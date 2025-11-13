Новини
13 ноември 2015 г. Преди 10 години терор окървави Париж

13 Ноември, 2025 03:13 2 261 14

13 ноември 2015 г. Преди 10 години терор окървави Париж

Отговорност пое Ислямска държава

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Вечерта на 13 ноември 2015 година в столицата на Франция - Париж са извършени поне шест едновременни терористични нападения. Поне 128 души загиват, а десетки са ранени. Осем от нападателите са сред загиналите, като седем от тях са се самовзривили.

Първата атака е в парижкото предградие Сен Дени, близо до стадиона, на който в същия момент се играе приятелски футболен мач между отборите на Франция и Германия. Трима нападатели се самовзривяват. По-късно се извършват нападения на още пет места в Париж.

На националния стадион "Стад дьо Франс" се играе приятелска футболна среща между Франция и Германия, а в зала Батаклан има рок концерт. С викове „Аллах е велик” вътре се втурват четирима терористи с автомати Калашников с експлозиви по телата си. Зрителите са били заклещени като в капан от нападателите.

Същевременно срещу 4 ресторанта и барове са извършени още координирани атаки.

Най-малко 130 бяха жертвите, а над 350 бяха ранените.

В отговор на събитията във Франция е обявено извънредно положение. Президентът на Франция Франсоа Оланд обявява тридневен траур. На 14 ноември отговорност за атентата поема Ислямската държава. Това беше най-тежкото терористично нападение във Франция.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иван

    5 0 Отговор
    Реакцията на Франция беше непропорционална.

    06:26 13.11.2021

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Без сантименти

    12 0 Отговор
    И все по-страшни ще стават нещата...Докато САЩ разрушават държави в името на демокрацията и докато създават радикални ислямисти като ИДържава,Мюсолмански Братя,АлКайда и т.н....И докато ни управляват нео-либерали със статут на богове в Брюксел-налагайки ни глобализма,либерализма и мулти -култито като нови ценности-ще страда обикновенният човек!!!! Тоест-ние...Лесно е да говориш за интеграция,либерализъм и хуманност от бронираните коли и охраняваните кабинети и жилища-но реалито за обикновенният човек е съвсем друго...А и след като Меркел се изцепи с Добре Дошли-хептен се "омазаха " нео-либералните проповедници.В момента върви тоталното унищожение на най-белият континент-Европа...Унищожаването на традиции,ценносна система,морал и родолюбие-ще доведе до масовото изчезване на европееца...

    Коментиран от #14

    06:51 13.11.2021

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Продължавайте

    8 0 Отговор
    с толерастията и да вкарвате питекантропи и това ще стане ежедневие. Не се ли напарихте вече? Само глупавият ги повтаря, без да се поучи от тях.

    07:38 13.11.2021

  • 10 Роза

    3 0 Отговор
    Много се обърка светът...войни,епидемии,тероризъм...Няма да е лесно на младите,които ще живеят след нас!Дай Боже,да намерят в себе си разум и сили,за да изградят един по-мирен и по-добър свят!

    08:27 13.11.2021

  • 11 От страни

    2 0 Отговор
    Като знам в чии ръце са нещата с терористите разбирам че Макрон продължава да бъде е.ан. Явно още нещо не е отстъпил та продължават докато се съгласи. Очаквайте изява на Макрон и ще разберем отстъпил ли е и кво е отстъпил.

    09:13 13.11.2021

  • 12 2121

    4 0 Отговор
    От смел и борбен народ ,френският ,сега го управляват чалми.Всички престъпления ,дойдоха от тъпите сащ.Те вмениха, премахването на религията/православни и католици/,те приеха чужди правила за европейците, ликвидиране на семейството,тъпите сащ ,въведоха 32 пола,джендъризма, гей парадите, лесбийството, те сащ премахнаха обръщението татко и мамо.Всички мюсюлмански групировки бяха създадени във военните полигони на сащ.От тях тръгнаха Ислямска държава, Ал Кайда,Мюсюлмански братя.Ако имаше Президет на Франция ,като Шарл дьо Гол,Франция щеше ,да се разправи ,чрез ликвидиране на тези мюсюлмански групировки.А, Еманюел Макрон, е подлога на сащ/разбира се другите партии не са съграсни,с него/еднолично.Така, ли не взе пример от най-изтъкнатият и важен в световен мащаб Президент на Русия ,ВЛ. Вл. Путин.А, послуша протестантката Меркел,която с лека ръка, закри Германия и пусна чалмите ,които изнасилваха,пред християнските храмове немкини.От чалми,никой не е видял добро.Дано, на предстоящите избори във Франция, Президент да стане,някой нов Шарл дьо Гол.Желая им го от сърце.

    10:54 13.11.2021

  • 13 ДжафДжаф

    3 0 Отговор
    Няколко месеца след тези атаки, армията на Асад плени цял звод войници от френският чуждестранен легион, изпратени да оказват логистична помощ и убочение на джихадистите. Дето се вика: Намериха си каквото търсеха. Всъщност това се случва не за първи път във френската история. През 30-те, франсетата и англетата постепенно свалиха всички ограничения наложени на Германия след Първата световна. В Испания през 36-та бяха съюзници на Хитлер и Мусолини. През 38-ма в Мюнхен приеха всички териториални придобивки на Хитлер. ВСичко това се правеше с идеята Хитлер да нападне СССР и така да си разчистят сметките с болшевиките. Чак през 40-та разбраха, че с дявола шега и ортаклък не бива да се прави. За съжаление тези поуки от историята отдавна са забравени, Де Гол отдавна не е между живите, а сегашният Макрон, очевидно в часовете по история се е фокусирал основно върху задните части на учителката си. С геронтофил начело те това е положението.

    10:59 13.11.2021

  • 14 Горан

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Без сантименти":

    Няма ли съпротивителни сили?!

    03:56 13.11.2025

