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20 юли 1969 г. НАСА прати човек на Луната

20 юли 1969 г. НАСА прати човек на Луната

20 Юли, 2026 04:13 6 202 57

  • наса-
  • аполо 11-
  • луна-
  • нийл армстронг-
  • бъз олдрин

Хюстън, тук база на Спокойствието, Ийгъл кацна

20 юли 1969 г. НАСА прати човек на Луната - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 20 юли 1969 г. пилотираният космически кораб Аполо 11 успешно каца на Луната в Морето на спокойствието. Седем часа по-късно американците Нийл Армстронг и Бъз Олдрин стават първите хора, които стъпват на извънземна почва.

На 5 април 1967 г. 17 астронавти са извикани при Доналд Слейтън - отговорен директор по екипажите в НАСА. На срещата става ясно, че това са хората, върху които ще падне тежестта по осъществяването на лунната програма и сред тях се намира човекът, който ще има честта да стъпи първи на лунната повърхност.

Сред 17 - те "аса" е и Нийл Армстронг. На него е поверено командването на дублиращия екипаж на Аполо 8 и на основния - на Аполо 11. На 14 април 1969 год., на специална пресконференция, ръководството на НАСА оповестява решението си кацането на Луната да се осъществи по време на полета на Аполо 11 и неговия командир Нийл Армстронг да стане първият човек в света стъпил на лунната повърхност.

Пилотираният космическия кораб Аполо 11, съставен от ракетата носител Сатурн V (AS-506), командния модул (CM-107) с позивни „Колумбия“ (Columbia) и лунния модул (LM-5) с позивни „Ийгъл“ (Eagle) с обща маса 43,9 тона, е третият апарат от серията "Аполо", изпратен към Луната в програмата на НАСА. Преди него само Аполо 8 и Аполо 10 с екипаж на борда са достигали естествения спътник на Земята, без да извършват кацане на него. Целта на мисията на Аполо 11 е да извърши меко кацане на Луната в предварително определен район в Морето на спокойствието, събиране и доставяне на Земята на образци от лунния грунд, фотографиране, провеждане на директна телевизионна връзка със Земята, поставяне на научна апаратура на лунната повърхност и завръщане на Земята.

Ракетата излита на 16 юли 1969 г. Четири денонощия по-късно е достигната окололунната орбита. На 20 юли, около 102 часа след старта, Лунният модул се отделя на височина от 110 км. над повърхността и започва да забавя своята траектория. Маневрата се извършва откъм Близката страна на Луната в постоянна връзка с Контролният център в Хюстън и останалия на орбита Команден модул. По програма Ийгъл трябва да се прилуни на автоматичен режим, но още по време на полета Армстронг е взел решение, че на около 100 метра от повърхността ще премине на полуавтоматичен режим с аргумента, че автоматиката не знае как да избере площадка за кацане. По време на полета обаче се налага да се премине на ръчен режим много по-рано поради претоварване на бордовия компютър. Независимо от възникналия проблем от Хюстън съветват астронавтите да продължат мисията и Амстронг и Олдрин успяват да кацнат на ръчен режим прелитайки над кратер с размери около 180 метра. В 20 часа 17 минути 42 секунди UTC на 20 юли 1969 Лунният модул се прилунява в Морето на спокойствието и Нийл Амстронг докладва:

"Хюстън, тук база на Спокойствието, Ийгъл кацна".

В резервоара на двигателите за кацане е останало гориво за още 17 секунди работа и не се е наложило да се отмени прилуняването и принудителното връщане на орбита, припомня obekti.bg. Екипажът провежда операция, симулираща старт от Луната за проверка на всички системи на Ийгъл, които се оказват в пълна изправност. Заплануваната по програма почивка след прилуняването е отменена по молба на астронавтите и се пристъпва към операцията за излизане на лунната повърхност. Външната бордова камера предава директно по телевизията пред цялото човечество историческия момент на първата крачка, направена от Нийл Армстронг на друго небесно тяло. С думите:

