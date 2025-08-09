Новини
На Острова задържаха 150 души на протест в подкрепа на забранената група "Палестинско действие"

9 Август, 2025 18:13, обновена 9 Август, 2025 18:17

Извършват се още арести

На Острова задържаха 150 души на протест в подкрепа на забранената група "Палестинско действие" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лондонската полиция съобщи в събота, че е арестувала 150 души на протест в подкрепа на забранената във Великобритания група "Палестинско действие", добавяйки, че извършва още арести, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.

Служителите извършиха арести, след като тълпи, размахващи плакати, изразяващи подкрепа за групата, се събраха на Площада на парламента, съобщиха от полицията по "X".

Протестиращи, някои от които носеха черно-бели палестински шалове, скандираха "срам за вас" и "ръцете далеч от Газа", като държаха плакати с надписи "Противопоставям се на геноцида. Подкрепям "Палестинско действие", показва видео, заснето от Ройтерс на мястото на събитието.

През юли британските законодатели забраниха "Палестинско действие" съгласно антитерористичното законодателство, след като някои от членовете ѝ нахлуха в база на Кралските военновъздушни сили и повредиха самолети в знак на протест срещу подкрепата на Великобритания за Израел.

Забраната означава, че членуване в групата е престъпление, което носи максимална присъда от 14 години затвор, отбелязва Ройтерс.


Великобритания
  • 1 Германец

    3 0 Отговор
    Скоро ще дойде подпбаващ наследник на австрийският художник и ще оправи нещата.

    Коментиран от #4

    18:18 09.08.2025

  • 2 Максимални присади!

    1 2 Отговор
    Това са британци от руски произход.

    18:18 09.08.2025

  • 3 Слава на австрийският художник!

    6 1 Отговор
    Израел да бъде разрушен а еврейте разпръснати по целият свят, както се е случило по времето на император Адриан!

    18:20 09.08.2025

  • 4 Да де

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Германец":

    Това го пишеш днес за пети път.

    18:20 09.08.2025

  • 5 Урсула 1984

    4 0 Отговор
    Свободата е робство.Невежеството е сила.Войната е мир!

    18:20 09.08.2025

  • 6 Злобното Джуджи

    1 4 Отговор
    Това са руски агенти и наркомани !!!
    Моментално на фронта да вадят мините насадени от съплемениците им.

    18:23 09.08.2025

  • 7 Европеец

    3 0 Отговор
    Европейците забравиха корените си и мисията си, а мисията им беше да изкоренят юдейската напаст.

    18:25 09.08.2025

  • 8 Един ден ще си платят

    3 0 Отговор
    Ще дойде ден когато дори и камъните ще проговорят против дългоносите лихвари. целите са в кръвта на невинните деца и майки.

    18:37 09.08.2025

  • 9 ЗОРО

    1 0 Отговор
    Това е свобода на словото, свобода на изразяване и право на протест, все според евроатлантическите ценности, демек срещу ционистките не можеш да говориш и не може да протестира, иначе си терорист!!! Ах... вашата....

    18:42 09.08.2025

  • 10 Васил

    1 0 Отговор
    Не знам в Лондон - то там май само полицаите и краля са бели, а-а - и Евгени Минчев, но в Австралия протестиращите бяха десетки хиляди. Проценти от населението.

    17:23 09.08.2025

    18:47 09.08.2025

  • 11 Неподписан

    1 0 Отговор
    Напишете за медения месец,на Ваня и Орлин.......

    18:58 09.08.2025

