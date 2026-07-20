20 юли 1969 г. НАСА прати човек на Луната

На 20 юли 1969 г. пилотираният космически кораб Аполо 11 успешно каца на Луната в Морето на спокойствието. Седем часа по-късно американците Нийл Армстронг и Бъз Олдрин стават първите хора, които стъпват на извънземна почва.
На 5 април 1967 г. 17 астронавти са извикани при Доналд Слейтън - отговорен директор по екипажите в НАСА. На срещата става ясно, че това са хората, върху които ще падне тежестта по осъществяването на лунната програма и сред тях се намира човекът, който ще има честта да стъпи първи на лунната повърхност.
Сред 17 - те "аса" е и Нийл Армстронг. На него е поверено командването на дублиращия екипаж на Аполо 8 и на основния - на Аполо 11. На 14 април 1969 год., на специална пресконференция, ръководството на НАСА оповестява решението си кацането на Луната да се осъществи по време на полета на Аполо 11 и неговия командир Нийл Армстронг да стане първият човек в света стъпил на лунната повърхност.
Пилотираният космическия кораб Аполо 11, съставен от ракетата носител Сатурн V (AS-506), командния модул (CM-107) с позивни „Колумбия“ (Columbia) и лунния модул (LM-5) с позивни „Ийгъл“ (Eagle) с обща маса 43,9 тона, е третият апарат от серията "Аполо", изпратен към Луната в програмата на НАСА. Преди него само Аполо 8 и Аполо 10 с екипаж на борда са достигали естествения спътник на Земята, без да извършват кацане на него. Целта на мисията на Аполо 11 е да извърши меко кацане на Луната в предварително определен район в Морето на спокойствието, събиране и доставяне на Земята на образци от лунния грунд, фотографиране, провеждане на директна телевизионна връзка със Земята, поставяне на научна апаратура на лунната повърхност и завръщане на Земята.
Ракетата излита на 16 юли 1969 г. Четири денонощия по-късно е достигната окололунната орбита. На 20 юли, около 102 часа след старта, Лунният модул се отделя на височина от 110 км. над повърхността и започва да забавя своята траектория. Маневрата се извършва откъм Близката страна на Луната в постоянна връзка с Контролният център в Хюстън и останалия на орбита Команден модул. По програма Ийгъл трябва да се прилуни на автоматичен режим, но още по време на полета Армстронг е взел решение, че на около 100 метра от повърхността ще премине на полуавтоматичен режим с аргумента, че автоматиката не знае как да избере площадка за кацане. По време на полета обаче се налага да се премине на ръчен режим много по-рано поради претоварване на бордовия компютър. Независимо от възникналия проблем от Хюстън съветват астронавтите да продължат мисията и Амстронг и Олдрин успяват да кацнат на ръчен режим прелитайки над кратер с размери около 180 метра. В 20 часа 17 минути 42 секунди UTC на 20 юли 1969 Лунният модул се прилунява в Морето на спокойствието и Нийл Амстронг докладва:
"Хюстън, тук база на Спокойствието, Ийгъл кацна".
В резервоара на двигателите за кацане е останало гориво за още 17 секунди работа и не се е наложило да се отмени прилуняването и принудителното връщане на орбита, припомня obekti.bg. Екипажът провежда операция, симулираща старт от Луната за проверка на всички системи на Ийгъл, които се оказват в пълна изправност. Заплануваната по програма почивка след прилуняването е отменена по молба на астронавтите и се пристъпва към операцията за излизане на лунната повърхност. Външната бордова камера предава директно по телевизията пред цялото човечество историческия момент на първата крачка, направена от Нийл Армстронг на друго небесно тяло. С думите:
"Една малка крачка за човека - един голям скок за човечеството..." , на 21 юли 1969 в 2 часа, 56 минути и 20 секунди той оставя първите следи по повърхността на Луната. Петнадесет минути по-късно Едуин Олдрин също стъпва на Луната и започва да експериментира различни способи за придвижване при слабата лунна гравитация. Най-удачни се оказват дългите „кенгурови“ подскоци, при които се прелитат над 2 метра. Монтирана е телевизионна камера и след това е развят националния флаг на САЩ. Провежда се директен разговор с президента Ричард Никсън от лунната повърхност. Монтират се научни уреди — сеизмометър и лазерен отражател за определяна на точното разстояние до Земята. Събрани са образци от лунния грунд, общо 21,55 кг, които по-късно са доставени за изследване на Земята. Оставена е паметна плоча от неръждаема стомана с гравиран надпис: „Тук хора от планетата Земя за първи път стъпиха на Луната. Юли 1969 г. след Христа. Ние дойдохме с мир от името на цялото Човечество“ и с подписи на Амстронг, Олдрин, Колинс и президента на САЩ Никсън. Олдрин престоява на лунната повърхност 1 час и 30 мин., след което се прибира в Лунния модул, а Амстронг остава общо 2 часа и 10 мин. След това двамата астронавти вечерят и лягат да почиват. Олдрин спи на пода на Ийгъл, а Амстронг използва хамак, закачен под кожуха на основния двигател на завръщащата се степен.
