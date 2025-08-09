Вулкан в Камчатка изхвърли пепел на височина 11,5 километра

Изхвърляне на пепел на височина 11,5 км е регистрирано от вулкана Ключевская сопка в Камчатка, съобщи уебсайта на Главното управление на Министерството на извънредните ситуации за Камчатски край.

„Според лабораторията за изследване на сеизмичната и вулканичната активност (Лисва) на Камчатския клон на Федералния изследователски център на Единната геофизична служба на Руската академия на науките, следобед на 9 август е регистрирано изхвърляне на пепел от вулкана Ключевской на височина 11 500 метра, като височината на самия гигант е 4750 метра“. „На вулкана Ключевской е присвоен червен код за авиационна опасност“, се казва в изявлението.

Пепелният облак се разпространява в североизточна посока към Камчатския проток. Село Усть-Камчатск е по маршрута и там е възможно да се появи малко количество пепел.

Спасителите силно препоръчват в случай на пепелен поток в населени места хората да останат на закрито и да затворят плътно вратите и прозорците. При необходимост да се движат по улиците с лични предпазни средства. Ако пепелта започне да прониква в домовете, се препоръчва носенето на респиратори или маски, напоени със содов разтвор.

Вулканът Ключевской (Ключевская сопка) е най-високият действащ вулкан в Евразия. Той представлява правилен конус с върхов кратер с диаметър около 700 м. По склоновете има около 80 вторични експлозивни кратера и шлакови конуса. Гигантът се активизира след мощно земетресение на 30 юли. Изригването му се засилва. На 8 август той изхвърли пепел два пъти.