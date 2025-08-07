CNN: Тръмп е поискал от екипа си да му организира бързо срещи с Путин и Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е поиска от екипа си да му организира срещите с руския му колега Владимир Путин и Володимир Зеленски възможно най-скоро, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници.

Както се отбелязва в материала, обикновено е необходимо време за подготовка за важни срещи между Тръмп и световните лидери, но в този случай той е помолил екипа си "да действа бързо“.

Според източници на CNN, съветниците на американския лидер „веднага са започнали да планират срещите“.

The New York Times по-рано съобщи, позовавайки се на свой източник, че Тръмп очаква да проведе лична среща с Путин следващата седмица, а скоро след това - тристранна среща със Зеленски.

Среща между Тръмп и Путин е малко вероятно да се проведе следващата седмица поради организационни трудности и необходимостта от предварителни разговори, предаде CNN, позовавайки се на източник в Белия дом.

Според The New York Times Тръмп е поискал да се срещне с Путин „още следващата седмица“.

Според служител на Белия дом обаче организирането на среща в толкова кратък срок би било „вероятно трудно“ поради значителни „логистични пречки“ и необходимостта от допълнителни разговори преди срещата на върха.