"Една малка крачка за човека - един голям скок за човечеството..." , на 21 юли 1969 в 2 часа, 56 минути и 20 секунди той оставя първите следи по повърхността на Луната. Петнадесет минути по-късно Едуин Олдрин също стъпва на Луната и започва да експериментира различни способи за придвижване при слабата лунна гравитация. Най-удачни се оказват дългите „кенгурови“ подскоци, при които се прелитат над 2 метра. Монтирана е телевизионна камера и след това е развят националния флаг на САЩ. Провежда се директен разговор с президента Ричард Никсън от лунната повърхност. Монтират се научни уреди — сеизмометър и лазерен отражател за определяна на точното разстояние до Земята. Събрани са образци от лунния грунд, общо 21,55 кг, които по-късно са доставени за изследване на Земята. Оставена е паметна плоча от неръждаема стомана с гравиран надпис: „Тук хора от планетата Земя за първи път стъпиха на Луната. Юли 1969 г. след Христа. Ние дойдохме с мир от името на цялото Човечество“ и с подписи на Амстронг, Олдрин, Колинс и президента на САЩ Никсън. Олдрин престоява на лунната повърхност 1 час и 30 мин., след което се прибира в Лунния модул, а Амстронг остава общо 2 часа и 10 мин. След това двамата астронавти вечерят и лягат да почиват. Олдрин спи на пода на Ийгъл, а Амстронг използва хамак, закачен под кожуха на основния двигател на завръщащата се степен.

От Командния център в Хюстън събуждат астронавтите след 7 часа почивка. Екипажът провежда предстартова подготовка на Лунния модул. В 17 часа 54 мин. на 21 юли са запалени двигателите на завръщащата се част от Ийгъл и след престой от 21 часа 36 мин. и 20 сек. първата експедиция, посетила Луната, я напуска.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слави

    32 5 Отговор
    Ще пратя Бойко Борисов,Зайо и ПКП на Луната.Без обратен билет.Вервайте ми!

    Коментиран от #4, #6

    04:40 20.07.2021

  • 2 веселяк

    68 9 Отговор
    В заглавието НАСА да се замени с Холивууд.

    Коментиран от #22, #52, #55

    05:04 20.07.2021

  • 3 КОЛЬО НАЗДРАВЕ

    50 5 Отговор
    ПРАТИЛИ СА ГИ НА ЧИЧОВАТА ОГРАДА!
    ОСКАР, ОСКАРИИ, ОСКАРИИИИ!

    05:31 20.07.2021

  • 4 фон браун

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Слави":

    Няъ да стани!....ша са отразът от слоя на Хевисайд и ша тупнат обратно!

    Коментиран от #56

    05:53 20.07.2021

  • 5 Адвокат

    48 5 Отговор
    Доста източници са скептични за тази история.

    Коментиран от #37

    05:58 20.07.2021

  • 6 ПРАЩАМЕ НИНОВА НА ЛУНАТА

    4 14 Отговор

    До коментар #1 от "Слави":

    ДА ПИШЕ ЛУННАТА ОСТАВКА

    Коментиран от #40

    06:21 20.07.2021

  • 7 БАЙ Х@Й ‼️

    48 5 Отговор
    И къде са ОРИГИНАЛНИТЕ записи ??????? Ах, една чистачка ги е УНИЩОЖИЛА !!!!!

    06:28 20.07.2021

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Защо ли

    39 5 Отговор

    До коментар #8 от "Самун":

    се навършват 51 години от нестъпването на Луната. Преди 51 години по-добри ли технологии са имали от сега? Или повече пари? Или някой им е забранил да стъпват повече? Има нещо гнило в Дания май.

    07:12 20.07.2021

  • 11 Голям Слон

    21 7 Отговор

    До коментар #8 от "Самун":

    Руснаците признаха полета най-вероятно по оригиналното видео. Което може да е доста тревожно и съответно засекретено. А това, другото, то е за гаргара на такива, като нас. Да си мислим, че е Холивуд (каквото най-вероятно е). Неслучайно второ кацане нямаше. Поне не официално :-)

