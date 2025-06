Балон с горещ въздух се разби в Бразилия, има жертви

Най-малко осем души са загинали след инцидент с балон с горещ въздух в Бразилия, съобщи CNN, предаде focus-news.net.

"Всички сме шокирани от инцидента с балон в Прая Гранде тази събота сутринта. Нашият спасителен екип вече е на място... Досега потвърждаваме осем смъртни случая и двама оцелели“, заяви местният губернатор Жоржиньо Мело.

Той каза, че спасителните екипи издирват други хора, тъй като предварителната информация сочи, че на борда е имало 22 души. Видео, публикувано в социалните мрежи, показва как балон с горещ въздух се запалва, докато е в небето. След това балонът се спуква и пада на земята.