От Командния център в Хюстън събуждат астронавтите след 7 часа почивка. Екипажът провежда предстартова подготовка на Лунния модул. В 17 часа 54 мин. на 21 юли са запалени двигателите на завръщащата се част от Ийгъл и след престой от 21 часа 36 мин. и 20 сек. първата експедиция, посетила Луната, я напуска.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слави
Коментиран от #4, #6
04:40 20.07.2021
2 веселяк
Коментиран от #22, #52, #55
05:04 20.07.2021
3 КОЛЬО НАЗДРАВЕ
ОСКАР, ОСКАРИИ, ОСКАРИИИИ!
05:31 20.07.2021
4 фон браун
До коментар #1 от "Слави":Няъ да стани!....ша са отразът от слоя на Хевисайд и ша тупнат обратно!
Коментиран от #56
05:53 20.07.2021
5 Адвокат
Коментиран от #37
05:58 20.07.2021
6 ПРАЩАМЕ НИНОВА НА ЛУНАТА
До коментар #1 от "Слави":ДА ПИШЕ ЛУННАТА ОСТАВКА
Коментиран от #40
06:21 20.07.2021
7 БАЙ Х@Й ‼️
06:28 20.07.2021
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Защо ли
До коментар #8 от "Самун":се навършват 51 години от нестъпването на Луната. Преди 51 години по-добри ли технологии са имали от сега? Или повече пари? Или някой им е забранил да стъпват повече? Има нещо гнило в Дания май.
07:12 20.07.2021
11 Голям Слон
До коментар #8 от "Самун":Руснаците признаха полета най-вероятно по оригиналното видео. Което може да е доста тревожно и съответно засекретено. А това, другото, то е за гаргара на такива, като нас. Да си мислим, че е Холивуд (каквото най-вероятно е). Неслучайно второ кацане нямаше. Поне не официално :-)
Коментиран от #19, #42, #46
07:15 20.07.2021
12 От страни
Друго се предполага, че паметта и работата на мозъка на човека е магнитозависима и ако се отдалечи от Земята може да стане на откачен.
Като гледам как вадят космонавтите от капсулата и ги носят на ръце и една седмица след това се въстановяват, ама американските герои танцуват степ на палубита на авионосача - това е да си герой.
Коментиран от #18, #53
07:23 20.07.2021
13 К Георгиев
07:26 20.07.2021
14 От страни
До коментар #8 от "Самун":Русия има информацията че не са били там и ще дойде времето да я трупне на масата. Путин веднаж ги заплаши, каза нещо от рода " то трябва да се види дали изобщо са били там".
Имало е сделка. Русняците са научили че е измама и направиха сделка - русняците получиха някви екстри в политиката и икономиката в размяна на мълчанието. Долна работа ама кво да правиш.
Коментиран от #54
07:26 20.07.2021
15 К Георгиев
07:35 20.07.2021
16 От страни
Преди 10 години японския апарат "Кагуя" също не откри следите на американците.
Коментиран от #48
07:35 20.07.2021
17 яко ни лъжат
До коментар #8 от "Самун":блажени са ВЯРВАЩИТЕ ИЗЛЪГАНИ ОТ ХОЛИВУД!!! КРАВАРЯ С ДЪНКИ РЪКОПЛЯСКА НА ФАНТАСТИЧНИЯ ФИЛМ СНИМАН В ХОЛИВУД. КРАВАРИТЕ НЕ МОГАТ ДА СТИГНАТ ДО МКС БЕЗ РУСКИ РАКЕТИ НО СА ХОДИЛИ НА ЛУНАТА???? ДА АМА ДРУГИЯ ПЪТ.
