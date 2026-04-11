11 април 1945 г. Въстанието в Бухенвалд

11 Април, 2026 04:15

Нека споменът за тях не угасва и мир на душите им

Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов

На 11 април се отбелязва Международният ден на бившите политзатворници, концлагеристи и пострадалите от фашизма и войните.

Така се почита въстанието на концлагеристите от Бухенвалд, подготвяно дълго от съветските военнопленници. На 11 април 1945 г. са нападнати стражевите кули, вътрешната и външна охрана на лагера, въстаналите концлагеристи излизат извън телените мрежи и вдигат червено знаме над административната сграда на лагера. Войниците и офицерите от СС са обърнати в бягство. Въстанието спасява затворниците от сигурна смърт, защото само ден преди това нацистите взимат решение да унищожат всички концлагеристи. Два дни по-късно 3-та дивизия на американските войски напредваща в Тюрингия достигат Бухенвалд. По-рано, на 27 януари 1945 г. съветските войски освобождават най-големия концлагер Освиенцим, близо до Краков в Полша.

В годините на Втората световна война през лагерите на смъртта преминават над 18 милиона човека, от които 5 милиона граждани на Съветския съюз. Над 12 милиона от тях не оживяват. На територията на Германия и окупираните страни действат повече от 14 хиляди концлагери. Това са места на ужасни престъпления. Хората са били изгаряни в пещите на крематориумите, задушавани в газови камери, измъчвани, изнасилвани, принудени да гладуват и да се трудят до пълно изнемогване. С тях са извършвани ужасяващи медицински експерименти. По признание на самите есесовци продължителността на живота на един концлагерист е по-малко от година, но трудът му се равнява на почти хиляда и петстотин райхсмарки чиста печалба.

На 11 април отдаваме почит и се прекланяме пред героизма, пред силата и мъжеството на всички борци против фашизма и нацизма, варварството на ХХ век, белязано от 50 милиона загинали в годините на Втората световна война.

Нека споменът за тях не угасва и мир на душите им.

Хора бдете ! Никога повече фашизъм !


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    16 38 Отговор
    Хората бдят и фашизма в България се оказа че подкрепят 0.4% на малинката и 2.5% на копейката. Бдим, спи спокойно, а на 16-и този месец може едно цвете да остави всеки който бди пред Св. Неделя да си спомним за атентата.

    Коментиран от #10, #16, #30

    05:25 11.04.2021

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 az #Победа76

    26 12 Отговор
    Смърт на фашизма!

    Коментиран от #20

    05:45 11.04.2021

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Весирионович

    13 14 Отговор
    Без, Червената Армия, нямаше да го има

    Коментиран от #14

    06:28 11.04.2021

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 граф

    28 9 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    абе , ти си като развалена плоча , едно и също си пишеш , няма знчение за какво е статията, важното е , да напишеш думите , русия и фашизъм да са една до друга.... гадна работа имаш.

    Коментиран от #17, #23

    06:38 11.04.2021

  • 17 Софиянец

    4 23 Отговор

    До коментар #16 от "граф":

    Пиша истината, а тя е болезнена за някои.

    Коментиран от #25

    06:44 11.04.2021

  • 18 Сър Пичук

    17 24 Отговор
    А колко са жертвите на комунистическия аналог на фашистките концлагери у нас - лагерите на смъртта в България?
    БСП ще си отвори ли архивите или ги изгориха при инсценираното подпалване на Партийния дом? А може би да не ги занимаваме сега, защото те ще борят Бойко и ще изграждат новия хубав щастлив живот.
    А в ГУЛАГ и другите подобни лагери в другите соц. държави коло бяха избити?
    Хора, бдете! Унищожавайте всички остатъци на тоталитаризма, защото той се опитва да се завърне.

    Коментиран от #19, #21, #31

    06:53 11.04.2021

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бай ти Ганя

    6 16 Отговор

    До коментар #4 от "az #Победа76":

    Дърт комуняга, да не би да си участвал във втората свтовна война?

