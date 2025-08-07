CNN: Тръмп е поискал от екипа си да му организира бързо срещи с Путин и Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е поиска от екипа си да му организира срещите с руския му колега Владимир Путин и Володимир Зеленски възможно най-скоро, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници.
Както се отбелязва в материала, обикновено е необходимо време за подготовка за важни срещи между Тръмп и световните лидери, но в този случай той е помолил екипа си "да действа бързо“.
Според източници на CNN, съветниците на американския лидер „веднага са започнали да планират срещите“.
The New York Times по-рано съобщи, позовавайки се на свой източник, че Тръмп очаква да проведе лична среща с Путин следващата седмица, а скоро след това - тристранна среща със Зеленски.
Среща между Тръмп и Путин е малко вероятно да се проведе следващата седмица поради организационни трудности и необходимостта от предварителни разговори, предаде CNN, позовавайки се на източник в Белия дом.
Според The New York Times Тръмп е поискал да се срещне с Путин „още следващата седмица“.
Според служител на Белия дом обаче организирането на среща в толкова кратък срок би било „вероятно трудно“ поради значителни „логистични пречки“ и необходимостта от допълнителни разговори преди срещата на върха.
3 Кая Калас
До коментар #2 от "Боруна Лом":Аз като Върховен Дипломат от ЕС ще попълня карето.
Урсула и Мускетарите ще са перде кириз
Коментиран от #13
05:14 07.08.2025
4 циркаджия
05:35 07.08.2025
5 Двойник
05:37 07.08.2025
6 Българин
05:49 07.08.2025
7 Отговор
05:49 07.08.2025
8 Имаш халюцинации, копейко мaлoyмна...
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Да ти препоръчам психиатър?
05:52 07.08.2025
10 Елементарна логика
Какъв е смисъла?
05:58 07.08.2025
11 Госあ
Коментиран от #17
05:58 07.08.2025
13 Боруна Лом
До коментар #3 от "Кая Калас":ТЕЗИ ПРИ КОИТО УЖ НЯМА ЦЕНЗУРА МЕ ИЗТРИХА!
06:49 07.08.2025
14 И Киев е Руски
06:50 07.08.2025
15 Среща на Есен сега ще излезат в Отппуска
06:52 07.08.2025
16 Изкукуригал
06:54 07.08.2025
17 Иван
До коментар #11 от "Госあ":Такава среща е добре да има на реката Рейн......но преди това нацистките урсули и мерцове трябва да бъдат задушени в газови камери.
06:58 07.08.2025