11 април 1945 г. Въстанието в Бухенвалд

На 11 април се отбелязва Международният ден на бившите политзатворници, концлагеристи и пострадалите от фашизма и войните.
Така се почита въстанието на концлагеристите от Бухенвалд, подготвяно дълго от съветските военнопленници. На 11 април 1945 г. са нападнати стражевите кули, вътрешната и външна охрана на лагера, въстаналите концлагеристи излизат извън телените мрежи и вдигат червено знаме над административната сграда на лагера. Войниците и офицерите от СС са обърнати в бягство. Въстанието спасява затворниците от сигурна смърт, защото само ден преди това нацистите взимат решение да унищожат всички концлагеристи. Два дни по-късно 3-та дивизия на американските войски напредваща в Тюрингия достигат Бухенвалд. По-рано, на 27 януари 1945 г. съветските войски освобождават най-големия концлагер Освиенцим, близо до Краков в Полша.
В годините на Втората световна война през лагерите на смъртта преминават над 18 милиона човека, от които 5 милиона граждани на Съветския съюз. Над 12 милиона от тях не оживяват. На територията на Германия и окупираните страни действат повече от 14 хиляди концлагери. Това са места на ужасни престъпления. Хората са били изгаряни в пещите на крематориумите, задушавани в газови камери, измъчвани, изнасилвани, принудени да гладуват и да се трудят до пълно изнемогване. С тях са извършвани ужасяващи медицински експерименти. По признание на самите есесовци продължителността на живота на един концлагерист е по-малко от година, но трудът му се равнява на почти хиляда и петстотин райхсмарки чиста печалба.
На 11 април отдаваме почит и се прекланяме пред героизма, пред силата и мъжеството на всички борци против фашизма и нацизма, варварството на ХХ век, белязано от 50 милиона загинали в годините на Втората световна война.
Нека споменът за тях не угасва и мир на душите им.
Хора бдете ! Никога повече фашизъм !
1 Софиянец
05:25 11.04.2021
4 az #Победа76
05:45 11.04.2021
13 Весирионович
06:28 11.04.2021
16 граф
До коментар #1 от "Софиянец":абе , ти си като развалена плоча , едно и също си пишеш , няма знчение за какво е статията, важното е , да напишеш думите , русия и фашизъм да са една до друга.... гадна работа имаш.
06:38 11.04.2021
17 Софиянец
До коментар #16 от "граф":Пиша истината, а тя е болезнена за някои.
06:44 11.04.2021
18 Сър Пичук
БСП ще си отвори ли архивите или ги изгориха при инсценираното подпалване на Партийния дом? А може би да не ги занимаваме сега, защото те ще борят Бойко и ще изграждат новия хубав щастлив живот.
А в ГУЛАГ и другите подобни лагери в другите соц. държави коло бяха избити?
Хора, бдете! Унищожавайте всички остатъци на тоталитаризма, защото той се опитва да се завърне.
06:53 11.04.2021
20 Бай ти Ганя
До коментар #4 от "az #Победа76":Дърт комуняга, да не би да си участвал във втората свтовна война?
07:04 11.04.2021
21 Смърфиета
До коментар #18 от "Сър Пичук":Няма тоталитаризъм. Фашизмът и нацизмът си приписваха с гордост това качество, опирайки се на хегелианската си философия, марксизмът – никога. Ясно ли е или да повтарям? И последно, "инсценираното подпалване на Партийния дом" беше толкова инсценирано, колкото Юрген Граф е прав. Ясно ли е, или пак да повтарям.
07:04 11.04.2021
22 Принтер
07:05 11.04.2021
25 граф
До коментар #17 от "Софиянец":Единствената истина е , че ти плащат да налагаш лъжа като истина.
07:15 11.04.2021
26 Иван Шишман -- 😒🇧🇬🇷🇺
СЕГА ЗАПОЧВА ДА НИ ЛИПСВА ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ.