    Коментиран от #19, #42, #46

    07:15 20.07.2021

  • 12 От страни

    22 1 Отговор
    Вчера четох един руски космонавт дето каза, че едно от нещата които пречат много на станцията е "дискотеката". Как си спиш в очите ти светват някви частици дето минават през тялото ама правят реакция на дъното на окото. Даже да си с затворени очи все едно ти светка. Казва че никой нищо не може да направи с това. Наричат го "дискотека". Той каза, че това е на станцията, а по далеч от земята дискотеката ще е много по интензивна. Не съм чул нищо от краварите за дискотеката. Даже се предполага, че извън атмосферата на Земята може да се изгуби зрението.
    Друго се предполага, че паметта и работата на мозъка на човека е магнитозависима и ако се отдалечи от Земята може да стане на откачен.
    Като гледам как вадят космонавтите от капсулата и ги носят на ръце и една седмица след това се въстановяват, ама американските герои танцуват степ на палубита на авионосача - това е да си герой.

    Коментиран от #18, #53

    07:23 20.07.2021

  • 13 К Георгиев

    37 6 Отговор
    Кацнаха на луната и се снимаха в пустинята Невада . Като показват как Армстронг слиза от модула и е първият човек стъпил на луната КОЙ го снима тогава докато слиза по стълбичката . Дори по Дискавъри ги опровергаха .

    07:26 20.07.2021

  • 14 От страни

    23 3 Отговор

    До коментар #8 от "Самун":

    Русия има информацията че не са били там и ще дойде времето да я трупне на масата. Путин веднаж ги заплаши, каза нещо от рода " то трябва да се види дали изобщо са били там".
    Имало е сделка. Русняците са научили че е измама и направиха сделка - русняците получиха някви екстри в политиката и икономиката в размяна на мълчанието. Долна работа ама кво да правиш.

    Коментиран от #54

    07:26 20.07.2021

  • 15 К Георгиев

    25 5 Отговор
    Да уточня заснемането на слизането не е направено от бордовата камера защото ясно се вижда че , се снима приблизително между 15 и 20 метра от модула и е на нивото на човешки ръст и се вижда почти целият модул. Другото което е , по това време не е имало толкова мощен телевизионен предавател че , да изпраща кадри от луната към земята .

    07:35 20.07.2021

  • 16 От страни

    27 2 Отговор
    Китайският апарат "Чанен-4" кацна наблизо от мястот и се приготви да иследва мястото на кацането на американците. Центъра на Кенеди отговори че на китайците изрично им се забранява да се приближават към мястото на кацане на Аполо-11. Обаче китайците продължили и на 5 януари отишли на мястото и не намерили там американското знаме.
    Преди 10 години японския апарат "Кагуя" също не откри следите на американците.

    Коментиран от #48

    07:35 20.07.2021

  • 17 яко ни лъжат

    21 5 Отговор

    До коментар #8 от "Самун":

    блажени са ВЯРВАЩИТЕ ИЗЛЪГАНИ ОТ ХОЛИВУД!!! КРАВАРЯ С ДЪНКИ РЪКОПЛЯСКА НА ФАНТАСТИЧНИЯ ФИЛМ СНИМАН В ХОЛИВУД. КРАВАРИТЕ НЕ МОГАТ ДА СТИГНАТ ДО МКС БЕЗ РУСКИ РАКЕТИ НО СА ХОДИЛИ НА ЛУНАТА???? ДА АМА ДРУГИЯ ПЪТ.

    Коментиран от #23

    07:55 20.07.2021

  • 18 НЕ СИ В ЧАС

    7 7 Отговор

    До коментар #12 от "От страни":

    СПАЛНИЯ ОТСЕК НА УШАНКИТЕ Е ЕДИНСТВЕНИЯ ЗАЩИТЕН С ОЛОВНА МАНТИЯ НО ИЗЛЕЗЕШ ЛИ НАВЪН И ПОСРЕД БЯЛ ДЕН ПОЛУЧАВАШ ЗВЕЗДИЧКИ А ДРУГИТЕ ДЕТ СПЪТ В НЕЗАЩИТЕНИ ОТСЕЦИ НА МКС НИ МОГА ДА ГИ МИСЛЯ....ПОСЛЕ ПАК ША КАЖАТ ЧЕ СА ХОДИЛИ ПЪЪЪЪРВИ НА МАРС..... НА ТВА СЕ КАЗВА ОБЛЪЧЕН МОЗЪК....

