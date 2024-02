Столтенберг, Песков и Захарова за смъртта на Навални

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг коментира новината за смъртта на руския опозиционен политик Алексей Навални. По думите му всички факти около случилото се трябва да бъдат изяснени и в тази връзка "Русия трябва да отговори на сериозни въпроси“, съобщава вестник "Коммерсант“, предаде Фокус.

"Незабавната реакция на лидерите на НАТО на смъртта на Навални под формата на директни обвинения срещу Русия е самоизобличителна. Все още няма съдебна експертиза, но заключенията на Запада вече са готови“, отговори на свой ред говорителят на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова.

Президентът на Латвия Едгарс Ринкевич стана първият чуждестранен лидер, който коментира съобщенията за смъртта на руския опозиционен политик Алексей Навални.

"Каквото и да мислите за Алексей Навални като политик, той просто беше брутално убит от Кремъл. Това е факт и единственото, което трябва да знаете за истинската природа на сегашния руски режим. Моите съболезнования на семейството и приятелите“, написа Ринкевич в пост в социалната мрежа Х.

Whatever your thoughts about Alexey @Navalny as the politician, he was just brutally murdered by the Kremlin. That’s a fact and that is something one should know about the true nature of Russia’s current regime. My condolences to the family and friends.