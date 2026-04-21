Новини
Свят »
Италия »
21 април 753 г. пр. Хр. Основан е Рим

21 април 753 г. пр. Хр. Основан е Рим

21 Април, 2026 03:17 7 155 29

  • рим-
  • основаване-
  • римска империя-
  • римска република

Много бързо градът се разширил върху още четири от седемте хълма в района Капитолий, Авентин, Целий и Квиринал

21 април 753 г. пр. Хр. Основан е Рим - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 21 април 753 г. пр.Хр. според традицията е основан Вечният град Рим. Негови създатели са Ромул и Рем, синовете близнаци на весталката Рея Силвия и бог Марс.

Според митологията тя била принудена да се посвети на богинята Веста и да се обрече на безбрачие и девственост от чичо си Амулий, който свалил от престола на град Алба Лонга баща ѝ Нумитор и искал да си гарантира липса на съперници. Тя обаче била обладана от Марс и родила близнаците. Амулий наредил на слуга да убие бебетата, но той се смилил над тях и ги пуснал в кошница по река Тибър.

Децата били открити от речния бог Тиберин и закърмени от вълчица, а впоследствие отгледани от пастира Фаустул. След като възмъжали, Ромул и Рем убили Амулий и върнали на трона дядо си Нумитор, след което поставили основите на ново селище на хълма Палатин.

Датата 21 април 753 г. пр. Хр. дължим на Варон, а цялата история е разказана най-подробно от римския историк Тит Ливий. Според неговия разказ Рем необмислено прескочил недовършената градска стена, което се считало за лоша поличба, и Ромул побързал да го убие, за да не предизвиква съдбата.

Съжалявайки за деянието си, после той нарекъл града Рим (Romа), а себе си обявил за негов пръв цар. Ромул привлякъл жители, като поканил и приемал бегълци, престъпници убийци и избягали роби.

Много бързо градът се разширил върху още четири от седемте хълма в района Капитолий, Авентин, Целий и Квиринал. За да попълнят предимно мъжкото население на града с жени, римляните отвлекли много жени от съседния град Сабин, а скоро и го покорили.

Ромул управлявал 38 години, а краят му е толкова свръхестествен, колкото и началото на управлението му - той просто изчезнал безследно, или поне така твърди Плутарх. Според други източници той е бил убит от Сената.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 веселяк

    27 2 Отговор
    Ура, всеобщи национални тържества! Три дена! А вчера беше годишнина от Априлското въстание!

    Коментиран от #9, #13, #16

    05:42 21.04.2021

  • 2 Рим

    25 2 Отговор
    Голяма македонска империя беше.

    Коментиран от #8

    06:02 21.04.2021

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 USA

    19 3 Отговор
    Ако не бяхме ние от САЩ да подкрепим двамата братя, то Рим и неговата империя никога нямаше да се създаде. Вечно признателен Рим.

    06:20 21.04.2021

  • 5 NikNay

    19 2 Отговор
    Случайно да виждате паралел с Библията ? Каин и Авел , дева Мария - сигурно има и други подобни ....

    Коментиран от #10, #17

    07:01 21.04.2021

  • 6 Ти си

    10 1 Отговор
    Статуята на снимката се намира в Пиза пред музея срещу наклонената кула.

    07:04 21.04.2021

  • 7 Гост

    9 6 Отговор
    Е и кво от това местим . Дреме ми за Рим или някой друг задръстен град.

    07:06 21.04.2021

  • 8 😁😁😁😁

    13 4 Отговор

    До коментар #2 от "Рим":

    ...там ли беше първата закусвалня на МaсeDon'alds...😁...

    07:07 21.04.2021

  • 9 Тъжен

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "веселяк":

    Ти пък коще се занимава с такива незначителни събития и то бългаски? Друго си е например да се напише че САЩ искат да обявят 51 ви щат , нали ?

    07:09 21.04.2021

  • 10 АНОНИМЕН

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "NikNay":

    Виждаме, ама с Мойсей/Мозис! И него го пуснали с кошница по Нил и такъв късмет да го извади с кошницата принцеса от фараонската рода!

    07:22 21.04.2021

  • 11 Behemoth

    7 3 Отговор
    Тия богове само девици къпят...
    Старите чанти да се гърчат...

    08:12 21.04.2021

  • 12 БиБи Кинг

    1 11 Отговор
    Неска е роден радетела за обединение на Европа Адолф Алойзевич Хитлер! Да не забраваме тоа колос на прогресивната мисал,кой ако не друго е вавел у експлоетациа двуседмичниа платен годишен одпуск за трудештите се! Я сам у платен одпуск по болес,ма и това е хубаво шо од одпуск по болес на есен че поемем новото четварто правителцтво на ГЕРП! Да се надеваме што до тогава на нехвелитите реформатори у парламамента че им омразне да се излагат.

