13 ноември 2015 г. Преди 10 години терор окървави Париж

Вечерта на 13 ноември 2015 година в столицата на Франция - Париж са извършени поне шест едновременни терористични нападения. Поне 128 души загиват, а десетки са ранени. Осем от нападателите са сред загиналите, като седем от тях са се самовзривили.
Първата атака е в парижкото предградие Сен Дени, близо до стадиона, на който в същия момент се играе приятелски футболен мач между отборите на Франция и Германия. Трима нападатели се самовзривяват. По-късно се извършват нападения на още пет места в Париж.
На националния стадион "Стад дьо Франс" се играе приятелска футболна среща между Франция и Германия, а в зала Батаклан има рок концерт. С викове „Аллах е велик” вътре се втурват четирима терористи с автомати Калашников с експлозиви по телата си. Зрителите са били заклещени като в капан от нападателите.
Същевременно срещу 4 ресторанта и барове са извършени още координирани атаки.
Най-малко 130 бяха жертвите, а над 350 бяха ранените.
В отговор на събитията във Франция е обявено извънредно положение. Президентът на Франция Франсоа Оланд обявява тридневен траур. На 14 ноември отговорност за атентата поема Ислямската държава. Това беше най-тежкото терористично нападение във Франция.
