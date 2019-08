Безредици избухнаха във френския град Нант ВИДЕО

Безредици между полицаи и демонстранти избухнаха във френския град Нант, съобщават местни медии.

От пет седмици в града се провеждат протести с искания властите да разпространят информация за изчезнал младеж.

Тялото на 24-годишния Стив Мая Канико бе извадено наскоро от река Лоара. Той е бил видян жив за последно по време на фестивал за национална на брега на реката на 21 юни. Тогава полицията се намесва, за да въведе ред в среднощната проява, като използва сълзотворен газ. Голям брой хора падат във водата, но биват спасени.

Тялото на Канико бе намерено във вторник от лодкар на един километър от мястото на инцидента.

Днес протестът започна мирно, но в центъра на града демонстрантите атакуваха полицаите с камъни. В отговор силите на реда използваха сила и сълзотворен газ.

Във вторник френският премиер Едуар Филип обяви, че няма връзка между изчезването на Стив Канико и намесата на полицията на 21 юни.

Жителите на Нант не приемат версията на властите.