    Коментиран от #21

    07:55 20.07.2021

  • 19 Гост

    9 6 Отговор

    До коментар #11 от "Голям Слон":

    Руснаците нито признават кацането нито го отричат което е най интересно САЩ им дава разрешение да следят целият полет какво е станало и как само те си знаят ние никога няма да разбереме истината може само да си пишеме глупости

    Коментиран от #24

    07:57 20.07.2021

  • 20 От страни

    11 4 Отговор
    Що нямаме още един Георги Иванов Какалов да хвръкне с корабчето бяло а? Подлоги, объяснете що не ни канят краварите да летим заедно с тях? Или сега когато се доработва Дрегона що не ни пратят поне като опитни зайчета и без това ги е страх астронавтте да летят с него, а ние поне ще си подтвърдим статута на космическа държава. Или тия номера ги правят само русняците, да помагат на всички - български космонавти, монголски космонавти, кви ли още ..

    07:58 20.07.2021

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гост

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "веселяк":

    Я си гледай работата бе. Щом не вярваш напиши бе .

    08:22 20.07.2021

  • 23 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 9 Отговор

    До коментар #17 от "яко ни лъжат":

    Оффффффф още един не вярващ в нищо .

    08:23 20.07.2021

  • 24 Голям Слон

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    Остаряла ти е информацията. Гледай малко повече документални руски филми, ако имаш възможност. Там всичко се казва. Логично е, това, което съм написал. Най-вероятно има две видеа: официалното, което тиражира в медиите и е повод за много подигравка, и неофициалното, но пък автентичното. Какво има там, може само да гадаем. Както казах, неслучайно втори полет няма. Поне не официален такъв. А Луната сама по себе си е много интересен обект. Със сигурност е изкуствен. Какво има отвън и отвътре, може би предстои да разберем...

    Коментиран от #29, #30, #31

    08:24 20.07.2021

  • 25 От страни

    18 2 Отговор
    А на мен ми харесо това как са разработвали химикалка която да пише в космоса. Щом е безтегловност мастилото не иска да слиза надолу и химикалките не пишат. Американците поръчали разработването на химикалка с надуване на мастилото, сума пара и ето химикалката е готова. Американеца показва на руснака химикалката и се хвали. Русняка повдига учудено рамене и му показва късо моливче за пет стотинки с което пише в момента нещо.

    08:25 20.07.2021

  • 26 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 8 Отговор
    Оффффффф още един не вярващ в нищо .

    08:25 20.07.2021

  • 27 САЩ....НАЙ МОГЪЩИТЕ

    3 15 Отговор
    ОТИДОХА СИ НА ЛУНАТА БЕЗ ДА ИМ ПУКА...АМА БСП КОМУНДЕТАТА КАК ЩЕ ГО ПРИЗНАЯТ....КАКТО НЕ ПРИЗНАВАТ И СГРОМОЛЯСВАНЕТО НА...СССР

    08:28 20.07.2021

  • 28 БСП..ЛУННИ КОМУНИСТИ

    2 10 Отговор
    КОЛКОТО И ДА СЕ НАПИНЯХА,ИСТИНАТА Е ЯСНА....САМО БСП КОМУНДЕТАТА СЕ ПРАВЯТ НА ИНТЕРЕСНИ.......

    08:29 20.07.2021

  • 29 От страни

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "Голям Слон":

    Това е кораб дето е вързан. Смята се че са го качили един вид стабилизатор на орбита след някви удари от метеори. Някога годината е била точно 360 дена и отговаряла един ден на един градус - 360 градуса. Обаче страничен удар на метеор ги завъртял по силно и се наложило да фиксират въртенето с луната. Искуствена е. Виж как кратерите са различни по големина но еднакви по дълбочина. Ако удря голям камък ще направи по дълбока дупка от по малкия камък? Да ама не и за Луната. Там отдолу е обвивката на кораба.
    Всички спътници на всички планети се въртят - само луната не. Е казват го че се върти ама скороста на завъртането е равна на скороста на оръщането около земаята затова виждаме само едната част. Аз си мисля че няма никво въртене и просто е вързана имено с този край и имено за това място на земята.