Коментиран от #23
07:55 20.07.2021
18 НЕ СИ В ЧАС
До коментар #12 от "От страни":СПАЛНИЯ ОТСЕК НА УШАНКИТЕ Е ЕДИНСТВЕНИЯ ЗАЩИТЕН С ОЛОВНА МАНТИЯ НО ИЗЛЕЗЕШ ЛИ НАВЪН И ПОСРЕД БЯЛ ДЕН ПОЛУЧАВАШ ЗВЕЗДИЧКИ А ДРУГИТЕ ДЕТ СПЪТ В НЕЗАЩИТЕНИ ОТСЕЦИ НА МКС НИ МОГА ДА ГИ МИСЛЯ....ПОСЛЕ ПАК ША КАЖАТ ЧЕ СА ХОДИЛИ ПЪЪЪЪРВИ НА МАРС..... НА ТВА СЕ КАЗВА ОБЛЪЧЕН МОЗЪК....
Коментиран от #21
07:55 20.07.2021
19 Гост
До коментар #11 от "Голям Слон":Руснаците нито признават кацането нито го отричат което е най интересно САЩ им дава разрешение да следят целият полет какво е станало и как само те си знаят ние никога няма да разбереме истината може само да си пишеме глупости
Коментиран от #24
07:57 20.07.2021
20 От страни
07:58 20.07.2021
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гост
До коментар #2 от "веселяк":Я си гледай работата бе. Щом не вярваш напиши бе .
08:22 20.07.2021
23 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #17 от "яко ни лъжат":Оффффффф още един не вярващ в нищо .
08:23 20.07.2021
24 Голям Слон
До коментар #19 от "Гост":Остаряла ти е информацията. Гледай малко повече документални руски филми, ако имаш възможност. Там всичко се казва. Логично е, това, което съм написал. Най-вероятно има две видеа: официалното, което тиражира в медиите и е повод за много подигравка, и неофициалното, но пък автентичното. Какво има там, може само да гадаем. Както казах, неслучайно втори полет няма. Поне не официален такъв. А Луната сама по себе си е много интересен обект. Със сигурност е изкуствен. Какво има отвън и отвътре, може би предстои да разберем...
Коментиран от #29, #30, #31
08:24 20.07.2021
25 От страни
08:25 20.07.2021
26 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
08:25 20.07.2021
27 САЩ....НАЙ МОГЪЩИТЕ
08:28 20.07.2021
28 БСП..ЛУННИ КОМУНИСТИ
08:29 20.07.2021
29 От страни
До коментар #24 от "Голям Слон":Това е кораб дето е вързан. Смята се че са го качили един вид стабилизатор на орбита след някви удари от метеори. Някога годината е била точно 360 дена и отговаряла един ден на един градус - 360 градуса. Обаче страничен удар на метеор ги завъртял по силно и се наложило да фиксират въртенето с луната. Искуствена е. Виж как кратерите са различни по големина но еднакви по дълбочина. Ако удря голям камък ще направи по дълбока дупка от по малкия камък? Да ама не и за Луната. Там отдолу е обвивката на кораба.
Всички спътници на всички планети се въртят - само луната не. Е казват го че се върти ама скороста на завъртането е равна на скороста на оръщането около земаята затова виждаме само едната част. Аз си мисля че няма никво въртене и просто е вързана имено с този край и имено за това място на земята.
08:31 20.07.2021
30 Гост
До коментар #24 от "Голям Слон":Къде съм написал че коментара ти няма логика или че не си прав написал съм че цялата истината си я знаят само те а такива като мен теб и бай Гошо дърводелеца могат да си разстягат локуми и да си гадаят цял живот гледайки док.филми четейки книги и т.н
08:34 20.07.2021
31 От страни
До коментар #24 от "Голям Слон":Даже американците го казваха това - че са снимали филмчето за по хубава картинка. Когато ги натиснаха за многото фалшификации в филма.
08:38 20.07.2021
32 2121
Коментиран от #33
09:08 20.07.2021
33 Голям Слон
До коментар #32 от "2121":Какво значи не са открили следи? :-) Нещо подобно може да се каже, ако се допусне, че в тази безкрайна Вселена сме сами. Т.е., някой някога оставил следи, 50 години по-късно някой ги търси и не ги открива.. Това е някакъв обект, на който може да има и чуждо присъствие. Защо не го допускате?
09:15 20.07.2021
34 Нийл Армстронг
09:25 20.07.2021
35 К Георгиев
09:38 20.07.2021
36 Морски
Коментиран от #38
09:57 20.07.2021
37 Рашавия
До коментар #5 от "Адвокат":Същите които са сигурни за Гагарин-първият летял в космоса докато е на земята.
