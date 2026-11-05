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Няма данни за външна намеса при внезапната смърт на баварския вицепремиер

Няма данни за външна намеса при внезапната смърт на баварския вицепремиер

5 Ноември, 2026 19:02 707 10

  • хуберт айвангер-
  • бавария-
  • германия-
  • берлинска прокуратура-
  • свободни избиратели

Берлинската прокуратура съобщи, че съдебномедицинските изследвания продължават, а причината за смъртта още не е обявена

Няма данни за външна намеса при внезапната смърт на баварския вицепремиер - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Берлинската прокуратура не е установила данни за външна намеса при смъртта на баварския заместник министър-председател Хуберт Айвангер. 55-годишният политик беше открит мъртъв в хотелска стая в германската столица, а съдебномедицинските изследвания продължават. Причината за смъртта все още не е обявена.

Айвангер, който беше и министър на икономиката на Бавария, е пристигнал в Берлин за откриването на офис на партията „Свободни избиратели“. Той е трябвало да присъства на събитието, но го е пропуснал, след като се е почувствал зле. По-късно е бил открит мъртъв в хотелската си стая.

Премиерът на Бавария Маркус Зьодер заяви, че внезапната смърт на Айвангер е „ужасна трагедия“ и че всички са „дълбоко потресени“. Айвангер оглавяваше „Свободните избиратели“ – малка консервативна партия, която от 2018 г. участва в управляваща коалиция с Християнсоциалния съюз в Бавария.

Берлинската прокуратура продължава съдебномедицинските изследвания, без да посочва конкретни данни за причината за смъртта. Към този момент е потвърдено единствено, че не са открити признаци на външна намеса.

Източници: apnews.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    18 2 Отговор
    Може да е предозирал виаграта..

    Коментиран от #2

    19:05 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хмммм

    11 1 Отговор
    Първо палеха къщата на Хитлер, сега това.. Ясно е, че в Бавария ври и кипи. Правителството на Бавария е пълен леш!

    19:12 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Поп Гундяев

    3 7 Отговор
    Дребосъка го е почерпил с Новичок.

    19:17 05.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 000

    2 1 Отговор
    Услужливо пропускате крайно рошото отношение на политика по отношение на мюсюлманите, завзели германия. За такива позиции службите убиват.

    19:30 05.11.2026

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