    08:31 20.07.2021

  • 30 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Голям Слон":

    Къде съм написал че коментара ти няма логика или че не си прав написал съм че цялата истината си я знаят само те а такива като мен теб и бай Гошо дърводелеца могат да си разстягат локуми и да си гадаят цял живот гледайки док.филми четейки книги и т.н

    08:34 20.07.2021

  • 31 От страни

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Голям Слон":

    Даже американците го казваха това - че са снимали филмчето за по хубава картинка. Когато ги натиснаха за многото фалшификации в филма.

    08:38 20.07.2021

  • 32 2121

    11 6 Отговор
    При фалшива страна, като сащ, фалшива е новината за кацане на Луната.На Луната няма въздух, т. е вятър.Не може знамето да се ветрее.Как е закрепено ,пак не е ясно.Стъпката на един от космонавтите не може да има,защото общо взето там е каменисто.Подскоците като,кенгуру ,будят смях.Добър опит на Холивуд, но и те не са изпипали лъжата.Нито китайци ,нито японци откриха стъпки, знаме от американците.За руснаците, не зная да са потвърдили ,за кацането на Луната от американци.И не са използвали лъжата на американците,за да постигнат облаги.Не е в техен стил.Има документи ,които са засекретени.Когато се отворят ,ще се изясни, лъжата и ще се потвърди съмненията на много страни, с опит в космоновтиката-България на пример, Китай, Япония,за Русия да не говорим.

    Коментиран от #33

    09:08 20.07.2021

  • 33 Голям Слон

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "2121":

    Какво значи не са открили следи? :-) Нещо подобно може да се каже, ако се допусне, че в тази безкрайна Вселена сме сами. Т.е., някой някога оставил следи, 50 години по-късно някой ги търси и не ги открива.. Това е някакъв обект, на който може да има и чуждо присъствие. Защо не го допускате?

    09:15 20.07.2021

  • 34 Нийл Армстронг

    5 10 Отговор
    Кво става русофилчета, злобеете ли? ХаХа! Злобейте!

    09:25 20.07.2021

  • 35 К Георгиев

    7 4 Отговор
    Добре де толкова ли е трудно с тези мощни телескопи с които се хвалят че , имат да направят снимка на американското знаме и да се спре с тази конспирация . Но май там не са забивали нищо или са си го прибрали обратно на земята . Ако е така да го изложат в музей . Нека цял свят да им завижда . Но май не пазят реквизита .

    09:38 20.07.2021

  • 36 Морски

    8 5 Отговор
    Пратили те дръжки,на онова време цветен телевизор не са могли да направят хора на луната ще пратят

    Коментиран от #38

    09:57 20.07.2021

  • 37 Рашавия

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Адвокат":

    Същите които са сигурни за Гагарин-първият летял в космоса докато е на земята.
    Неофициални източници обаче.
    Пък и нали и руският луноход като "беше на луната" потвърди кацането.

    10:02 20.07.2021

  • 38 АЛО

    6 11 Отговор

    До коментар #36 от "Морски":

    Кои не са могли ? Първият цветен телевизор е от 1954 г . Да ,американски е .

    Русия и до ден днешен не може да изпрати хора на Луната .

    Следите ,оставени там са снимани -има ги в нета . И от японци ,индийци и китайци.

    10:43 20.07.2021

  • 39 temerut

    2 0 Отговор
    Дали?!

    11:45 20.07.2021

  • 40 ЩЕ ТЕ ПРАТИМЕ...

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "ПРАЩАМЕ НИНОВА НА ЛУНАТА":

    ... ТЕБЕ, ДА СИ ДРАЩИШ ГЛУПОСТИТЕ ОТТАМ!

    11:48 20.07.2021

  • 41 kriss

    3 0 Отговор
    и ние ще кацнем,скоро....

    12:10 20.07.2021

  • 42 Отделно

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Голям Слон":

    Отделно руснаците имат пряк досег до известна част от техниката, по време на експлоатация, по-специално до командния модул на Аполо.