    07:04 11.04.2021

  • 21 Смърфиета

    10 3 Отговор

    До коментар #18 от "Сър Пичук":

    Няма тоталитаризъм. Фашизмът и нацизмът си приписваха с гордост това качество, опирайки се на хегелианската си философия, марксизмът – никога. Ясно ли е или да повтарям? И последно, "инсценираното подпалване на Партийния дом" беше толкова инсценирано, колкото Юрген Граф е прав. Ясно ли е, или пак да повтарям.

    Коментиран от #28

    07:04 11.04.2021

  • 22 Принтер

    16 19 Отговор
    Не само Адолф е убивал бре !!! Йосиф Джугашвили е унищожил собственият си народ и през 1923 , 1927 е в ГУЛАГ !!!

    Коментиран от #24

    07:05 11.04.2021

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 граф

    15 3 Отговор

    До коментар #17 от "Софиянец":

    Единствената истина е , че ти плащат да налагаш лъжа като истина.

    07:15 11.04.2021

  • 26 Иван Шишман -- 😒🇧🇬🇷🇺

    18 5 Отговор
    ПОКЛОН ПРЕД ДР.ГАЗДОВ.
    СЕГА ЗАПОЧВА ДА НИ ЛИПСВА ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ.
    АКО СЕГА ГИ ИМАШЕ БЕЛЕНЕ И СКРАВЕНА,ТЕЗИ ЧЕРВЕНОСИНИ КРАДЦИ ЩЯХА ДА НАХРАНЯТ ПРАСЕТАТА.
    СЕГА Е ПЪЛНО СЪС СОРОСНИ И СЛАВЯНОФОБИ.

    07:20 11.04.2021

  • 27 Centurion

    11 6 Отговор
    Еврейски лъжи!!!

    07:22 11.04.2021

  • 28 Сър Пичук

    7 15 Отговор

    До коментар #21 от "Смърфиета":

    Има си точно определени характеристики на фашизма и режима, насаден насила от болшевишката комунистическа партия в Русия/СССР, а по-късно и в други Източноевропейски страни отговаря напълно на тях. Нещо повече, "комунизма" налаган от СССР беше обявен за престъплението на 20 век, въпреки всички ужаси и десетките милиони жертви на ВСВ. Можете да си го наричате както искате - комунизъм, социализъм, развит социализъм, реален социализъм, тоталитаризъм или бла-бла-изъм, но това е без значение. Без значение са и разните ви теорийки, дето можете да си ги боднете на шапката. Важното е, какво тези два най-човеконенавистни режима са причинили на стотици милиони.
    Ясно ли е или пак да повтарям?

    Коментиран от #36, #47, #50

    07:33 11.04.2021

  • 29 провинциалист от провинция Тракия

    7 2 Отговор
    Нямаше ли само евреи по тия лагери?

    07:52 11.04.2021

  • 30 пешо

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    ти си знаеш.

    08:09 11.04.2021

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Иван

    11 2 Отговор
    А пе.де.растите кога ще разсекретят техните архиви за ВСВ? #18

    08:32 11.04.2021

  • 33 АнтиНацист

    7 2 Отговор
    Съвременна нацистка О краина, знамето на Вермахта:
    Кой подкрепят САЩ, Британия, България:

    08:34 11.04.2021

  • 34 no name no face no number

    12 5 Отговор
    Хора бдете ! Никога повече фашизъм !- Тпеа го кажете на сащ, ес, нато,израел, украйна и други подобни

    09:46 11.04.2021

  • 35 Павел Пенев

    8 5 Отговор
    Браво.Този материал го изпратете на всички псевдодемократи у нас, на ел.поща на фашизираното правителство и тези които дрънкат против комунягите, защото някой се е сетил да напише нещо и за фашагите.

    Коментиран от #39

    09:52 11.04.2021

  • 36 тнт

    5 6 Отговор

    До коментар #28 от "Сър Пичук":

    Та и двата режима са плод на т.нар. европейски ценности!А сега изясни ли се съвсем!

