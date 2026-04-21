21 април 753 г. пр. Хр. Основан е Рим

На 21 април 753 г. пр.Хр. според традицията е основан Вечният град Рим. Негови създатели са Ромул и Рем, синовете близнаци на весталката Рея Силвия и бог Марс.
Според митологията тя била принудена да се посвети на богинята Веста и да се обрече на безбрачие и девственост от чичо си Амулий, който свалил от престола на град Алба Лонга баща ѝ Нумитор и искал да си гарантира липса на съперници. Тя обаче била обладана от Марс и родила близнаците. Амулий наредил на слуга да убие бебетата, но той се смилил над тях и ги пуснал в кошница по река Тибър.
Децата били открити от речния бог Тиберин и закърмени от вълчица, а впоследствие отгледани от пастира Фаустул. След като възмъжали, Ромул и Рем убили Амулий и върнали на трона дядо си Нумитор, след което поставили основите на ново селище на хълма Палатин.
Датата 21 април 753 г. пр. Хр. дължим на Варон, а цялата история е разказана най-подробно от римския историк Тит Ливий. Според неговия разказ Рем необмислено прескочил недовършената градска стена, което се считало за лоша поличба, и Ромул побързал да го убие, за да не предизвиква съдбата.
Съжалявайки за деянието си, после той нарекъл града Рим (Romа), а себе си обявил за негов пръв цар. Ромул привлякъл жители, като поканил и приемал бегълци, престъпници убийци и избягали роби.
Много бързо градът се разширил върху още четири от седемте хълма в района Капитолий, Авентин, Целий и Квиринал. За да попълнят предимно мъжкото население на града с жени, римляните отвлекли много жени от съседния град Сабин, а скоро и го покорили.
Ромул управлявал 38 години, а краят му е толкова свръхестествен, колкото и началото на управлението му - той просто изчезнал безследно, или поне така твърди Плутарх. Според други източници той е бил убит от Сената.
1 веселяк
2 Рим
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 USA
6 Ти си
8 😁😁😁😁
До коментар #2 от "Рим":...там ли беше първата закусвалня на МaсeDon'alds...😁...
До коментар #1 от "веселяк":Ти пък коще се занимава с такива незначителни събития и то бългаски? Друго си е например да се напише че САЩ искат да обявят 51 ви щат , нали ?
10 АНОНИМЕН
До коментар #5 от "NikNay":Виждаме, ама с Мойсей/Мозис! И него го пуснали с кошница по Нил и такъв късмет да го извади с кошницата принцеса от фараонската рода!
11 Behemoth
Старите чанти да се гърчат...
12 БиБи Кинг
13 Българин
До коментар #1 от "веселяк":Голяма история голямо нещо ,
а за Етруските и Пеласгите нито дума?
Гръцки драсканици!
Способни да заличат всичко,
което не е в тяхен интерес?
Как са забравили Троя ,... не разбирам?
Този" пусти Омир" ,уж сляп, пък видял и чул всичко?
Та дори и за Орфей прописал?
Къде ли го е срещнал на пътя!
14 Ромул от столипиново
15 Ето русские
До коментар #13 от "Българин":Етруски ознапва ета руски.
16 Точно така
До коментар #1 от "веселяк":В последните дни преди денят на страшният съд ще се завърне империята,блудницата която блудства с народите вавилония и наследницата и рим.
17 Мачо
До коментар #5 от "NikNay":Има шумерски подобни.
18 Истина
До коментар #16 от "Точно така":Блудницата която стои на седем хълма.
19 Яката фалшификация
До коментар #13 от "Българин":В историята "всичко" е гръцко римско или германско. Само че като започнеш да се забалбочаваш виждаш една голяма измама.
20 Българин
До коментар #15 от "Ето русские":Може да са някакви далечни ,Тракийски роднини
по Скитска линия ,
но е трудно да ги впишем като такива?
Но едно ясно, че и те са Хуни?
21 Българин
До коментар #19 от "Яката фалшификация":А като прочетеш,
старите автори от преди Христа ,
на други езици разбираш,
колко е елементарна измамата?
Много често ме питат, това какво ме боли ,
то вече е минало?
Отговора ми е ,
- Великите народи , като нашия,
създали света
в който живеем днес,
никога не биха били Велики ,
без тяхното минало!
22 Урал
До коментар #20 от "Българин":Има много скитски следи на апенинския полуостров и западна европа.например едно от главните келтски племена се наричало кимри(кимерийци).саксонците всъщност са саки(едно от имената на славяно-иранските племена от централна азия)шотландците са скоти(скитско племе от името сколоти или скоти)турингите в западна германия произхождат от туран,бургиндите са бурджани българско племе от централна азия икавказ.името на град триест произхожда от славянската дума т'ргиште или търговище което доказва че славяните нахлуват на апенините със ситските инвазий 1000 г преди христа.едно от имената на славянски племена е било венди или венеди,като днешните обитатели на регион венето в италия. В тези древни времена източно иранските езици и славянският са били два диалекта на един и същ език.
23 Европа е създадена от българите
24 Тракия Троя
До коментар #21 от "Българин":За етруските много историци твърдят че са с тракийски произход.
25 Ал Кайда
26 ИМПЕРИАЛИСТ
През 2006 г. Анна-Мария Каруба, специалистка по металургия, реставрираща Капитолийската вълчица, обнародва своите изводи, според които, скулптурата не може да е излята по-рано от седми-десети век.
27 Дзак
28 Дзак
29 мушмул
До коментар #24 от "Тракия Троя":Ставате по-смешни и от македонските историчари!
