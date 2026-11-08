CNN: Дана Уайт отказа да бъде прессекретар на Тръмп

Дана Уайт е отказал предложението на президента Доналд Тръмп да стане прессекретар на Белия дом, съобщава CNN, позовавайки се на източник, запознат със случая. Въпреки това ръководителят на Ultimate Fighting Championship ще пътува до Вашингтон за среща с Тръмп в понеделник, 9 ноември.

Тръмп обяви идеята в публикация в Truth Social. „Радвам се да обявя, че на великия Дана Уайт, свиреп боец и воин, е предложена работата на прессекретар на Съединените щати“, написа президентът. Той добави, че е поискал от Уайт да доведе със себе си шестима „помощници“ от света на смесените бойни изкуства – Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов, Джъстин Гейджи, Даниел Кормие, Аманда Нунеш и Кейла Харис.

„Имаме нужда от тези хора, за да ни защитават от лудата левица. Дана ще бъде прессекретар като никой друг. Дана, моля те, приеми работата!“, написа Тръмп. Комуникационният директор на Белия дом Стивън Чънг допълнително разпространи публикацията с кратък призив: „Дана, приеми работата!“. Един от съветниците на президента е заявил, че предложението може да е било шега.

Уайт потвърди срещата с президента

На въпрос за предложението по време на пресконференция в събота Уайт не е потвърдил дали приема или отказва поста. Той е казал само, че ще лети за Вашингтон, за да се срещне с Тръмп в понеделник. Асошиейтед прес също съобщава за предстоящата среща, без да посочва окончателно решение за назначение.

Публикацията на Тръмп идва на фона на продължаващото търсене на човек за една от най-важните комуникационни позиции в Белия дом. Каролайн Ливит напусна през август след около година и половина като прессекретар, заявявайки, че иска да прекарва повече време с двете си малки деца. Този месец тя се присъедини към Fox News като коментатор.

Наследилата я Кейти Захария остана на поста само пет дни. Тръмп я освободи след един напрегнат брифинг, което направи мандата ѝ най-краткия в историята на длъжността.

Дългогодишен съюзник на Тръмп

Дана Уайт е един от най-видимите съюзници на президента. Той говори на последните три национални конгреса на Републиканската партия и помогна на партията да достигне до по-млади мъже – важна група за връщането на Тръмп в Белия дом.

По-рано тази година Тръмп разказа, че именно Уайт го е запознал с интернет инфлуенсъри, сред които млади хора на около 20 години. През лятото президентът домакинства състезание на UFC на моравата пред Белия дом като част от честванията за 250-годишнината на Съединените щати.

Тези усилия обаче не са предотвратили отлива на млади мъже от Тръмп. На междинните избори демократите спечелиха мнозинства и в двете камари на Конгреса и заявиха, че ще разследват действията на администрацията.

На 6 ноември Тръмп обяви и друга ключова промяна – освободи дългогодишния си началник на кабинета Сузи Уайлс и посочи Стивън Милър за неин наследник. „Може би ще направя още няколко промени“, каза президентът пред CBS News.

Източници: edition.cnn.com, apnews.com