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Качински призова за отмяна на протестите пред Конституционния съд

Качински призова за отмяна на протестите пред Конституционния съд

8 Ноември, 2026 04:49 411 5

  • ярослав качински-
  • право и справедливост-
  • конституционен трибунал-
  • стрелба в краков-
  • национален траур

Призивът на лидера на „Право и справедливост“ е отправен след стрелбата в Краков, при която загинаха шестима души

Качински призова за отмяна на протестите пред Конституционния съд - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на полската партия „Право и справедливост“ Ярослав Качински призова за отмяна на планираните за 8 и 9 ноември демонстрации пред Конституционния трибунал във Варшава. Призивът е отправен след стрелбата в Краков, при която загинаха шестима души, а 16 бяха ранени.

Информацията съобщи говорителят на „Право и справедливост“ Рафал Боченек. Той посочи, че Качински призовава за отмяна на протестите, свързани с действията на правителството по отношение на Конституционния трибунал, заради обявения национален траур.

„Председателят Ярослав Качински моли това да бъде начин да се покаже уважение към невинните жертви на бруталната атака в Краков“, написа Боченек.

Национален траур след стрелбата в Краков

Президентът Карол Навроцки подписа решение за национален траур на 8 и 9 ноември. Властите съобщиха, че стрелбата е станала на централния площад в Краков. Нападателят е бил ранен и задържан след престрелка с полицията.

Кметът на Краков Лукаш Гибала обяви отделен траур на територията на града до 11 ноември. За този период общинските власти отменят организираните от тях събития.

Протестите пред Конституционния трибунал

Демонстрациите са свързани с продължаващия политически спор около Конституционния трибунал и действията на управляващото мнозинство. През последните седмици поддръжници на „Право и справедливост“ организираха протести пред сградата на институцията във Варшава.

Призивът на Качински се отнася до събитията, планирани за двата дни на национален траур. От партията не е съобщено дали всички организатори са потвърдили отмяната на демонстрациите.

Източници: wiadomosci.radiozet.pl, infopakiety.pap.pl, apnews.com


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин+Тръмп=ВНЛ

    1 2 Отговор
    Румен+Орбан+Фицо+Вучич=pycku nogлoru.

    04:53 08.11.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 2 Отговор
    НЕ ИСКАМ ДА ТВЪРДЯ НА 100%... БРАТУШКИТЕ РАБОТЯТ ПО ВЪПРОСА
    ..... НО МАЙ ИМА СНИМКИ НА УБИЕЦА ЧЕ Е БИЛ НАЕМНИК В УКРАЙНА С АМЕРИКАНСКА ЧАСТНА КОМПАНИЯ :)

    Коментиран от #3, #4

    04:56 08.11.2026

  • 3 Много ти се иска,

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    обаче е радикализиране полски русофил.

    05:07 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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