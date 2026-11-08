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Загинал и 22-ма ранени, след като пенсионер вряза колата си в група велосипедисти в Северна Каролина

Загинал и 22-ма ранени, след като пенсионер вряза колата си в група велосипедисти в Северна Каролина

8 Ноември, 2026 03:58, обновена 8 Ноември, 2026 04:01 540 0

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78-годишният шофьор е задържан и е обвинен, че е пресякъл осевата линия

Загинал и 22-ма ранени, след като пенсионер вряза колата си в група велосипедисти в Северна Каролина - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Един велосипедист загина, а 22-ма други бяха ранени, след като автомобил се вряза в група колоездачи в окръг Уейк, Северна Каролина. Седем от пострадалите са откарани в регионални травматологични центрове, а 15 са приети в други болници, съобщи началникът на пожарната служба в Холли Спрингс Лерой Смит пред CNN.

„Седем от тях с по-сериозни травми бяха откарани в регионални травматологични центрове, а 15 други бяха приети в болници“, каза Смит.

Автомобилът е напуснал мястото на удара

Катастрофата е станала на „Оптимист Фарм Роуд“, на около 23 километра югозападно от Роли. Велосипедистите са се движели заедно по двулентов път през гориста местност, когато черен лек автомобил е пресякъл осевата линия и се е врязал в групата.

Според Пътната патрулна служба на щата Северна Каролина шофьорът е продължил да се движи след удара. Автомобилът е излязъл от лявата страна на пътя и е попаднал в канавка на около 800 метра от мястото на сблъсъка.

Загиналият велосипедист е на 63 години и е от град Кери. Останалите пострадали са получили травми с различна тежест.

Шофьорът е изправен пред няколко обвинения

Задържаният е 76-годишният Доналд Робърт Морис-Джоунс от Апекс. Срещу него са повдигнати обвинения за напускане на местопроизшествието при причиняване на тежки травми или смърт, причиняване на тежки травми с автомобил и шофиране в нетрезво или повлияно състояние.

Морис-Джоунс трябва да се яви в съда в понеделник следобед. Властите не са посочили дали той има адвокат.

Групата е била част от Capital Cycling Club. След сблъсъка на мястото са останали разпилени велосипеди, а служители на реда са извършили оглед. Разследването на катастрофата продължава.

Източници: edition.cnn.com, wral.com, wyff4.com


САЩ
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