    През 1975-а се осъществява съвместният полет Аполо-Союз, който се счита за официалния край на космическото съревнование и първа стъпка към съвместното изследване на Космоса.

    След скачването, в продължение на две денонощия, космонавтите Леонов /първия човек, излязъл в открития космос/ и инженер Кубасов /първа автоматична заварка в Космоса/ посещават и работят съвместно с американските астронавти, вкл. на борда на Аполо.

    Ако имаше нещо нередно, щяха да си кажат XD

    Коментиран от #43

    12:57 20.07.2021

  • 43 Голям Слон

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "Отделно":

    Това са космонавти. Най-вероятно са хора, вербувани от службите. Допускаш ли, че ще разправят, като махленски клюкарки какво са видели и какво не?

    13:26 20.07.2021

  • 44 Два момента

    4 0 Отговор
    Кубасов почива 2014-а, а Леонов - 2019-а година. Предостатъчно време да говорят по темата след разпадането на СССР, и за някой и друг скандален бестселър.

    Подобен полет не се прави без предварителна абсолютна увереност в успеха. Залогът е огромен, и за двете страни. Помисли какво ще се случи, ако първата съвместна мисия не мине гладко?

    Подготовката трае 4 години и включва обмен на документация, съвместна разработка на механизъм за скачване, посещения на инженери, и посещения за наземни тренировки - както на астронавтите в СССР, така и на космонавтите в САЩ. И на всичкото отгоре не се случва под масата - статии, интервюта, публичност.

    Ако имаха и най-малкото съмнение, от СССР щяха да се откажат от полета.

    14:31 20.07.2021

  • 45 мамун

    0 0 Отговор
    прилича на чистачка
    совите не са това което са

    01:11 22.07.2021

  • 46 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Голям Слон":

    В периода 1967 – 1972 г. са били извършени 17 мисии на програмата „Аполо“ от които 6 полета (1969 – 1972 г.) са били с успешно кацане на Луната.

    Нямало второ кацане...това русофилите не сте хора ей!

    11:44 22.07.2021

  • 47 Знаещ

    4 2 Отговор
    И къде им е якия двигател с който ходиха до Луната и назад ? И защо дълги години купуват тежки двигатели от Руснаците. Това и други неща около кацането на Луната са много странни и с основание предизвикват съмнения у доста хора

    00:21 30.07.2021

  • 48 Бодак

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "От страни":

    Явно знамето на Луната, не намерено от японци и китайци, са го свили извънземни. Този път не е Путин.

    00:25 30.07.2021

  • 49 ибрям гидти

    1 0 Отговор
    НЯМА ДА ЛЪЖЕТЕ ДЕЦАТА ЕЙЙЙ БОК .......

    04:18 20.07.2026

  • 50 Холивуд

    3 1 Отговор
    Стига с тази измама. Всеки, който е учил физика няма как да повярва на тази измислица.

    04:19 20.07.2026

  • 51 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор
    Човек на Луната, руснак никогда !!!
    Запомнете го таваришчи 👈

    05:06 20.07.2026

  • 52 Майор Деянов, на всеки километър

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "веселяк":

    Освен Холивуд, има и един Мосфильм дето се снимахме с Юрата !!! Еййй...много пиеше това момче, много и политаше под масата.....

    05:10 20.07.2026

  • 53 Усрано русначе

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "От страни":

    "...Не съм чул нищо от краварите..."

    Няма и да чуеш.
    Американец водка с ментовка не пие 👆

    05:12 20.07.2026

  • 54 Юрий Гагарин, космонавт

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "От страни":

     "...русняците получиха някви екстри.."

    Така, така....
    1991г с африканците от Джибути получихме от Америка дузина изсънали консерви и дънки втора употреба, а сега ни пращат безплатно дронове, бомби и ракети по главите руски клети. Но ний си мълчим по партизански....

    05:18 20.07.2026

  • 55 Американците

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "веселяк":

    са кацнали на Луната преди 57, но нашите русороби никога няма да кацнат в реалността

    06:36 20.07.2026

  • 56 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "фон браун":

    Хевисайд е умрял преди 100 години, а слоят му е национализиран!
    Сега всеки, със съответното разрешение, може да минава!

    06:39 20.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.