    08:23 21.04.2021

  • 13 Българин

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "веселяк":

    Голяма история голямо нещо ,
    а за Етруските и Пеласгите нито дума?
    Гръцки драсканици!
    Способни да заличат всичко,
    което не е в тяхен интерес?
    Как са забравили Троя ,... не разбирам?
    Този" пусти Омир" ,уж сляп, пък видял и чул всичко?
    Та дори и за Орфей прописал?
    Къде ли го е срещнал на пътя!

    Коментиран от #15, #19

    08:42 21.04.2021

  • 14 Ромул от столипиново

    7 1 Отговор
    Боли ме....

    08:49 21.04.2021

  • 15 Ето русские

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Етруски ознапва ета руски.

    Коментиран от #20

    08:50 21.04.2021

  • 16 Точно така

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "веселяк":

    В последните дни преди денят на страшният съд ще се завърне империята,блудницата която блудства с народите вавилония и наследницата и рим.

    Коментиран от #18

    08:52 21.04.2021

  • 17 Мачо

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "NikNay":

    Има шумерски подобни.

    08:53 21.04.2021

  • 18 Истина

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Точно така":

    Блудницата която стои на седем хълма.

    08:56 21.04.2021

  • 19 Яката фалшификация

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    В историята "всичко" е гръцко римско или германско. Само че като започнеш да се забалбочаваш виждаш една голяма измама.

    Коментиран от #21

    08:58 21.04.2021

  • 20 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ето русские":

    Може да са някакви далечни ,Тракийски роднини
    по Скитска линия ,
    но е трудно да ги впишем като такива?
    Но едно ясно, че и те са Хуни?

    Коментиран от #22

    09:22 21.04.2021

  • 21 Българин

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Яката фалшификация":

    А като прочетеш,
    старите автори от преди Христа ,
    на други езици разбираш,
    колко е елементарна измамата?
    Много често ме питат, това какво ме боли ,
    то вече е минало?
    Отговора ми е ,
    - Великите народи , като нашия,
    създали света
    в който живеем днес,
    никога не биха били Велики ,
    без тяхното минало!

    Коментиран от #24

    09:30 21.04.2021

  • 22 Урал

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Има много скитски следи на апенинския полуостров и западна европа.например едно от главните келтски племена се наричало кимри(кимерийци).саксонците всъщност са саки(едно от имената на славяно-иранските племена от централна азия)шотландците са скоти(скитско племе от името сколоти или скоти)турингите в западна германия произхождат от туран,бургиндите са бурджани българско племе от централна азия икавказ.името на град триест произхожда от славянската дума т'ргиште или търговище което доказва че славяните нахлуват на апенините със ситските инвазий 1000 г преди христа.едно от имената на славянски племена е било венди или венеди,като днешните обитатели на регион венето в италия. В тези древни времена източно иранските езици и славянският са били два диалекта на един и същ език.

    12:17 21.04.2021

  • 23 Европа е създадена от българите

    3 2 Отговор
    Атила създава европа така каквато я познаваме днес.той нарежда на франките да заемат територията на днешна франция и след битката на каталаунските полета която атила печели(напук на официялната "историческа" лъжа),франките заемат франция,германия се образува от смесването на българските племена на бурджаните, саксите и турингите,а италия се образува от преселването на лонгобардите които са изтласкани насилствено от аварските български родове,самият предводител на лонгобардите е българинът балдуин.името балдуин е българско германизирано име.балдуин след като убива в битка царя на лонгобардите са провазглъсява за техен цар прави чаша от черепа на бившия цар и повежда към италия лонгобардите в неговите редици има лонгобарди(германци)много българи,авари и славяни.така се образува и италия.

    12:26 21.04.2021

  • 24 Тракия Троя

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    За етруските много историци твърдят че са с тракийски произход.

    Коментиран от #29

    12:30 21.04.2021

  • 25 Ал Кайда

    0 1 Отговор
    Докато всемоъгище вълци храниха с мляко двама земляни то сега земляните в САЩ ще цуцат от афроамерикански джендъри

    16:52 21.04.2021

  • 26 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 1 Отговор
    .До толкова всичко е фалшифицирано, че и прочутата "етруска" бронзова статуя на капитолийската вълчицата с Ромул и Рем се оказа не по-късна от 9 век, а най-вероятно е от средата на 15 век, когато е изложена публично.
    През 2006 г. Анна-Мария Каруба, специалистка по металургия, реставрираща Капитолийската вълчица, обнародва своите изводи, според които, скулптурата не може да е излята по-рано от седми-десети век.

    18:54 21.04.2021

  • 27 Дзак

    2 0 Отговор
    Имало в кого да вярваме!

    03:32 21.04.2026

  • 28 Дзак

    2 0 Отговор
    Имаме в кого да вярваме!

    03:33 21.04.2026

  • 29 мушмул

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тракия Троя":

    Ставате по-смешни и от македонските историчари!

    05:24 21.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания