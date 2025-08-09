На Острова задържаха 150 души на протест в подкрепа на забранената група "Палестинско действие"

Лондонската полиция съобщи в събота, че е арестувала 150 души на протест в подкрепа на забранената във Великобритания група "Палестинско действие", добавяйки, че извършва още арести, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.
Служителите извършиха арести, след като тълпи, размахващи плакати, изразяващи подкрепа за групата, се събраха на Площада на парламента, съобщиха от полицията по "X".
Протестиращи, някои от които носеха черно-бели палестински шалове, скандираха "срам за вас" и "ръцете далеч от Газа", като държаха плакати с надписи "Противопоставям се на геноцида. Подкрепям "Палестинско действие", показва видео, заснето от Ройтерс на мястото на събитието.
През юли британските законодатели забраниха "Палестинско действие" съгласно антитерористичното законодателство, след като някои от членовете ѝ нахлуха в база на Кралските военновъздушни сили и повредиха самолети в знак на протест срещу подкрепата на Великобритания за Израел.
Забраната означава, че членуване в групата е престъпление, което носи максимална присъда от 14 години затвор, отбелязва Ройтерс.
