Няма данни за външна намеса при внезапната смърт на баварския вицепремиер

Берлинската прокуратура не е установила данни за външна намеса при смъртта на баварския заместник министър-председател Хуберт Айвангер. 55-годишният политик беше открит мъртъв в хотелска стая в германската столица, а съдебномедицинските изследвания продължават. Причината за смъртта все още не е обявена.

Айвангер, който беше и министър на икономиката на Бавария, е пристигнал в Берлин за откриването на офис на партията „Свободни избиратели“. Той е трябвало да присъства на събитието, но го е пропуснал, след като се е почувствал зле. По-късно е бил открит мъртъв в хотелската си стая.

Премиерът на Бавария Маркус Зьодер заяви, че внезапната смърт на Айвангер е „ужасна трагедия“ и че всички са „дълбоко потресени“. Айвангер оглавяваше „Свободните избиратели“ – малка консервативна партия, която от 2018 г. участва в управляваща коалиция с Християнсоциалния съюз в Бавария.

Берлинската прокуратура продължава съдебномедицинските изследвания, без да посочва конкретни данни за причината за смъртта. Към този момент е потвърдено единствено, че не са открити признаци на външна намеса.

Източници: apnews.com