи и обсадата на Стокхолм градът се предава през септември 1520 г., а на 4 ноември Кристиан е коронясан за крал на Швеция.

Обещана амнистия, последвана от обвинения в ерес

След предаването на града противниците на Кристиан II получават обещание за амнистия. Няколко дни след коронацията обаче портите на замъка са затворени, а поканените на празненствата шведски първенци и духовници са задържани.

Архиепископът на Упсала Густав Туре представя обвинения, че част от противниците му са извършили ерес. Те са свързани с дългогодишния му конфликт с регента Стен Стуре Младши и с неговите поддръжници. Последвалият съд признава обвиняемите за виновни, но историците не са единодушни дали религиозните обвинения са били реално основание за присъдите или са послужили като политически претекст.

Сред първите екзекутирани са епископите Матиас от Стренгнес и Винсент от Скара. След тях са обезглавени благородници, членове на градския съвет, граждани, слуги и други жители на Стокхолм. Според сведенията на палача Юрген Хомут броят на убитите е 82 души, докато други източници дават по-широки оценки.

„Кръвта и мръсотията се стичаха по уличните канавки“, разказва историкът Анна-Мария Форсберг пред SVT, описвайки събитията на площад „Сторторгет“.

Клането променя историята на Швеция

След екзекуциите телата остават на площада, а събитието превръща Кристиан II в символ на датската тирания в Швеция. Там той е запомнен с прозвището „Кристиан Тиранин“.

Кървавата баня не затвърждава властта му, а засилва съпротивата срещу нея. Густав Васа, чийто баща Ерик Йохансон е сред екзекутираните, повежда въстание. През 1523 г. той е избран за крал на Швеция, а страната окончателно излиза от датското политическо господство.

Заради различията в средновековните хроники точният брой на жертвите остава предмет на исторически спор. Потвърдено е обаче, че през ноември 1520 г. в Стокхолм е извършена масова екзекуция на шведски противници на Кристиан II, сред които има както представители на елита, така и обикновени граждани.

Източници: svt.se


Швеция
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