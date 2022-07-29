Путин подписа указ за провеждане на главния военноморски парад в Санкт Петербург

Президентът на Русия Владимир Путин подписа указ за провеждането на Главния военноморски парад в Санкт Петербург в Деня на Военноморския флот на 31 юли.
Съответният документ е публикуван на официалния портал за правна информация, съобщава ТАСС
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Подводен флот
Коментиран от #5, #7, #8
14:17 29.07.2022
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
14:18 29.07.2022
3 Този изкукляк
14:19 29.07.2022
4 Анализатор
Красота...
Коментиран от #9
14:20 29.07.2022
5 Хахаха
До коментар #1 от "Подводен флот":От дъното ще праща писма от празни бутилки с водка
14:20 29.07.2022
6 Шведа
14:21 29.07.2022
7 Разбира се
До коментар #1 от "Подводен флот":Масква е част от подводния фолт.
14:21 29.07.2022
8 Леле не съм вярвал че са с толкова
До коментар #1 от "Подводен флот":Слаба и неподготвена армия руснаците! Ако някой ми беше казал преди войната щях да му се изсмея
14:22 29.07.2022
9 То пък едни кораби
До коментар #4 от "Анализатор":Руска СКРАП
14:23 29.07.2022
10 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
14:29 29.07.2022
11 Къде е крайцера Москва
😆😆😆😆
14:32 29.07.2022
12 Адмирал от пехотата
14:37 29.07.2022
13 НА КАЯЦИТЕ ВЕЧЕ ФЛОТ ЛИ ВИКАТЕ
14:40 29.07.2022
14 НА ПАРАДА ФОЕРВЕРКИТЕ ЩЕ БЕЗПЛАТНИ
14:42 29.07.2022
15 Толкова малко коментари независимо
14:48 29.07.2022
16 Продажна червена измет
14:52 29.07.2022
17 Продажна червена измет
14:58 29.07.2022
18 Какъв парад
15:34 29.07.2022
19 Лори
15:35 29.07.2022
20 Голем смех
15:50 29.07.2022
21 Смешна руска армия
15:50 29.07.2022
22 Просто човек
15:55 29.07.2022