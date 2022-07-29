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Путин подписа указ за провеждане на главния военноморски парад в Санкт Петербург

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Путин подписа указ за провеждане на главния военноморски парад в Санкт Петербург

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Путин подписа указ за провеждането на главния военноморски парад в Санкт Петербург на 31 юли

Путин подписа указ за провеждане на главния военноморски парад в Санкт Петербург - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин подписа указ за провеждането на Главния военноморски парад в Санкт Петербург в Деня на Военноморския флот на 31 юли.

Съответният документ е публикуван на официалния портал за правна информация, съобщава ТАСС


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Подводен флот

    25 8 Отговор
    Крайцерът Масква ще участва ли 🚢

    Коментиран от #5, #7, #8

    14:17 29.07.2022

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 2 Отговор
    Ще видим и подводница в река ‼️

    14:18 29.07.2022

  • 3 Този изкукляк

    9 3 Отговор
    Може ли да пише още?

    14:19 29.07.2022

  • 4 Анализатор

    18 6 Отговор
    Един по един руските кораби ще се отправят към морското дъно...
    Красота...

    Коментиран от #9

    14:20 29.07.2022


  • 5 Хахаха

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Подводен флот":

    От дъното ще праща писма от празни бутилки с водка

    14:20 29.07.2022

  • 6 Шведа

    12 3 Отговор
    ок. приготвили сме водолазите и доковете, да не се бавим толкова като при Курск.

    14:21 29.07.2022

  • 7 Разбира се

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "Подводен флот":

    Масква е част от подводния фолт.

    14:21 29.07.2022

  • 8 Леле не съм вярвал че са с толкова

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Подводен флот":

    Слаба и неподготвена армия руснаците! Ако някой ми беше казал преди войната щях да му се изсмея

    14:22 29.07.2022

  • 9 То пък едни кораби

    20 3 Отговор

    До коментар #4 от "Анализатор":

    Руска СКРАП

    14:23 29.07.2022

  • 10 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    14 2 Отговор
    Къде го е подписал,като не е излизал от седмица на чист въздух????Явно го е подписал с холограмата си.... пазят го от фото.....Зеленски се държи ,като войн,евала.

    14:29 29.07.2022

  • 11 Къде е крайцера Москва

    15 2 Отговор
    Крайцерът Москва ще го води

    😆😆😆😆

    14:32 29.07.2022

  • 12 Адмирал от пехотата

    12 1 Отговор
    Тез по колко парада правят годишно..егати тигрите

    14:37 29.07.2022

  • 13 НА КАЯЦИТЕ ВЕЧЕ ФЛОТ ЛИ ВИКАТЕ

    12 2 Отговор
    ЖЕЛЕЗАТА ВИ ПОТЪНАХА ТАМ ПРИ КРАЙЦЕРА МОСКВА.

    14:40 29.07.2022

  • 14 НА ПАРАДА ФОЕРВЕРКИТЕ ЩЕ БЕЗПЛАТНИ

    12 2 Отговор
    УКРАЙНА ЩЕ ВИ ПОЗДРАВИ С ХАРПУНИ,

    14:42 29.07.2022


  • 15 Толкова малко коментари независимо

    8 2 Отговор
    от възбуждащият лик на путин. Отдавна лъсна голата истина - че местните тролове атакуват по сигнал само определени статии. Тогава се мобилизират всички фалшиви профили и се получават по 100-200 лайка. Да се надяваме, че ФАКТИ нямат нищо общо с тази работа !

    14:48 29.07.2022

  • 16 Продажна червена измет

    8 2 Отговор
    Катер, две гумени лодки и дървени салове с пияни орки, това ще е парада

    14:52 29.07.2022

  • 17 Продажна червена измет

    6 2 Отговор
    Днеска не дават рубли, и пияните скотове ги няма да тролат, все повече ще намаляват, без пари не им си седи тук, иначе умират за просия, предпочитат да си роват по кофите

    14:58 29.07.2022

  • 18 Какъв парад

    6 2 Отговор
    Какъв парад с разбрицаната военна техника

    15:34 29.07.2022

  • 19 Лори

    6 2 Отговор
    Смях в залата

    15:35 29.07.2022

  • 20 Голем смех

    2 0 Отговор
    Парад на глупостта.

    15:50 29.07.2022

  • 21 Смешна руска армия

    2 0 Отговор
    Ще покаже как Himars троши С400

    15:50 29.07.2022

  • 22 Просто човек

    1 0 Отговор
    Да включите и крайцера "Москва"...

    15:55 29.07.2022

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