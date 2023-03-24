Koй и ĸaĸ мoжe дa зaбpaни нa бижyтepcĸaтa индycтpия дa пpeдлaгa pycĸи диaмaнти

Русия и Китай подписаха програма за сътрудничество в областта на реакторите на бързи неутрони

В рамките на посещението на председателя на Китай Си Дзинпин в Москва, Русия и Китай подписаха комплексна програма за дългосрочно сътрудничество в обл ...