АКО СЕГА ГИ ИМАШЕ БЕЛЕНЕ И СКРАВЕНА,ТЕЗИ ЧЕРВЕНОСИНИ КРАДЦИ ЩЯХА ДА НАХРАНЯТ ПРАСЕТАТА.
СЕГА Е ПЪЛНО СЪС СОРОСНИ И СЛАВЯНОФОБИ.
07:20 11.04.2021
27 Centurion
07:22 11.04.2021
28 Сър Пичук
До коментар #21 от "Смърфиета":Има си точно определени характеристики на фашизма и режима, насаден насила от болшевишката комунистическа партия в Русия/СССР, а по-късно и в други Източноевропейски страни отговаря напълно на тях. Нещо повече, "комунизма" налаган от СССР беше обявен за престъплението на 20 век, въпреки всички ужаси и десетките милиони жертви на ВСВ. Можете да си го наричате както искате - комунизъм, социализъм, развит социализъм, реален социализъм, тоталитаризъм или бла-бла-изъм, но това е без значение. Без значение са и разните ви теорийки, дето можете да си ги боднете на шапката. Важното е, какво тези два най-човеконенавистни режима са причинили на стотици милиони.
Ясно ли е или пак да повтарям?
07:33 11.04.2021
29 провинциалист от провинция Тракия
07:52 11.04.2021
30 пешо
До коментар #1 от "Софиянец":ти си знаеш.
08:09 11.04.2021
32 Иван
08:32 11.04.2021
33 АнтиНацист
Кой подкрепят САЩ, Британия, България:
08:34 11.04.2021
34 no name no face no number
09:46 11.04.2021
35 Павел Пенев
09:52 11.04.2021
36 тнт
До коментар #28 от "Сър Пичук":Та и двата режима са плод на т.нар. европейски ценности!А сега изясни ли се съвсем!
10:09 11.04.2021
37 Гого
10:28 11.04.2021
38 Сър Пичук
До коментар #36 от "тнт":А ти с какви ценности си?!?!?
Падаш си по Мао, Далай Лама, Харе Кришна или Американската мечта?!?!
11:02 11.04.2021
39 Човече
До коментар #35 от "Павел Пенев":Пишеш от устройство, пълно с фашистки, и краварски чипове! Фашшистка кола, пералня, телевизор, интернет. Ти нещо нефашистко имаш ли? Една матрьошка имаш ли поне? Заври си я там;)
11:24 11.04.2021
40 az #Победа76
11:44 11.04.2021
41 Иван Шишман -- 😒🇧🇬🇷🇺
ЗА ДЕЛОТО НА СОЦИАЛИЗЪМА,ЗА ЩАСТИЕТО НА НАШАТА РОДИНА.
БЪДЕТЕ ГОТОВИ.
13:05 11.04.2021
42 1357
18:26 11.04.2021
43 факт
21:18 11.04.2021
44 Роза
21:46 11.04.2021
45 НЕЯСНО
ПРАХ В ОЧИТЕ Е ТАЗИ СТАТИЯ.
23:40 11.04.2021
46 Русофил плюс
01:28 12.04.2021
47 Смърфиета
До коментар #28 от "Сър Пичук":Като те мислят за тъп по-добре да си мълчиш, отколкото да премахнеш всяко съмнение. Нямало нужда от теорийки, ама напук взело, че има теорийки. Ха сега де?
21:43 13.04.2021
48 Гугу
До коментар #37 от "Гого":Пише се
гУлаг
04:38 11.04.2026
49 Ясно
До коментар #45 от "НЕЯСНО":Ясно
фредерике шМерц е запалил сввщичка
за дядо си
04:41 11.04.2026
50 Съветската армия е посрещната с хляб и с
До коментар #28 от "Сър Пичук":Ти знаеш ли че летището на съолицата е ОКУПИРАНО от господарите на този режим?!
Тръгнал да говори за "режима наложен от СССР"...
04:41 11.04.2026