    Коментиран от #38

    10:09 11.04.2021

  • 37 Гого

    4 7 Отговор
    Сталин прецаква своят съпартиец Адолф, и вторшят му го зочуква четвъртит. Белене, и Ловеч какво са? Голаг, кокво е? Защо броим жертви при война, като в мирно време сме дали повече жертви.

    Коментиран от #48

    10:28 11.04.2021

  • 38 Сър Пичук

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "тнт":

    А ти с какви ценности си?!?!?
    Падаш си по Мао, Далай Лама, Харе Кришна или Американската мечта?!?!

    11:02 11.04.2021

  • 39 Човече

    5 7 Отговор

    До коментар #35 от "Павел Пенев":

    Пишеш от устройство, пълно с фашистки, и краварски чипове! Фашшистка кола, пералня, телевизор, интернет. Ти нещо нефашистко имаш ли? Една матрьошка имаш ли поне? Заври си я там;)

    11:24 11.04.2021

  • 40 az #Победа76

    7 6 Отговор
    Навремето руснаците спасиха света от кафявата чума, днес пак спасяват света от COVID чумата!

    11:44 11.04.2021

  • 41 Иван Шишман -- 😒🇧🇬🇷🇺

    4 4 Отговор
    ДИМИТРОВСКИ ПИОНЕРИ И КОМСОМОЛЦИ.
    ЗА ДЕЛОТО НА СОЦИАЛИЗЪМА,ЗА ЩАСТИЕТО НА НАШАТА РОДИНА.
    БЪДЕТЕ ГОТОВИ.

    13:05 11.04.2021

  • 42 1357

    4 1 Отговор
    "Истината за съдбата на евреите през Втората Световна Война"-автор Юрген Граф,изд. Жар птица, 2003 г.Най-точната книга за евреите.Ще знаете истината.Истината има само единствено число.Лъжата е винаги в множествено число."Геноцидът и Холокостът над Българите извършен от :юдеи, турци, гърци, руснаци/руски евреи/,сърби, комунисти, масони, богоборци, глобалисти, ционисти"-автор Георги Войнов,изд. АРАТЕБ,2006 г.Когато прочетете и съпоставите двете книги ,ще бъдете наясно кое е лъжа и кое истина.

    18:26 11.04.2021

  • 43 факт

    1 0 Отговор
    меркел а!? работа, работа, работа- Борисов!

    21:18 11.04.2021

  • 44 Роза

    0 2 Отговор
    И Хитлер, и Сталин са една стока,само че на съвестта на Сталин тежат много повече избити хора!"Хора,бдете,за да има мир!!!!!"

    21:46 11.04.2021

  • 45 НЕЯСНО

    1 0 Отговор
    КВЙ Е АВТОРЪТ НА ТАЗИ СТАТИЯ? ЩО СЕ КРИЕ? ЕС ОТБЕЛЯЗА ЛИ С УВАЖЕНИЕ ТАЯ ДАТА? А ТАКА НАРЕЧЕНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ?
    ПРАХ В ОЧИТЕ Е ТАЗИ СТАТИЯ.

    Коментиран от #49

    23:40 11.04.2021

  • 46 Русофил плюс

    2 0 Отговор
    Добре, че са били съветските военнопленници, та да организират спасенито и на другите и навярно с най-много съветски жертви при бунта...........

    01:28 12.04.2021

  • 47 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Сър Пичук":

    Като те мислят за тъп по-добре да си мълчиш, отколкото да премахнеш всяко съмнение. Нямало нужда от теорийки, ама напук взело, че има теорийки. Ха сега де?

    21:43 13.04.2021

  • 48 Гугу

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Гого":

    Пише се
    гУлаг

    04:38 11.04.2026

  • 49 Ясно

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "НЕЯСНО":

    Ясно
    фредерике шМерц е запалил сввщичка
    за дядо си

    04:41 11.04.2026

  • 50 Съветската армия е посрещната с хляб и с

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Сър Пичук":

    Ти знаеш ли че летището на съолицата е ОКУПИРАНО от господарите на този режим?!
    Тръгнал да говори за "режима наложен от СССР"...

    04:41 11.04.2026

