Качински призова за отмяна на протестите пред Конституционния съд

Лидерът на полската партия „Право и справедливост“ Ярослав Качински призова за отмяна на планираните за 8 и 9 ноември демонстрации пред Конституционния трибунал във Варшава. Призивът е отправен след стрелбата в Краков, при която загинаха шестима души, а 16 бяха ранени.

Информацията съобщи говорителят на „Право и справедливост“ Рафал Боченек. Той посочи, че Качински призовава за отмяна на протестите, свързани с действията на правителството по отношение на Конституционния трибунал, заради обявения национален траур.

Национален траур след стрелбата в Краков

„Председателят Ярослав Качински моли това да бъде начин да се покаже уважение към невинните жертви на бруталната атака в Краков“, написа Боченек.

Президентът Карол Навроцки подписа решение за национален траур на 8 и 9 ноември. Властите съобщиха, че стрелбата е станала на централния площад в Краков. Нападателят е бил ранен и задържан след престрелка с полицията.

Кметът на Краков Лукаш Гибала обяви отделен траур на територията на града до 11 ноември. За този период общинските власти отменят организираните от тях събития.

Протестите пред Конституционния трибунал

Демонстрациите са свързани с продължаващия политически спор около Конституционния трибунал и действията на управляващото мнозинство. През последните седмици поддръжници на „Право и справедливост“ организираха протести пред сградата на институцията във Варшава.

Призивът на Качински се отнася до събитията, планирани за двата дни на национален траур. От партията не е съобщено дали всички организатори са потвърдили отмяната на демонстрациите.

Източници: wiadomosci.radiozet.pl, infopakiety.pap.pl, apnews.com