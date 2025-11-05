Новини
5 ноември 1605 г. Денят на Гай Фокс

5 Ноември, 2025 03:11 4 099 14

5 ноември 1605 г. Денят на Гай Фокс

Всяка година на този ден в цяла Великобритания земята и небето засияват от големи огньове и заря

5 ноември 1605 г. Денят на Гай Фокс - 1
Снимка: БГНЕС
На 5-и ноември всяка година във Великобритания се отбелязва „Денят на Гай Фокс“ (Guy Fawkes Day) – народен празник, известен още като „Нощта на огньовете“ (Bonfire Night).

На този ден се отбелязва годишнината от Барутния заговор – неуспешния опит да бъде взривен британският парламент и да бъде осъществен държавен преврат от група католици, на 5-и ноември през далечната 1605 година.

Заговорниците в преврата, сред които 25-годишният Гай Фокс, планирали да взривят Камарата на лордовете. В подземията на сградата тайно били внесени 36 бурета с барут. Фокс трябвало да подпали фитила и да избяга от страната. За заговора обаче знаели много хора. Той бил разкрит, благодарение на анонимно писмо до един от лордовете с предупреждение да не ходи на откриването на сесията на парламента.

През нощта на 5-и ноември било извършено претърсване на сградата, където в подземията бил открит Фокс заедно със складирания барут.

Той и останалите заговорници били екзекутирани няколко месеца по-късно – на 31-и януари, 1606 година.

След това английският парламент приел закон, с който се постановявало 5-и ноември да се отбелязва като “Ден на благодарност за спасението”. Законът бил в сила до 1859 година, след което бил отменен, но традицията за отбелязването на деня се е запазила и до днес.

Сега празникът е известен като “Денят на Гай Фокс” или “Нощта на огньовете”. Всяка година на този ден в цяла Великобритания земята и небето засияват от големи огньове и заря. Както повелява традицията, изгарят се сламени чучела, символизиращи заговорника Гай Фокс.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4 от 6 гласа.
