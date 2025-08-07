Новини
CNN: Тръмп е поискал от екипа си да му организира бързо срещи с Путин и Зеленски

7 Август, 2025 04:51, обновена 7 Август, 2025 05:03

Съветниците на държавния глава веднага се захванали със задачата

CNN: Тръмп е поискал от екипа си да му организира бързо срещи с Путин и Зеленски - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е поиска от екипа си да му организира срещите с руския му колега Владимир Путин и Володимир Зеленски възможно най-скоро, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници.

Както се отбелязва в материала, обикновено е необходимо време за подготовка за важни срещи между Тръмп и световните лидери, но в този случай той е помолил екипа си "да действа бързо“.

Според източници на CNN, съветниците на американския лидер „веднага са започнали да планират срещите“.

The New York Times по-рано съобщи, позовавайки се на свой източник, че Тръмп очаква да проведе лична среща с Путин следващата седмица, а скоро след това - тристранна среща със Зеленски.

Среща между Тръмп и Путин е малко вероятно да се проведе следващата седмица поради организационни трудности и необходимостта от предварителни разговори, предаде CNN, позовавайки се на източник в Белия дом.

Според The New York Times Тръмп е поискал да се срещне с Путин „още следващата седмица“.

Според служител на Белия дом обаче организирането на среща в толкова кратък срок би било „вероятно трудно“ поради значителни „логистични пречки“ и необходимостта от допълнителни разговори преди срещата на върха.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Кая Калас

    11 10 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Аз като Върховен Дипломат от ЕС ще попълня карето.

    Урсула и Мускетарите ще са перде кириз

    Коментиран от #13

    05:14 07.08.2025

  • 4 циркаджия

    9 3 Отговор
    нови номера в програмата ?

    05:35 07.08.2025

  • 5 Двойник

    16 3 Отговор
    Аз съм готов !

    05:37 07.08.2025

  • 6 Българин

    9 15 Отговор
    Значи ще коленичат пред Путин !

    05:49 07.08.2025

  • 7 Отговор

    17 4 Отговор
    Нищо подобно не е искал Тръмп. Поредната, елементарна партенка от CNN.

    05:49 07.08.2025

  • 8 Имаш халюцинации, копейко мaлoyмна...

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Да ти препоръчам психиатър?

    05:52 07.08.2025

  • 10 Елементарна логика

    9 6 Отговор
    Тръмп не е толкова лyд, че да се среща с двойници и военнопрестъпници.
    Какъв е смисъла?

    05:58 07.08.2025

  • 11 Госあ

    3 8 Отговор
    Такава среща е добре да има в Пекин.

    Коментиран от #17

    05:58 07.08.2025

  • 13 Боруна Лом

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кая Калас":

    ТЕЗИ ПРИ КОИТО УЖ НЯМА ЦЕНЗУРА МЕ ИЗТРИХА!

    06:49 07.08.2025

  • 14 И Киев е Руски

    2 2 Отговор
    Той Тръмп иска .Но питали са Путин дали иска?Със изтеклия може да се лигави винаги

    06:50 07.08.2025

  • 15 Среща на Есен сега ще излезат в Отппуска

    1 1 Отговор
    КАКВО СТАНА С 8 Август?? Нищо! Бла Бла?? Путин нее Ученичка, от Началните Класове, за да е Плаши Някой!?

    06:52 07.08.2025

  • 16 Изкукуригал

    0 1 Отговор
    Малииииии тия евроатлантическа не могат да спят от напрежение и се за копейки мислят . Поболехте се от нерви че победата ви се изплъзва

    06:54 07.08.2025

  • 17 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Госあ":

    Такава среща е добре да има на реката Рейн......но преди това нацистките урсули и мерцове трябва да бъдат задушени в газови камери.

    06:58 07.08.2025