Неофициални източници обаче.
Пък и нали и руският луноход като "беше на луната" потвърди кацането.
10:02 20.07.2021
38 АЛО
До коментар #36 от "Морски":Кои не са могли ? Първият цветен телевизор е от 1954 г . Да ,американски е .
Русия и до ден днешен не може да изпрати хора на Луната .
Следите ,оставени там са снимани -има ги в нета . И от японци ,индийци и китайци.
10:43 20.07.2021
39 temerut
11:45 20.07.2021
40 ЩЕ ТЕ ПРАТИМЕ...
До коментар #6 от "ПРАЩАМЕ НИНОВА НА ЛУНАТА":... ТЕБЕ, ДА СИ ДРАЩИШ ГЛУПОСТИТЕ ОТТАМ!
11:48 20.07.2021
41 kriss
12:10 20.07.2021
42 Отделно
До коментар #11 от "Голям Слон":Отделно руснаците имат пряк досег до известна част от техниката, по време на експлоатация, по-специално до командния модул на Аполо.
През 1975-а се осъществява съвместният полет Аполо-Союз, който се счита за официалния край на космическото съревнование и първа стъпка към съвместното изследване на Космоса.
След скачването, в продължение на две денонощия, космонавтите Леонов /първия човек, излязъл в открития космос/ и инженер Кубасов /първа автоматична заварка в Космоса/ посещават и работят съвместно с американските астронавти, вкл. на борда на Аполо.
Ако имаше нещо нередно, щяха да си кажат XD
Коментиран от #43
12:57 20.07.2021
43 Голям Слон
До коментар #42 от "Отделно":Това са космонавти. Най-вероятно са хора, вербувани от службите. Допускаш ли, че ще разправят, като махленски клюкарки какво са видели и какво не?
13:26 20.07.2021
44 Два момента
Подобен полет не се прави без предварителна абсолютна увереност в успеха. Залогът е огромен, и за двете страни. Помисли какво ще се случи, ако първата съвместна мисия не мине гладко?
Подготовката трае 4 години и включва обмен на документация, съвместна разработка на механизъм за скачване, посещения на инженери, и посещения за наземни тренировки - както на астронавтите в СССР, така и на космонавтите в САЩ. И на всичкото отгоре не се случва под масата - статии, интервюта, публичност.
Ако имаха и най-малкото съмнение, от СССР щяха да се откажат от полета.
14:31 20.07.2021
45 мамун
совите не са това което са
01:11 22.07.2021
46 Българин
До коментар #11 от "Голям Слон":В периода 1967 – 1972 г. са били извършени 17 мисии на програмата „Аполо“ от които 6 полета (1969 – 1972 г.) са били с успешно кацане на Луната.
Нямало второ кацане...това русофилите не сте хора ей!
11:44 22.07.2021
47 Знаещ
00:21 30.07.2021
48 Бодак
До коментар #16 от "От страни":Явно знамето на Луната, не намерено от японци и китайци, са го свили извънземни. Този път не е Путин.
00:25 30.07.2021
49 ибрям гидти
04:18 20.07.2026
50 Холивуд
04:19 20.07.2026
51 Владимир Путин, президент
Запомнете го таваришчи 👈
05:06 20.07.2026
52 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #2 от "веселяк":Освен Холивуд, има и един Мосфильм дето се снимахме с Юрата !!! Еййй...много пиеше това момче, много и политаше под масата.....
05:10 20.07.2026
53 Усрано русначе
До коментар #12 от "От страни":"...Не съм чул нищо от краварите..."
Няма и да чуеш.
Американец водка с ментовка не пие 👆
05:12 20.07.2026
54 Юрий Гагарин, космонавт
До коментар #14 от "От страни":"...русняците получиха някви екстри.."
Така, така....
1991г с африканците от Джибути получихме от Америка дузина изсънали консерви и дънки втора употреба, а сега ни пращат безплатно дронове, бомби и ракети по главите руски клети. Но ний си мълчим по партизански....
05:18 20.07.2026
55 Американците
До коментар #2 от "веселяк":са кацнали на Луната преди 57, но нашите русороби никога няма да кацнат в реалността
06:36 20.07.2026
56 койдазнай
До коментар #4 от "фон браун":Хевисайд е умрял преди 100 години, а слоят му е национализиран!
Сега всеки, със съответното разрешение, може да минава!
06:39 20.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.